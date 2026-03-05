Tinerii de 15-18 ani sunt invitați să participe la un program destinat organizării inițiativelor comunitare. Cum poți aplica

14:15

Anual, instituțiile europene oferă tinerilor din statele membre, dar și din țările candidate, oportunitatea de a realiza stagii de practică. Ai auzit cel mai probabil despre stagiile Schuman sau despre programul Blue Book al Comisie Europene. Să știi că pe lângă experiența pe care o poți dobândi la aceste instituții, există și posibilitatea de a lucra direct cu deputații europeni din Parlamentul European. Doina Balica, o tânără originară din Republica Moldova a avut această posibilitate în anul 2021. Ea a lucrat timp de patru luni în cabinetul europarlamentarului Eugen Tomac, iar în acest material îți oferă câteva sugestii privind procesul de aplicare dacă îți dorești o experiență similară. Сообщение Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European появились сначала на #diez.