Mai mult conținut în limba română la televizor? Ce propune Consiliul audiovizualului
#diez, 5 martie 2026 15:15
Consiliul Audiovizualului (CA) cere Parlamentului și Ministerului Culturii să modifice legea pentru a crește proporția de conținut în limba română și a sprijini producțiile locale. Decizia vine după ce o analiză a arătat o scădere a conținutului local în limba română în anul 2025. Сообщение Mai mult conținut în limba română la televizor? Ce propune Consiliul audiovizualului появились сначала на #diez.
• • •
Acum 15 minute
15:15
15:15
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat astăzi în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025, se arată într-un comunicat al Legislativului. Astfel, anul trecut ofițerii CNA au descoperit aproximativ 850 de infracțiuni, cu 13 % mai multe decât în 2024, dintre care 792 sunt cazuri de corupție. Сообщение Ce a făcut CNA în 2025? Directorul instituției a fost chemat în Parlament la raport появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
12:15
Tinerii politicieni din Republica Moldova se pot alătura programului „Tineri aleși politici” / „Young Elected Politicians” (YEP). Programul le oferă oportunitatea de a obține informații despre legislația și oportunitățile de finanțare UE. Сообщение Înscrie-te la un program european gratuit, destinat tinerilor politicieni din Moldova появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
11:15
Pedepse mai mari pentru părinții care „uită” să achite pensia alimentară a copiilor. În ce vor consta acestea # #diez
Fiecare al zecelea copil din Republica Moldova primește cu întârziere sau nu primește deloc pensia alimentară care i se cuvine. Declarația a fost făcută astăzi de deputata Doina Gherman, care a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative pentru a înăspri sancțiunile împotriva „taților răi de plată”. Сообщение Pedepse mai mari pentru părinții care „uită” să achite pensia alimentară a copiilor. În ce vor consta acestea появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
17:45
Sergiu Gurău – antreprenorul social din Moldova care creează șanse reale pentru tineri cu dizabilități, cu suportul EU4Youth # #diez
Sergiu Gurău s-a născut la Răzeni, satul în care a crescut, a învățat să iubească oamenii și tot aici a decis să rămână pentru a genera o schimbare reală. De aproape 20 de ani, el conduce Asociația obștească „Eco-Răzeni”, o organizație care a pornit cu proiecte de mediu, dar care s-a transformat treptat într-un sprijin esențial pentru tinerii din comunitate, în special pentru tinerii cu dizabilități. Сообщение Sergiu Gurău – antreprenorul social din Moldova care creează șanse reale pentru tineri cu dizabilități, cu suportul EU4Youth появились сначала на #diez.
16:45
Dacă ești student(ă) în diasporă și îți dorești să te implici în proiecte și inițiative care aduc plus valoare Republicii Moldov, Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) recrutează voluntari și te așteaptă în echipă. Perioada de recrutare urmează să se încheie pe 15 martie, așa că nu ezita să te alături organizației. Сообщение Liga Studenților Originari din Moldova recrutează voluntari. Cum te poți alătura echipei появились сначала на #diez.
15:45
Elevii sunt invitați la spectacole gratuite în contextul comemorării războiului de pe Nistru. În ce zile vor avea loc # #diez
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice la trei teatre din Chișinău, în perioada 7-31 martie. Spectacolele sunt organizate în contextul comemorării războiului de pe Nistru. Сообщение Elevii sunt invitați la spectacole gratuite în contextul comemorării războiului de pe Nistru. În ce zile vor avea loc появились сначала на #diez.
Ieri
14:45
Primăvara aceasta începe cu zeci de oportunități destinate tinerilor din Republica Moldova. Mai jos, îți prezentăm 12 dintre ele, al căror termen de aplicare expiră în luna martie. Dacă vrei să mergi într-o vizită de studiu peste hotare sau să faci un stagiu de practică în Uniunea Europeană, acest articol cu siguranță îți va fi util. Сообщение Oportunități la care să aplici în luna martie, dacă ești student sau elev появились сначала на #diez.
13:45
Câte grupe cu program prelungit sunt în Chișinău și care sunt instituțiile de învățământ cu cei mai mulți elevi înscriși # #diez
Peste 31.000 de elevi din Chișinău frecventează grupele cu program prelungit. Majoritatea dintre ei participă la grupe cu durata de trei ore. În 2026, Primăria Chișinău anunță că va aloca 82 de milioane de lei pentru aceste grupe/clase, dar va suplimenta bugetul dacă va fi necesar. Сообщение Câte grupe cu program prelungit sunt în Chișinău și care sunt instituțiile de învățământ cu cei mai mulți elevi înscriși появились сначала на #diez.
12:45
Adulții și copiii pot învăța gratuit limba română. Cum te poți înscrie la noua ediție a programului # #diez
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale vor avea mai multe oportunități de învățare a limbii române. Cabinetul de miniștri a votat programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Сообщение Adulții și copiii pot învăța gratuit limba română. Cum te poți înscrie la noua ediție a programului появились сначала на #diez.
11:45
Se declară stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 5 martie 2026. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de cabinetul de miniștri. Сообщение A fost declarată stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile появились сначала на #diez.
11:45
Membrii Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-au întrunit în ședință în data de 26 februarie 2026, prezidată de prim-prorectora Olga Cernețchi, prorectoră pentru activitate didactică și management academic. Сообщение Decizii strategice pentru viitor: senatul universitar consolidează cultura integrității появились сначала на #diez.
3 martie 2026
23:45
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rectoră a Universității de Stat din Moldova (USM). Astfel, aceasta a obținut 796 de voturi din 1.483, plasându-se în fața lui Florentin Paladi (631 de voturi) și a lui Dumitru Dodul (39 de voturi). Alegerile au avut loc astăzi, 3 martie. Сообщение Otilia Dandara va fi noua rectoră a Universității de Stat din Moldova появились сначала на #diez.
17:45
Reduceri de jumătate de preț pentru cărțile de la Cartier. Editura celebrează 31 de ani de la fondare # #diez
Editura Cartier împlinește 31 de ani. Cu această ocazie, organizează cea de-a XVII-a ediție a evenimentului „Noaptea Cărților Deschise”. Librăriile Cartier vor activa conform unui program prelungit până la ora 23:00, iar cărțile editurii vor fi vândute la jumătate de preț. Сообщение Reduceri de jumătate de preț pentru cărțile de la Cartier. Editura celebrează 31 de ani de la fondare появились сначала на #diez.
17:45
Pentru unele familii programul obișnuit înseamnă prezență constantă alături de copil. Zilele sunt organizate în jurul lui, iar deciziile importante se iau în funcție de nevoile copilului. În astfel de situații, sprijinul dintre părinți devine o resursă esențială. Сообщение Abilitare în comunitate, pas cu pas: povestea Olesei Lascu появились сначала на #diez.
16:45
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Сообщение Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și la Ungheni появились сначала на #diez.
15:45
Primăvara vine cu idei curajoase, planuri și dorința de a face lucrurile acum. Iar Energbank este aici să îți susțină fiecare pas, cu un credit de consum simplu și clar, ca să transformi planurile în realitate. Сообщение Planuri de primăvară? Le susținem! Credit de consum de la Energbank появились сначала на #diez.
15:45
781 de persoane vor susține în acest an bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, 129 de candidați au ales profilul real, 621 – profilul umanist, 15 – profilul arte și 15 – profilul sport, comunică Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение BAC 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul național în regim de externat появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:45
Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate # #diez
Peste 100 de moldoveni care se află în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, cele mai multe dintre acestea au venit din partea cetățenilor aflați în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, aeroportul din Israel rămâne în continuare închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Сообщение Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate появились сначала на #diez.
13:45
Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală # #diez
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un regulament în acest sens. Сообщение Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală появились сначала на #diez.
12:45
Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie # #diez
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova. Сообщение Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie появились сначала на #diez.
11:45
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos # #diez
Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10 % cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând cardul înregistrat. Сообщение Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos появились сначала на #diez.
11:45
Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video # #diez
Fundația de Binefacere Caritas Moldova recrutează voluntari! Dacă ai între 13 și 17 ani și simți că ai ceva de spus, atunci nu ezita să te alături echipei. Organizația este în căutarea persoanelor entuziaste, gata să schimbe vieți prin voluntariat. Сообщение Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video появились сначала на #diez.
11:45
„Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” # #diez
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ʼ90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? Сообщение „Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” появились сначала на #diez.
11:45
Peste 39.000 de burse sociale de 925 de RONI, finanțate din fonduri europene, pentru studenții din România # #diez
Instituțiile de învățământ superior de stat din România pot solicita, timp de patru zile, includerea în programul prin care studenții din medii vulnerabile vor primi burse sociale de 925 de RONI pe lună, finanțate din fonduri europene. Apelul este lansat de UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Сообщение Peste 39.000 de burse sociale de 925 de RONI, finanțate din fonduri europene, pentru studenții din România появились сначала на #diez.
11:45
Filmul „Noi suntem acasă” va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ, în contextul decadei „Memoriei și Recunoștinței” # #diez
Pe parcursul lunii martie, filmul documentar „Noi suntem acasă”, în regia lui Andrei Buruiană, va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), proiecția este organizată în contextul desfășurării decadei „Memoriei și Recunoștinței”. Сообщение Filmul „Noi suntem acasă” va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ, în contextul decadei „Memoriei și Recunoștinței” появились сначала на #diez.
10:45
Poliția a invitat Coaliția pentru Muzică Electronică la discuții, după protestele care cereau stoparea raziilor abuzive în spațiile culturale # #diez
În seara zilei de 13 februarie, colectivul artistic Olandeep a organizat un eveniment pentru publicul din capitală. Este vorba despre „SOD'26: COVEN M13”, o petrecere cu muzică electronică la care au participat DJ-i locali și internaționali din Berlin, București și Chișinău. La câteva ore de la debutul evenimentului, Poliția Republicii Moldova a descins în localul unde se desfășura petrecerea, ca parte a unei razii antidrog, după ce a fost alertată printr-un apel cu privire la consumul de substanțe ilegale. La rândul lor, organizatorii, dar și mai mulți participanți la eveniment au venit cu declarații publice privind comportamentul agresiv al polițiștilor și în legătură cu tentativele de intimidare a culturii alternative. Сообщение Poliția a invitat Coaliția pentru Muzică Electronică la discuții, după protestele care cereau stoparea raziilor abuzive în spațiile culturale появились сначала на #diez.
2 martie 2026
18:30
Compania Apple a lansat un nou model de iPhone din „gama sa de buget” a smartphone-urilor. Este vorba despre iPhone 17e, care are același design și dimensiune a ecranului ca și modelul iPhone 16e. Сообщение Apple a lansat un nou model de iPhone. Care este prețul și când va fi pus în vânzare появились сначала на #diez.
18:30
„Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!” La ce oră începe Marșul Feminist și care va fi traseul # #diez
Tradițional, în data de 8 martie, la Chișinău este organizat Marșul Feminist. Sloganul ediției din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Marșul va dura două ore și va începe de la magazinul comercial UNIC. Сообщение „Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!” La ce oră începe Marșul Feminist și care va fi traseul появились сначала на #diez.
17:30
De la 1 septembrie 2026, salariile profesorilor din Republica Moldova ar putea crește. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei” de la ProTV că majorările ar fi „acceptabile pentru profesori”, chiar dacă nu vor fi până la salariul mediu pe economie. Сообщение Dan Perciun: „Salariul unui tânăr specialist în educație începe de la 10.000 de lei brut” появились сначала на #diez.
15:30
Medicii de familie și medicii specialiști vor elibera certificatele de concediu medical exclusiv în format digital. A fost lansat Portalul certificatelor de concediu medical care, potrivit autorităților, va asigura emiterea, gestionarea și verificarea certificatelor Сообщение Certificatul de concediu medical se va elibera doar digital появились сначала на #diez.
15:30
Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business, ediția a V-a # #diez
La 26 februarie 2026, Academia de Studii Economice din Moldova a găzduit cea de-a V-a ediție a conferinței Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business – oportunități pentru o afacere durabilă, un forum dedicat dialogului dintre mediul academic, autorități și reprezentanții sectorului financiar-bancar. Сообщение Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business, ediția a V-a появились сначала на #diez.
15:30
Am vizitat raionul Ungheni împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni. Iată cum a fost experiența # #diez
Săptămâna trecută, am vizitat orașul Ungheni împreună cu un grup de Tineri Ambasadori Europeni din Moldova (YEA), România, Ucraina, Franța și Italia. Scopul lor a fost să promoveze valorile europene în rândul elevilor, dar și să cunoască proiecte din Moldova care au beneficiat de sprijin european. Сообщение Am vizitat raionul Ungheni împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni. Iată cum a fost experiența появились сначала на #diez.
15:30
Educatorii pot accesa două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță # #diez
Două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță sunt disponibile pentru educatori. Proiectele au fost create pentru organizarea activităților în grupa a doua mică (trei – patru ani) și grupa mare (cinic – șase ani). Сообщение Educatorii pot accesa două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță появились сначала на #diez.
14:30
Ce fel de ciocolate primesc elevii la olimpiade și pe ce a alocat ANCE jumătate de milion de lei în ultimii cinci ani # #diez
Elevii care participă la olimpiade și concursuri republicane primesc câte o ciocolată. #diez a analizat planurile de achiziții pentru anii 2021-2026 și am aflat că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) a preconizat să aloce 0,5 milioane de lei pentru a cumpăra ciocolată. Ce fel de ciocolată a cumpărat, de la ce companii și câți bani a alocat în fiecare an pentru asta citiți în articol. Сообщение Ce fel de ciocolate primesc elevii la olimpiade și pe ce a alocat ANCE jumătate de milion de lei în ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
13:30
Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, organizat la ASEM # #diez
La 26 februarie 2026, la Academia de Studii Economice din Moldova, în incinta Student Hub, a avut loc Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, eveniment organizat de Institutul de Studii Financiare și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în parteneriat cu ASEM. Сообщение Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, organizat la ASEM появились сначала на #diez.
13:30
Școlile din Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării odată cu reforma teritorial-administrativă # #diez
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) odată cu reforma teritorial-administrativă. Despre acest fapt a menționat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei” de la ProTV. Сообщение Școlile din Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării odată cu reforma teritorial-administrativă появились сначала на #diez.
12:30
De ce ați avea nevoie de un computer desktop în 2026, când există laptopuri? iMac vine cu un răspuns la această întrebare, fiind un dispozitiv care rămâne actual deja de mulți ani. iMac este un computer universal de tip „all-in-one”. Este conceput pentru sarcini zilnice, muncă, creație și divertisment, menținând în același timp performanța ridicată datorită cipului M4. Сообщение De ce ai nevoie de un iMac în 2026 și care sunt avantajele unui computer desktop появились сначала на #diez.
12:30
Când va fi construită linia feroviară între centrul capitalei și aeroport și câte minute ar putea dura cursa # #diez
La Chișinău vor avea loc lucrări de construire a unei linii feroviare care va lega centrul orașului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Potrivit ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, călătoria cu trenul ar trebui să-i ajute pasagerii să ajungă mai ușor la aeroport noaptea și să descongestioneze parcarea aeroportului. Despre acest lucru a anunțat Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Сообщение Când va fi construită linia feroviară între centrul capitalei și aeroport și câte minute ar putea dura cursa появились сначала на #diez.
11:30
Patru pagini vs 49. Ce învață liceenii de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistrului despre războiul din 1992 # #diez
Din martie până în iulie 1992, în Republica Moldova a avut loc un război pentru independența și integritatea teritorială a țării. A fost o confruntare armată între susținătorii statului moldovenesc independent de pe malul drept al Nistrului și formațiunile separatiste de pe malul stâng, susținute de Rusia. Сообщение Patru pagini vs 49. Ce învață liceenii de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistrului despre războiul din 1992 появились сначала на #diez.
09:30
Olga Șuleanschi despre educația care produce valoare și cum se formează noua generație de antreprenori # #diez
De 12 ani, CEDA contribuie la înnobilarea educației antreprenoriale și la consolidarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. Din 2022, proiectele sunt conduse de Olga Șuleanschi, care a parcurs toate etapele interne – de la angajată la directoare de programe. În acest dialog, vorbim despre curaj, reforme lente, tineri care vor să facă afaceri onest, despre școli și profesori care învață, în egală măsură, să genereze valoare reală. Сообщение Olga Șuleanschi despre educația care produce valoare și cum se formează noua generație de antreprenori появились сначала на #diez.
07:30
Cristina Bucșa, jucătoare de tenis născută la Chișinău, dar care evoluează sub drapelul Spaniei, a reușit o performanță istorică în această noapte – a devenit campioană la Mérida Open și la simplu, și la dublu. Сообщение Cristina Bucșa, campioana Mérida WTA 500 și la simplu, și la dublu появились сначала на #diez.
1 martie 2026
16:15
A venit primăvara! Pe parcursul săptămânii viitoare vom avea maxime de până la +15 °C. Meteorologii nu au anunțat precipitații, însă în unele locuri ar putea fi înghețuri. Сообщение Cum va fi vremea în prima săptămână de primăvară появились сначала на #diez.
16:15
Tinerii lideri și lucrătorii de tineret din Republica Moldova pot aplica la cursul internațional „Train the Trainer’s Lab”, care va avea loc în perioada 19–27 aprilie 2026, la Mama Cozonacilor, Bran, în România. Programul este dedicat celor care își doresc să devină formatori mai încrezători și mai bine pregătiți, aprofundându-și competențele de facilitare și înțelegerea proceselor de grup în educația nonformală. Сообщение Lucrezi cu tinerii? Participă la un curs internațional de formare în România появились сначала на #diez.
15:15
Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile # #diez
Niciun cetățean al Republica Moldova nu a fost rănit sau afectat de recentele atacuri din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), după verificări efectuate prin intermediul misiunilor diplomatice și al autorităților locale. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Israel, nu au fost raportate victime în rândul moldovenilor. De asemenea, în urma atacurilor din Qatar din 28 februarie, nu au fost înregistrate persoane afectate. Nici în Emiratele Arabe Unite nu sunt cetățeni moldoveni care să fi avut de suferit. Сообщение Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile появились сначала на #diez.
14:15
Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European # #diez
Anual, instituțiile europene oferă tinerilor din statele membre, dar și din țările candidate, oportunitatea de a realiza stagii de practică. Ai auzit cel mai probabil despre stagiile Schuman sau despre programul Blue Book al Comisie Europene. Să știi că pe lângă experiența pe care o poți dobândi la aceste instituții, există și posibilitatea de a lucra direct cu deputații europeni din Parlamentul European. Doina Balica, o tânără originară din Republica Moldova a avut această posibilitate în anul 2021. Ea a lucrat timp de patru luni în cabinetul europarlamentarului Eugen Tomac, iar în acest material îți oferă câteva sugestii privind procesul de aplicare dacă îți dorești o experiență similară. Сообщение Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European появились сначала на #diez.
14:15
Pe 1 martie, în Republica Moldova a fost lansată campania națională de împădurire „Primăvara 2026”, care în acest an capătă o dimensiune fără precedent: acțiunile de plantare vor avea loc simultan în două țări – Republica Moldova și România. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în satul Blîndești, comuna Sculeni, raionul Ungheni. Сообщение 11 milioane de puieți vor fi plantați pe ambele maluri ale Prutului появились сначала на #diez.
13:15
Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea # #diez
Pe lista de țări în care tinerii din Republica Moldova preferă să-și facă studiile universitare se regăsesc și cele scandinave. Știm că procesul de înscriere poate părea complicat și plin de provocări, de aceea, Universitatea #diez îți vine în ajutor. Abrar Elmubark, studentă în anul trei la Facultatea de Farmacie a Universității Uppsala, îți spune la ce ar trebui să fii atent(ă) dacă te gândești să înveți în Suedia. Сообщение Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea появились сначала на #diez.
11:15
Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova # #diez
În România sunt 35 de universități private. Majoritatea dintre acestea se află la București, Cluj-Napoca și Iași. Aceste instituții de învățământ sunt acreditate conform legislației în vigoare și școlarizează anual aproximativ 15 % dintre absolvenții de liceu din țara vecină. Etnicii români de pretutindeni nu beneficiază de locuri speciale în universitățile private. În continuare îți spunem cum are loc admiterea la aceste universități. Сообщение Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Programul BRD HUB START vine cu o oportunitate pentru studenții din România implicați activ în organizații studențești: burse de mobilitate în valoare de până la 2.000 de euro. Inițiativa își propune să susțină tinerii care contribuie la dezvoltarea comunităților lor și care își doresc să învețe din experiențe noi, atât în țară, cât și în străinătate. Programul pune accent pe accesul echitabil la oportunități de dezvoltare, în special pentru studenții din afara marilor centre universitare. Сообщение Studenții din România pot obține până la 2.000 de euro pentru mobilități. Cum să aplici появились сначала на #diez.
