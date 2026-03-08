Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere a investițiilor din istorie

11:30

În următorii 10–15 ani, aproximativ 1,2 miliarde de tineri din țările în curs de dezvoltare vor ajunge la vârsta de muncă, un val fără precedent la nivel global. Problema este că, dacă tendințele actuale rămân neschimbate, aceste economii vor putea crea doar circa 400 de milioane de locuri de muncă în aceeași perioadă, ceea ce ar lăsa un deficit major pe piața muncii. Avertismentul este...