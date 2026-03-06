Creditele OTP Bank Moldova au crescut cu 24% în 2025 și au depășit 10 mld. lei
Banca Mea, 6 martie 2026 17:30
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru anul 2025, raportând un profit net de 519 milioane MDL. Banca indică o rentabilitate a activelor de 2,5% și o rentabilitate a capitalului de 16,3%, indicatori care, potrivit instituției, reflectă o performanță solidă și o poziție competitivă pe piața bancară. În 2025, profitul operațional al băncii a totalizat 620 milioane MDL, în scădere cu...
Victoriabank își extinde echipa și angajează Manager/Manageră Relații Clienți Retail în Chișinău și Cahul. Rolul este potrivit pentru persoane motivate, care vor să-și construiască o carieră în banking și să lucreze direct cu clienții persoane fizice. În acest post, viitorul coleg va oferi consultanță clienților, îi va sprijini în procesul de obținere a unui credit și va promova produsele și...
Guvernul le amintește că poți decide unde ajung 2% din impozitul pe venit, pentru a susține o activitate caritabilă, un proiect cultural, de educație sau din domeniul sănătății. Mecanismul „2%” nu înseamnă o plată în plus, ci redirecționarea unei părți din impozitul deja achitat statului către o organizație necomercială aleasă de fiecare. Pentru a face desemnarea procentuală, este necesară...
Săptămâna Educației Financiare: BNM invită tinerii și copii la ateliere și tururi ghidate # Banca Mea
BNM îi invită pe copii și tineri să descopere lumea banilor în cadrul Global Money Week, organizată în perioada 16–22 martie 2026. Pe parcursul săptămânii vor avea loc ateliere interactive și sesiuni zilnice, unde participanții pot afla direct de la experții BNM ce face o bancă centrală, cum se iau deciziile de politică monetară, ce înseamnă digitalizarea în sistemul financiar și care sunt...
Prețul petrolului urcă, riscurile cresc: BERD avertizează asupra efectelor conflictului din Iran # Banca Mea
Extinderea conflictului dintre SUA și Iran este o amenințare pentru creșterea economică, însă amploarea efectelor va depinde în primul rând de cât va dura situația, a declarat președinta BERD, Odile Renaud-Basso, într-un interviu la Istanbul. Informația este transmisă de agerpres.ro, care citează Reuters. Șefa BERD spune că tensiunile pot reduce capitalul de risc în regiune, dar, deocamdată,...
Maib a modernizat oficiul „Miron Costin”: peste 600 de angajați lucrează într-un spațiu nou # Banca Mea
Maib a anunțat inaugurarea oficiului modernizat „Miron Costin”, un spațiu care reflectă evoluția băncii și angajamentul său de a oferi un mediu de lucru la cele mai înalte standarde. Amenajat conform stilisticii maib, oficiul integrează un model operațional modern, infrastructură și sisteme avansate, asigurând un mediu eficient și sigur pentru echipă. În cadrul oficiului activează peste 600 de...
Energbank anunță că, începând cu 1 mai 2026, va închide automat anumite conturi curente inactive, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Sunt vizate: conturile curente ale persoanelor fizice care nu au avut nicio mișcare în ultimele 365 de zile; conturile curente ale persoanelor juridice care nu au avut nicio mișcare timp de 2 ani. Banca precizează că, după închidere,...
Dacă ai depozite sau conturi la OTP Bank SA, e bine de știut că banca este membră a Schemei de Garantare a Depozitelor din Republica Moldova. Asta înseamnă că depozitele și conturile curente/de economii, în MDL sau în valută străină, deschise la OTP Bank sunt acoperite de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar , în condițiile și limitele prevăzute de Legea nr. 160 din 22.06.2023.
Casele de schimb valutar și hotelurile ar putea oferi servicii de plată, inclusiv pentru remiteri # Banca Mea
Un proiect de lege de modificare a Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară propune o liberalizare parțială, în două etape, astfel încât unele operațiuni să fie făcute mai ușor, cu mai puține proceduri. Potrivit notei de fundamentare, proiectul este elaborat de Banca Națională a Moldovei și este promovat de Ministerul Finanțelor, în contextul alinierii treptate la regulile UE privind...
Incluziune financiară și plăți digitale sigure: BNM și Asociația Băncilor își unesc eforturile # Banca Mea
Banca Națională a Moldovei și Asociația Băncilor din Moldova au semnat un protocol de colaborare ca să ducă educația financiară mai aproape de oameni și să încurajeze folosirea serviciilor financiare moderne, în siguranță. Documentul a fost semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și de președintele ABM, Dorel Noroc. Ccele două instituții vor lucra împreună la proiecte de informare și instruire...
Alte 1.000 de gospodării casnice din Republica Moldova vor putea obține finanțare pentru renovarea energetică a locuinței, prin noul apel al Produsului de finanțare Casa Verde, care urmează să fie lansat în aproximativ două săptămâni. Apelul este pregătit de CNED și se adresează familiilor care vor să investească într-o locuință mai eficientă energetic, mai confortabilă și cu economii reale la...
30 de tineri antreprenori pot accesa un incubator de afaceri: 5 granturi de până la 5.000 euro # Banca Mea
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova și în parteneriat cu ASEM, companiile Backstage și ISD, anunță lansarea Tulip Business Incubator 2026 – un program de suport destinat tinerilor antreprenori din Republica Moldova. Programul vizează 30 de participanți , care vor beneficia de instruire practică și mentorat pentru...
Sectorul IT din Republica Moldova rămâne puternic orientat spre piețele externe, cu peste 88% din producția IT destinată exportului, potrivit Agenției de Investiții din Moldova. În același context, instituția oferă drept exemplu compania MoldStud, care, din Chișinău, dezvoltă și exportă soluții software pentru clienți din SUA, Europa și Orientul Mijlociu, în domenii competitive precum...
Serviciul Fiscal de Stat anunță controale operative în martie 2026, ca să reducă neutilizarea caselor de marcat și alte abateri la plățile în numerar. Verificările vizează, în principal, bonul fiscal, declararea corectă a veniturilor și actele de proveniență a mărfurilor. Domeniile vizate cu prioritate:Transport rutier de pasageri ;HoReCa ;Servicii cosmetologice și de frumusețe;Comerț cu...
Bitcoin a încheiat luna februarie cu o scădere de 15%, ajungând la cinci luni consecutive de pierderi, și este cu 48% sub maximul istoric de 126.500 de dolari , arată o analiză eToro, citată de AGERPRES. Simon Peters, analist eToro pentru piața cripto, spune că 2026 este primul an în care ianuarie și februarie s-au încheiat cu scăderi consecutive. El avertizează că martie a început negativ, pe...
Trei servicii noi pentru antreprenorii independenți: totul online cu semnătură electronică # Banca Mea
Antreprenorii independenți înregistrați din Republica Moldova pot folosi, de acum, trei servicii digitale noi, disponibile gratuit și integral online. Pentru acces este necesară doar o semnătură electronică valabilă, iar solicitările se depun fără deplasări la ghișeu. Noile opțiuni permit: actualizarea datelor în Registrul de Stat al Unităților de Drept – de exemplu, poți adăuga un nou gen de...
EuroCreditBank anunță că transformă cardul Visa Virtuon într-o versiune integral digitală. Astfel, din 27 aprilie 2026, clienții vor putea alege Visa Virtuon Digital, disponibil direct în aplicația ECBank și destinat exclusiv plăților online. Potrivit băncii, schimbarea face parte din direcția de simplificare a portofoliului de produse și de dezvoltare a soluțiilor bancare moderne, adaptate...
Femeile din Moldova muncesc „41 de zile în plus” ca să ajungă la venitul bărbaților: diferență de peste 34 mii lei/an # Banca Mea
Republica Moldova marchează astăzi, 3 martie 2026, Ziua Egalității Salariale – un reper simbolic care arată, în termeni simpli, cât de mare rămâne diferența de venituri între femei și bărbați. Potrivit Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare , pentru a câștiga în total cât a câștigat un bărbat în anul 2025, o femeie a trebuit să lucreze încă 41 de zile în plus, adică până astăzi. În analiza...
Șansă de export: producătorii din Moldova pot intra în programul Retail Ready pentru IKEA România # Banca Mea
Agenția de Investiții din Moldova a anunțat lansarea procesului oficial de selecție a producătorilor din Republica Moldova pentru o misiune economică dedicată dezvoltării relațiilor comerciale cu IKEA România, în cadrul inițiativei Retail Ready. Potrivit anunțului, parteneriatul urmărește integrarea producătorilor autohtoni în lanțuri valorice globale și consolidarea capacităților de export ale...
Benzina A95 a ajuns la 23,84 lei/litru, cel mai mare nivel din ultimele 12 luni, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat astăzi un preț maxim plafonat. Analiza aparține economistului Veaceslav Ioniță, care explică în rubrica „Minut Economic” că scumpirea față de minimul din decembrie 2025 este de 2,12 lei/litru. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, graficul ultimelor 12...
16,7 milioane lei pentru 101 companii: ODA raportează start de an cu granturi, garanții și credite pentru afaceri # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că primele două luni ale anului au adus finanțări noi pentru mediul de afaceri, în cadrul programelor de sprijin derulate împreună cu Guvernul și partenerii internaționali. În această perioadă, au fost debursate 16,7 milioane lei finanțare nerambursabilă pentru 101 companii, iar după lansarea apelurilor din 16 februarie 2026, au fost depuse 242 de cereri în primele două săptămâni, aflate în evaluare. Accesul la credite a fost susținu...
Banca Națională a Moldovei salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional , formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Acestea reconfirmă rolul BNM ca instituție credibilă, cu politici prudente și eficiente, într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudine.
Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu lunar brut a ajuns la aproximativ 16.355 lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu aproape 9% față de anul trecut. Expertul economic Marin Gospodarenco explică însă că diferența dintre cifrele „pe hârtie” și realitatea de zi cu zi rămâne mare, din cauza scumpirilor. „Biroul Național de Statistică anunță că salariul mediu brut a ajuns la...
Maib a fost desemnată Top Angajator în clasamentul wherewework Moldova 2025, obținând locul 1 la nivel național și locul 1 în categoria Bănci. Potrivit băncii, rezultatul confirmă un mediu de lucru modern, centrat pe oameni, unde angajații sunt încurajați să crească, să inoveze și să contribuie la dezvoltarea bankingului din Republica Moldova. maib mai spune că oferă un ritm de lucru dinamic,...
MIA Plăți Instant, creată de BNM, devine disponibilă pentru transferuri între companii (B2B) # Banca Mea
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice , prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată. Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri.
Dacă vrei să te asiguri benevol în sistemul public, poți încheia un contract anual cu Casa Națională de Asigurări Sociale . În 2026, contribuția fixă este 22.878 lei pe an , scrie contabilsef.md. Dacă ești proprietar sau arendaș de teren agricol și lucrezi terenul individual, fără o formă de organizare înregistrată, suma este 5.827 lei pe an . Potrivit sursei citate, nu ai voie să plătești mai...
Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 23–27 februarie 2026 pe minus: capitalizarea totală a pieței a scăzut cu 24,7 miliarde de lei , însă interesul la cumpărare și vânzare a fost mai mare decât în săptămâna precedentă. Potrivit AGERPRES, care citează date publicate de BVB, capitalizarea bursieră a coborât la 565,4 miliarde lei, de la 590,2 miliarde lei în perioada 16–20 februarie...
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului invită antreprenorii din Telenești și raioanele învecinate la evenimentul „Acces la finanțare: oportunități reale pentru antreprenorii din Moldova”, unde vor fi prezentate programele de suport și finanțare disponibile pentru dezvoltarea afacerilor, potrivit anunțului instituției. Participanții vor afla detalii despre programele ODA, condițiile...
Românii devin mai atenți la modul în care își gestionează banii, într-un context economic marcat de volatilitate, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor sau își monitorizează bugetul, potrivit studiului „Despre Bani 1:1”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio și citat de AGERPRES. Aplicațiile bancare digitale au ajuns instrumentul principal...
Atenție la „investițiile” false: EuroCreditBank explică semnele unei escrocherii EuroCreditBank avertizează asupra creșterii numărului de fraude „de investiții”, în care escrocii folosesc reclame și pagini ce imită instituții financiare pentru a promova „investiții” cu profit rapid....
Serviciul Fiscal de Stat anunță că monitorizează domeniile cu risc sporit de neconformare, iar printre acestea este vizat și sectorul serviciilor de frumusețe: frizerie, cosmetologie și activități promovate pe portaluri online de anunțuri. Potrivit instituției, în 2026 vor avea loc acțiuni de conformare, inclusiv vizite fiscale cu caracter consultativ, ședințe individuale și scrisori de...
Moldindconbank, partener principal la AgTech 2026: soluții de finanțare pentru agricultură # Banca Mea
Moldindconbank anunță, într-o postare, că este Partener Principal la Conferința AgTech 2026, eveniment dedicat agriculturii moderne și tehnologiilor care îi ajută pe fermieri să ia decizii mai bune. Conferința are loc pe 3 martie 2026, la Tekwill, Chișinău, iar din partea băncii va participa Lilia Vrabie, Agro Expert Moldindconbank, cu tema: „Agricultura în contextul incertitudinii – rolul tehnologiei și al finanțării inteligente”. Ediția din acest an pornește de la realitatea din agricultură: d...
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă Municipiului Chișinău un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru un program de eficiență energetică în grădinițele din capitală. Proiectul vizează lucrări în până la 30 de grădinițe, iar finanțarea BERD va acoperi intervențiile în 18 clădiri. Costul total al proiectului ajunge la 31,1 milioane de euro, sumă formată din împrumutul BERD (11,5 milioane euro), un împrumut paralel de 11,5 milioane de euro de la Banca Europeană de Inves...
Banca Centrală Europeană a anunțat joi că a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 1,254 miliarde euro, mult mai mică decât minusul record de 7,944 miliarde euro raportat pentru 2024. Potrivit AFP, citat de Agerpres, BCE precizează că pierderea din 2025 va rămâne în bilanț și va fi compensată din profiturile viitoare. Instituția explică faptul că majorările rapide ale dobânzilor din 2022–2023...
Siguranța banilor tăi începe cu atenția ta: Moldindconbank avertizează despre escroci care se dau drept bancă # Banca Mea
Moldindconbank atrage atenția că escrocii folosesc tot mai des apeluri telefonice în care se prezintă drept „angajați ai băncii” sau „reprezentanți ai companiei de carduri”. Aceștia folosesc denumirea, logotipul și imaginea băncii pentru a câștiga încrederea victimelor. În astfel de apeluri, pot cere datele cardului, codul PIN, codurile primite prin SMS sau pot încerca să te convingă să...
Post vacant la Victoriabank: Director/Directoare adjunct(ă) pentru sucursală din Chișinău # Banca Mea
Victoriabank a anunțat un post vacant de Director/Directoare adjunct pentru o sucursală din Chișinău, rol potrivit dacă vrei să coordonezi o echipă și să contribui direct la rezultate comerciale. În această funcție, vei avea responsabilități legate de dezvoltarea portofoliului de clienți, susținerea activității comerciale a sucursalei și promovarea unei experiențe excelente pentru clienți. Banca...
Banca Mondială avertizează: 1,2 miliarde de tineri vor concura pentru doar 400 de milioane de locuri de muncă # Banca Mea
În următorii 10–15 ani, aproximativ 1,2 miliarde de tineri din țările în curs de dezvoltare vor ajunge la vârsta de muncă, un val fără precedent la nivel global. Problema este că, dacă tendințele actuale rămân neschimbate, aceste economii vor putea crea doar circa 400 de milioane de locuri de muncă în aceeași perioadă, ceea ce ar lăsa un deficit major pe piața muncii. Avertismentul este...
În 2025, volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu 32,2% față de 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Și în trimestrul IV din 2025 s-a lucrat mai mult decât în aceeași perioadă din 2024: +24,3%. Creșterea din trimestrul IV a fost susținută în special de construcțiile noi și de alte lucrări precum demolări sau amenajarea terenurilor . Au crescut și...
Elveția se pregătește să includă utilizarea numerarului în Constituție, printr-un referendum care va avea loc luna viitoare, într-un context în care populația continuă să susțină existența banilor fizici, în pofida extinderii plăților digitale. Potrivit Bloomberg, citat de AGERPRES, ideea are sprijinul a aproximativ 60% dintre alegători înaintea plebiscitului programat pentru 8 martie. Datele...
ProCredit Bank Moldova a anunțat că angajează un Head of Marketing, o poziție de coordonare a echipei de marketing, potrivită pentru profesioniștii cu experiență, gândire strategică și orientare spre rezultate. Banca spune că viitorul titular al funcției va avea un rol important în dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing digital-first, multi-channel și performance marketing, dar...
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și cu reprezentanți ai Carlyle Group, într-o vizită axată pe proiecte energetice strategice și opțiuni de finanțare pentru Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, discuțiile cu Grupul Băncii Mondiale au vizat progresele și provocările legate de proiectele finanțate în Republica...
Pensii și indemnizații pentru moldovenii din Québec: Executivul a aprobat semnarea acordului # Banca Mea
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale precum pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, precum și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului...
Cine este fidejusorul: ce trebuie să știi despre riscuri când semnezi drept garant pentru creditul altcuiva # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică fidejusiunea, adică situația în care o persoană acceptă să fie „garant” pentru creditul altei persoane. Instituția subliniază că, deși acest gest este făcut de multe ori din încredere, nu este o simplă formalitate, ci un angajament legal cu implicații financiare serioase. Potrivit CNPF, fidejusiunea este...
Comerțbank anunță că a emis gratuit carduri noi pentru deținătorii actuali de carduri ale băncii, cu o valabilitate de cinci ani. Potrivit instituției, clienții pot intra în posesia noului card prezentându-se la unitatea Comerțbank unde a fost emis cardul anterior. Cardurile vechi vor rămâne active până la 10 martie 2026, pentru a permite trecerea la noul card fără întreruperi ale utilizării. Dacă un client nu cunoaște subdiviziunea unde a fost deschis cardul precedent, banca recomandă contactar...
