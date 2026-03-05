Incluziune financiară și plăți digitale sigure: BNM și Asociația Băncilor își unesc eforturile

07:45

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă Municipiului Chișinău un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru un program de eficiență energetică în grădinițele din capitală. Proiectul vizează lucrări în până la 30 de grădinițe, iar finanțarea BERD va acoperi intervențiile în 18 clădiri. Costul total al proiectului ajunge la 31,1 milioane de euro, sumă formată din împrumutul BERD (11,5 milioane euro), un împrumut paralel de 11,5 milioane de euro de la Banca Europeană de Inves...