Studiu: 76% dintre români își monitorizează constant cheltuielile

11:45

Moldovenii au cea mai mare încredere în maib, potrivit datelor Barometrului iData 2026 (eșantion de 1.000 de respondenți). Conform graficului publicat, 35,83% dintre respondenți au indicat maib drept banca în care au cea mai mare încredere. Pe locul doi se află Moldindconbank, cu 26,84%, iar pe locul trei – Victoriabank, cu 11,81%. Un detaliu important din sondaj este că 10,69% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în nicio bancă. Acest indicator arată că, deși sistemul bancar rămâne...