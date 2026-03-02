Evaluarea FMI confirmă: BNM a gestionat corect presiunile inflaționiste din 2025
Banca Mea, 2 martie 2026 23:30
Banca Națională a Moldovei salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional , formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Acestea reconfirmă rolul BNM ca instituție credibilă, cu politici prudente și eficiente, într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudine.
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum o oră
23:30
Banca Națională a Moldovei salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional , formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute. Acestea reconfirmă rolul BNM ca instituție credibilă, cu politici prudente și eficiente, într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudine.
Acum 6 ore
18:30
Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu lunar brut a ajuns la aproximativ 16.355 lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu aproape 9% față de anul trecut. Expertul economic Marin Gospodarenco explică însă că diferența dintre cifrele „pe hârtie” și realitatea de zi cu zi rămâne mare, din cauza scumpirilor. „Biroul Național de Statistică anunță că salariul mediu brut a ajuns la...
Acum 8 ore
Acum 12 ore
14:00
Maib a fost desemnată Top Angajator în clasamentul wherewework Moldova 2025, obținând locul 1 la nivel național și locul 1 în categoria Bănci. Potrivit băncii, rezultatul confirmă un mediu de lucru modern, centrat pe oameni, unde angajații sunt încurajați să crească, să inoveze și să contribuie la dezvoltarea bankingului din Republica Moldova. maib mai spune că oferă un ritm de lucru dinamic,...
11:15
MIA Plăți Instant, creată de BNM, devine disponibilă pentru transferuri între companii (B2B) # Banca Mea
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice , prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată. Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri.
Acum 24 ore
09:30
Dacă vrei să te asiguri benevol în sistemul public, poți încheia un contract anual cu Casa Națională de Asigurări Sociale . În 2026, contribuția fixă este 22.878 lei pe an , scrie contabilsef.md. Dacă ești proprietar sau arendaș de teren agricol și lucrezi terenul individual, fără o formă de organizare înregistrată, suma este 5.827 lei pe an . Potrivit sursei citate, nu ai voie să plătești mai...
Ieri
14:00
Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 23–27 februarie 2026 pe minus: capitalizarea totală a pieței a scăzut cu 24,7 miliarde de lei , însă interesul la cumpărare și vânzare a fost mai mare decât în săptămâna precedentă. Potrivit AGERPRES, care citează date publicate de BVB, capitalizarea bursieră a coborât la 565,4 miliarde lei, de la 590,2 miliarde lei în perioada 16–20 februarie...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului invită antreprenorii din Telenești și raioanele învecinate la evenimentul „Acces la finanțare: oportunități reale pentru antreprenorii din Moldova”, unde vor fi prezentate programele de suport și finanțare disponibile pentru dezvoltarea afacerilor, potrivit anunțului instituției. Participanții vor afla detalii despre programele ODA, condițiile...
27 februarie 2026
19:00
Românii devin mai atenți la modul în care își gestionează banii, într-un context economic marcat de volatilitate, iar 76% țin în mod constant o evidență detaliată a cheltuielilor sau își monitorizează bugetul, potrivit studiului „Despre Bani 1:1”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio și citat de AGERPRES. Aplicațiile bancare digitale au ajuns instrumentul principal...
15:00
Atenție la „investițiile” false: EuroCreditBank explică semnele unei escrocherii EuroCreditBank avertizează asupra creșterii numărului de fraude „de investiții”, în care escrocii folosesc reclame și pagini ce imită instituții financiare pentru a promova „investiții” cu profit rapid....
14:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță că monitorizează domeniile cu risc sporit de neconformare, iar printre acestea este vizat și sectorul serviciilor de frumusețe: frizerie, cosmetologie și activități promovate pe portaluri online de anunțuri. Potrivit instituției, în 2026 vor avea loc acțiuni de conformare, inclusiv vizite fiscale cu caracter consultativ, ședințe individuale și scrisori de...
11:00
Moldindconbank, partener principal la AgTech 2026: soluții de finanțare pentru agricultură # Banca Mea
Moldindconbank anunță, într-o postare, că este Partener Principal la Conferința AgTech 2026, eveniment dedicat agriculturii moderne și tehnologiilor care îi ajută pe fermieri să ia decizii mai bune. Conferința are loc pe 3 martie 2026, la Tekwill, Chișinău, iar din partea băncii va participa Lilia Vrabie, Agro Expert Moldindconbank, cu tema: „Agricultura în contextul incertitudinii – rolul tehnologiei și al finanțării inteligente”. Ediția din acest an pornește de la realitatea din agricultură: d...
07:45
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă Municipiului Chișinău un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru un program de eficiență energetică în grădinițele din capitală. Proiectul vizează lucrări în până la 30 de grădinițe, iar finanțarea BERD va acoperi intervențiile în 18 clădiri. Costul total al proiectului ajunge la 31,1 milioane de euro, sumă formată din împrumutul BERD (11,5 milioane euro), un împrumut paralel de 11,5 milioane de euro de la Banca Europeană de Inves...
26 februarie 2026
20:00
Banca Centrală Europeană a anunțat joi că a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de 1,254 miliarde euro, mult mai mică decât minusul record de 7,944 miliarde euro raportat pentru 2024. Potrivit AFP, citat de Agerpres, BCE precizează că pierderea din 2025 va rămâne în bilanț și va fi compensată din profiturile viitoare. Instituția explică faptul că majorările rapide ale dobânzilor din 2022–2023...
15:45
Siguranța banilor tăi începe cu atenția ta: Moldindconbank avertizează despre escroci care se dau drept bancă # Banca Mea
Moldindconbank atrage atenția că escrocii folosesc tot mai des apeluri telefonice în care se prezintă drept „angajați ai băncii” sau „reprezentanți ai companiei de carduri”. Aceștia folosesc denumirea, logotipul și imaginea băncii pentru a câștiga încrederea victimelor. În astfel de apeluri, pot cere datele cardului, codul PIN, codurile primite prin SMS sau pot încerca să te convingă să...
13:30
Post vacant la Victoriabank: Director/Directoare adjunct(ă) pentru sucursală din Chișinău # Banca Mea
Victoriabank a anunțat un post vacant de Director/Directoare adjunct pentru o sucursală din Chișinău, rol potrivit dacă vrei să coordonezi o echipă și să contribui direct la rezultate comerciale. În această funcție, vei avea responsabilități legate de dezvoltarea portofoliului de clienți, susținerea activității comerciale a sucursalei și promovarea unei experiențe excelente pentru clienți. Banca...
11:30
Banca Mondială avertizează: 1,2 miliarde de tineri vor concura pentru doar 400 de milioane de locuri de muncă # Banca Mea
În următorii 10–15 ani, aproximativ 1,2 miliarde de tineri din țările în curs de dezvoltare vor ajunge la vârsta de muncă, un val fără precedent la nivel global. Problema este că, dacă tendințele actuale rămân neschimbate, aceste economii vor putea crea doar circa 400 de milioane de locuri de muncă în aceeași perioadă, ceea ce ar lăsa un deficit major pe piața muncii. Avertismentul este...
10:45
În 2025, volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu 32,2% față de 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. Și în trimestrul IV din 2025 s-a lucrat mai mult decât în aceeași perioadă din 2024: +24,3%. Creșterea din trimestrul IV a fost susținută în special de construcțiile noi și de alte lucrări precum demolări sau amenajarea terenurilor . Au crescut și...
25 februarie 2026
19:45
Elveția se pregătește să includă utilizarea numerarului în Constituție, printr-un referendum care va avea loc luna viitoare, într-un context în care populația continuă să susțină existența banilor fizici, în pofida extinderii plăților digitale. Potrivit Bloomberg, citat de AGERPRES, ideea are sprijinul a aproximativ 60% dintre alegători înaintea plebiscitului programat pentru 8 martie. Datele...
17:00
ProCredit Bank Moldova a anunțat că angajează un Head of Marketing, o poziție de coordonare a echipei de marketing, potrivită pentru profesioniștii cu experiență, gândire strategică și orientare spre rezultate. Banca spune că viitorul titular al funcției va avea un rol important în dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing digital-first, multi-channel și performance marketing, dar...
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și cu reprezentanți ai Carlyle Group, într-o vizită axată pe proiecte energetice strategice și opțiuni de finanțare pentru Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, discuțiile cu Grupul Băncii Mondiale au vizat progresele și provocările legate de proiectele finanțate în Republica...
13:15
Pensii și indemnizații pentru moldovenii din Québec: Executivul a aprobat semnarea acordului # Banca Mea
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale precum pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, precum și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului...
12:00
Cine este fidejusorul: ce trebuie să știi despre riscuri când semnezi drept garant pentru creditul altcuiva # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică fidejusiunea, adică situația în care o persoană acceptă să fie „garant” pentru creditul altei persoane. Instituția subliniază că, deși acest gest este făcut de multe ori din încredere, nu este o simplă formalitate, ci un angajament legal cu implicații financiare serioase. Potrivit CNPF, fidejusiunea este...
09:30
Comerțbank anunță că a emis gratuit carduri noi pentru deținătorii actuali de carduri ale băncii, cu o valabilitate de cinci ani. Potrivit instituției, clienții pot intra în posesia noului card prezentându-se la unitatea Comerțbank unde a fost emis cardul anterior. Cardurile vechi vor rămâne active până la 10 martie 2026, pentru a permite trecerea la noul card fără întreruperi ale utilizării. Dacă un client nu cunoaște subdiviziunea unde a fost deschis cardul precedent, banca recomandă contactar...
24 februarie 2026
18:15
Dragobetele din 2026 sunt mai un costisitor, față de ultimii ani, pe fondul scumpirilor la alimente, cadouri și servicii. Potrivit Agerpres, concluzia apare într-o analiză realizată peste Prut și semnată de Bogdan Maioreanu , bazată pe datele privind inflația și evoluțiile recente ale prețurilor. Analiza arată că ingredientele-cheie pentru dulciuri, precum cacao și cafea, s-au scumpit cu peste...
17:00
BNM pregătește reforma pieței asigurărilor: ce se schimbă la RCA și pentru companiile de asigurare # Banca Mea
Piața asigurărilor din Republica Moldova urmează să fie modernizată și aliniată la regulile Uniunii Europene. Două proiecte de lege, elaborate de Banca Națională a Moldovei și promovate de Ministerul Finanțelor, au fost lansate pentru consultări publice. Autoritățile spun că noile reguli nu vor produce schimbări imediate pentru consumatori sau pentru piață. Implementarea este planificată pentru...
16:45
15:45
Început de an cu împrumuturi de miliarde: băncile au dat peste 5 miliarde lei în credite noi în ianuarie # Banca Mea
Băncile din Republica Moldova au acordat în luna ianuarie 2026 credite noi în valoare de 5,254 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei . Cea mai mare parte a finanțărilor noi a mers către mediul de afaceri, care a contractat 64,5% din totalul creditelor acordate în luna de referință. Persoanele fizice au atras 35,5% din volumul total al creditelor noi. BNM arată...
14:00
Comisia Națională a Pieței Financiare a făcut un nou pas în dezvoltarea pieței pensiilor facultative din Republica Moldova, după ce a avizat constituirea Fondului de pensii facultative „Aragonn”. În același pachet de decizii, autoritatea a aprobat prospectul planului de pensii al fondului, a avizat societatea de investiții „Broker M-D” SA în calitate de depozitar și a aprobat forma și...
11:00
maib a încheiat 2025 cu un profit net de 1,99 miliarde de lei și anunță schimbări la conducere # Banca Mea
Maib a raportat pentru anul financiar 2025 un profit net de 1,99 miliarde lei , potrivit comunicatului publicat de bancă în secțiunea de relații cu investitorii. Banca anunță că rezultatul reflectă o evoluție solidă a activității, susținută de creșterea portofoliului de credite, marje stabile și controlul costurilor. Rentabilitatea capitalului propriu a urcat la 22,8%, față de 18,0% în 2024. Un...
09:30
Constatarea amiabilă la accidente auto ar putea fi făcută online: plafon de până la 50.000 lei # Banca Mea
CNPF anunță că a aprobat trimiterea spre avizare repetată și consultare publică a proiectului care actualizează procedura de constatare amiabilă a accidentului de vehicul, în baza Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Pe scurt, proiectul propune o procedură unitară de constatare amiabilă în două variante: pe hârtie și în format electronic, prin intermediul...
23 februarie 2026
19:00
La 1 ianuarie 2026, 22 din cele 27 de state UE aveau salariu minim național. Excepțiile: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Potrivit Eurostat, cel mai mare salariu minim din UE era în Luxemburg – 2.704 €, iar cel mai mic în Bulgaria – 620 €. Asta înseamnă că maximul e de circa 4,4 ori mai mare decât minimul. În rest, salariile minime lunare se împart așa:Sub 1.000 € în 8 țări:...
18:15
Agenția de Investiții a deschis recepționarea dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument financiar destinat promovării companiilor din Republica Moldova pe piețele externe, cu un buget total de 60 de milioane de lei pentru o perioadă de 3 ani. Programul este adresat asociațiilor de business, care pot accesa finanțare nerambursabilă pentru promovarea companiilor membre și...
17:00
Când nu au bani, moldovenii schimbă... 100 de euro? Datele arată că valuta unică europeană rămâne preferata # Banca Mea
În ianuarie 2026, moldovenii au schimbat cel mai des euro și dolari SUA prin bănci, arată datele Băncii Naționale a Moldovei privind piața valutară. Pe primul loc a fost euro, atât la cumpărare, cât și la vânzare. În tranzacțiile dintre bănci și clienți, volumul a ajuns la echivalentul a 192,6 milioane euro la cumpărări și 333 milioane euro la vânzări. Pe locul doi s-a situat dolarul SUA, cu...
15:45
Dacă ai un credit imobiliar sau auto la Comerțbank, e bine să verifici condițiile contractului: din 1 martie 2026, banca va aplica dobânzi noi pentru unele credite existente. Dobânda diferă în funcție de tipul creditului și de perioada în care a fost acordat, așa că rata actualizată nu va fi aceeași pentru toți clienții. Pentru creditele de investiții imobiliare, noile dobânzi ajung între 8,19%...
13:15
100.000 de lei pentru un startup creativ: înscrierile la Creative Post Accelerator sunt deschise # Banca Mea
Yep!Moldova lansează Creative Post Accelerator, un program dedicat startup-urilor creative care au trecut de etapa de validare și sunt pregătite să crească, să intre pe piețe noi și să atragă investiții. Lansarea vine după trei ediții ale Creative Accelerator (2023–2025), perioadă în care programul a adunat peste 300 de aplicări, a susținut peste 250 de echipe și a accelerat peste 30 de startup-uri. Potrivit organizatorilor, ecosistemul local a ajuns într-o etapă mai matură, în care fondatorii a...
11:30
Moldindconbank a extins rețeaua de sucursale cu generatoare electrice: câte unități rămân funcționale în caz de pană de curent # Banca Mea
Moldindconbank a mărit numărul sucursalelor dotate cu generatoare electrice, pentru ca activitatea să poată continua și în cazul întreruperilor de energie. În același timp, banca le recomandă clienților să folosească și serviciile de deservire la distanță — MICB Mobile Banking și direct.micb.md — disponibile 24/24, direct de pe telefon sau calculator. Potrivit informațiilor publicate de bancă,...
10:30
OpenAI se așteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani și să depășească 280 de miliarde de dolari în 2030, potrivit unor surse apropiate discuțiilor cu investitorii. Potrivit Bloomberg, citat de Agerpres, estimările reflectă impulsul puternic al companiei, alimentat în special de vânzările pe bază de abonament pentru soluțiile sale de inteligență artificială, atât pentru...
22 februarie 2026
13:15
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # Banca Mea
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al Băncii Naționale a Moldovei, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri. În acest context, banca centrală semnalează...
20 februarie 2026
19:45
Ce sunt serviciile de investiții și cum acestea ne ajută să accesăm piața de capital în condiții sigure # Banca Mea
Dezvoltarea economică și creșterea nivelului veniturilor populației determină apariția treptată a unei noi categorii de participanți pe piața financiară – investitorii. Aceștia pot fi caracterizați prin deținerea unor resurse financiare consistente și intenția de a le plasa în instrumente financiare care pot aduce un randament mai mare decât depozitele bancare, dar care pot comporta și...
18:15
Peste 600 de cetățeni au investit 41 148 500 de lei în obligațiuni de stat, în cadrul perioadei de subscriere 9–18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md. Cea mai mare parte a banilor a mers către obligațiunile cu termen de 2 ani – 32 808 400 lei, în timp ce pentru obligațiunile cu termen de 3 ani au fost investite 8 340 100 lei. Subscrierile prin eVMS au loc lunar, iar investițiile...
17:15
Victoriabank a anunțat că angajează Director în Direcția administrarea integrată a riscurilor, pentru sediul din Chișinău. Rolul vizează coordonarea managementului riscurilor la nivel de bancă, cu focus pe indicatori de risc, capital și lichiditate, dar și pe procese esențiale precum ICAAP, ILAAP și Planul de Redresare/Rezoluție. Ce presupune funcția? coordonarea cadrului integrat de...
14:00
„Ofertă limitată”, promisiuni mari și personalități cunoscute: semnele unei fraude investiționale online # Banca Mea
Reclamele cu „investiții” care promit câștiguri mari, folosesc fețe cunoscute și arată ca știri din presă se răspândesc tot mai des pe rețelele sociale. Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează că multe dintre aceste materiale sunt înșelătoare și au ca scop să te facă să trimiți bani sau să oferi date personale și financiare. Mecanismul e, de regulă, același: anunțul imită identitatea...
11:45
Top 3 bănci în care moldovenii au cea mai mare încredere. Peste 10% nu aleg nicio instituție # Banca Mea
Moldovenii au cea mai mare încredere în maib, potrivit datelor Barometrului iData 2026 (eșantion de 1.000 de respondenți). Conform graficului publicat, 35,83% dintre respondenți au indicat maib drept banca în care au cea mai mare încredere. Pe locul doi se află Moldindconbank, cu 26,84%, iar pe locul trei – Victoriabank, cu 11,81%. Un detaliu important din sondaj este că 10,69% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în nicio bancă. Acest indicator arată că, deși sistemul bancar rămâne...
10:00
Contracte de antrepriză în valoare totală de 83,2 milioane de lei au fost semnate pentru două proiecte majore de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Nord. Investițiile sunt finanțate de Guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Cea mai mare parte a sumei – 55,9 milioane de lei – este destinată finalizării și punerii în funcțiune a apeductului Prut-Fălești....
08:00
Oportunitate pentru investitori: Moldova scoate la licitație 170 MW eolian, cu stocare de energie # Banca Mea
Investitorii pot depune dosarele pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, proiecte care vor include obligatoriu și sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, deoarece include componenta de stocare a...
19 februarie 2026
19:00
Bursa de Valori București a înregistrat în 2025 un profit net de 8,5 milioane lei românești, în creștere cu 616% față de 2024, când raportase un câștig de 1,19 milioane lei. Potrivit AGERPRES, rezultatele financiare arată însă o evoluție diferită la nivel de grup: Grupul BVB a obținut un profit net de 9,01 milioane lei, în scădere cu 23% comparativ cu anul precedent. La nivel individual, BVB a raportat venituri operaționale de 43,48 milioane lei, în creștere cu 4%. Avansul a fost susținut în pri...
14:00
Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA până la 1,7 milioane de lei. Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 martie 2026. Inițiativa legislativă a fost înaintată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că ajustarea pragului este necesară pentru a simplifica obligațiile fiscale, a sprijini competitivitatea microîntreprinderilor și a încuraja conformarea v...
13:15
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre cele mai importante figuri ale artei moderne universale. Sculptorul care a schimbat definitiv limbajul formelor este omagiat nu doar prin evenimente culturale, ci și printr-o piesă specială din colecția numismatică a Băncii Naționale a Moldovei. În portofoliul de monede comemorative al BNM se regăsește o monedă din...
11:15
O schemă de evaziune fiscală estimată la peste 7.000.000 de lei a fost deconspirată în Chișinău, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, anunță Serviciul Fiscal de Stat, într-o acțiune desfășurată sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit informațiilor din comunicat, compania vizată ar fi încasat bani pentru servicii prestate, fără să-i reflecte în actele contabile, ceea ce...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.