ProCredit Bank își extinde echipa: angajează Head of Marketing
Banca Mea, 25 februarie 2026 17:00
ProCredit Bank Moldova a anunțat că angajează un Head of Marketing, o poziție de coordonare a echipei de marketing, potrivită pentru profesioniștii cu experiență, gândire strategică și orientare spre rezultate. Banca spune că viitorul titular al funcției va avea un rol important în dezvoltarea și implementarea strategiilor de marketing digital-first, multi-channel și performance marketing, dar...
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și cu reprezentanți ai Carlyle Group, într-o vizită axată pe proiecte energetice strategice și opțiuni de finanțare pentru Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, discuțiile cu Grupul Băncii Mondiale au vizat progresele și provocările legate de proiectele finanțate în Republica...
Acum 6 ore
13:15
Pensii și indemnizații pentru moldovenii din Québec: Executivul a aprobat semnarea acordului # Banca Mea
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale precum pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, precum și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului...
12:00
Cine este fidejusorul: ce trebuie să știi despre riscuri când semnezi drept garant pentru creditul altcuiva # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică fidejusiunea, adică situația în care o persoană acceptă să fie „garant” pentru creditul altei persoane. Instituția subliniază că, deși acest gest este făcut de multe ori din încredere, nu este o simplă formalitate, ci un angajament legal cu implicații financiare serioase. Potrivit CNPF, fidejusiunea este...
Acum 8 ore
Acum 24 ore
18:15
Dragobetele din 2026 sunt mai un costisitor, față de ultimii ani, pe fondul scumpirilor la alimente, cadouri și servicii. Potrivit Agerpres, concluzia apare într-o analiză realizată peste Prut și semnată de Bogdan Maioreanu , bazată pe datele privind inflația și evoluțiile recente ale prețurilor. Analiza arată că ingredientele-cheie pentru dulciuri, precum cacao și cafea, s-au scumpit cu peste...
Ieri
17:00
BNM pregătește reforma pieței asigurărilor: ce se schimbă la RCA și pentru companiile de asigurare # Banca Mea
Piața asigurărilor din Republica Moldova urmează să fie modernizată și aliniată la regulile Uniunii Europene. Două proiecte de lege, elaborate de Banca Națională a Moldovei și promovate de Ministerul Finanțelor, au fost lansate pentru consultări publice. Autoritățile spun că noile reguli nu vor produce schimbări imediate pentru consumatori sau pentru piață. Implementarea este planificată pentru...
16:45
15:45
Început de an cu împrumuturi de miliarde: băncile au dat peste 5 miliarde lei în credite noi în ianuarie # Banca Mea
Băncile din Republica Moldova au acordat în luna ianuarie 2026 credite noi în valoare de 5,254 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei . Cea mai mare parte a finanțărilor noi a mers către mediul de afaceri, care a contractat 64,5% din totalul creditelor acordate în luna de referință. Persoanele fizice au atras 35,5% din volumul total al creditelor noi. BNM arată...
14:00
Comisia Națională a Pieței Financiare a făcut un nou pas în dezvoltarea pieței pensiilor facultative din Republica Moldova, după ce a avizat constituirea Fondului de pensii facultative „Aragonn”. În același pachet de decizii, autoritatea a aprobat prospectul planului de pensii al fondului, a avizat societatea de investiții „Broker M-D” SA în calitate de depozitar și a aprobat forma și...
11:00
maib a încheiat 2025 cu un profit net de 1,99 miliarde de lei și anunță schimbări la conducere # Banca Mea
Maib a raportat pentru anul financiar 2025 un profit net de 1,99 miliarde lei , potrivit comunicatului publicat de bancă în secțiunea de relații cu investitorii. Banca anunță că rezultatul reflectă o evoluție solidă a activității, susținută de creșterea portofoliului de credite, marje stabile și controlul costurilor. Rentabilitatea capitalului propriu a urcat la 22,8%, față de 18,0% în 2024. Un...
09:30
Constatarea amiabilă la accidente auto ar putea fi făcută online: plafon de până la 50.000 lei # Banca Mea
CNPF anunță că a aprobat trimiterea spre avizare repetată și consultare publică a proiectului care actualizează procedura de constatare amiabilă a accidentului de vehicul, în baza Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Pe scurt, proiectul propune o procedură unitară de constatare amiabilă în două variante: pe hârtie și în format electronic, prin intermediul...
23 februarie 2026
19:00
La 1 ianuarie 2026, 22 din cele 27 de state UE aveau salariu minim național. Excepțiile: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Potrivit Eurostat, cel mai mare salariu minim din UE era în Luxemburg – 2.704 €, iar cel mai mic în Bulgaria – 620 €. Asta înseamnă că maximul e de circa 4,4 ori mai mare decât minimul. În rest, salariile minime lunare se împart așa:Sub 1.000 € în 8 țări:...
18:15
Agenția de Investiții a deschis recepționarea dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument financiar destinat promovării companiilor din Republica Moldova pe piețele externe, cu un buget total de 60 de milioane de lei pentru o perioadă de 3 ani. Programul este adresat asociațiilor de business, care pot accesa finanțare nerambursabilă pentru promovarea companiilor membre și...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Când nu au bani, moldovenii schimbă... 100 de euro? Datele arată că valuta unică europeană rămâne preferata # Banca Mea
În ianuarie 2026, moldovenii au schimbat cel mai des euro și dolari SUA prin bănci, arată datele Băncii Naționale a Moldovei privind piața valutară. Pe primul loc a fost euro, atât la cumpărare, cât și la vânzare. În tranzacțiile dintre bănci și clienți, volumul a ajuns la echivalentul a 192,6 milioane euro la cumpărări și 333 milioane euro la vânzări. Pe locul doi s-a situat dolarul SUA, cu...
15:45
Dacă ai un credit imobiliar sau auto la Comerțbank, e bine să verifici condițiile contractului: din 1 martie 2026, banca va aplica dobânzi noi pentru unele credite existente. Dobânda diferă în funcție de tipul creditului și de perioada în care a fost acordat, așa că rata actualizată nu va fi aceeași pentru toți clienții. Pentru creditele de investiții imobiliare, noile dobânzi ajung între 8,19%...
13:15
11:30
Moldindconbank a extins rețeaua de sucursale cu generatoare electrice: câte unități rămân funcționale în caz de pană de curent # Banca Mea
Moldindconbank a mărit numărul sucursalelor dotate cu generatoare electrice, pentru ca activitatea să poată continua și în cazul întreruperilor de energie. În același timp, banca le recomandă clienților să folosească și serviciile de deservire la distanță — MICB Mobile Banking și direct.micb.md — disponibile 24/24, direct de pe telefon sau calculator. Potrivit informațiilor publicate de bancă,...
10:30
OpenAI se așteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani și să depășească 280 de miliarde de dolari în 2030, potrivit unor surse apropiate discuțiilor cu investitorii. Potrivit Bloomberg, citat de Agerpres, estimările reflectă impulsul puternic al companiei, alimentat în special de vânzările pe bază de abonament pentru soluțiile sale de inteligență artificială, atât pentru...
22 februarie 2026
13:15
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # Banca Mea
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al Băncii Naționale a Moldovei, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri. În acest context, banca centrală semnalează...
20 februarie 2026
19:45
Ce sunt serviciile de investiții și cum acestea ne ajută să accesăm piața de capital în condiții sigure # Banca Mea
Dezvoltarea economică și creșterea nivelului veniturilor populației determină apariția treptată a unei noi categorii de participanți pe piața financiară – investitorii. Aceștia pot fi caracterizați prin deținerea unor resurse financiare consistente și intenția de a le plasa în instrumente financiare care pot aduce un randament mai mare decât depozitele bancare, dar care pot comporta și...
18:15
Peste 600 de cetățeni au investit 41 148 500 de lei în obligațiuni de stat, în cadrul perioadei de subscriere 9–18 februarie 2026, prin intermediul platformei eVMS.md. Cea mai mare parte a banilor a mers către obligațiunile cu termen de 2 ani – 32 808 400 lei, în timp ce pentru obligațiunile cu termen de 3 ani au fost investite 8 340 100 lei. Subscrierile prin eVMS au loc lunar, iar investițiile...
17:15
Victoriabank a anunțat că angajează Director în Direcția administrarea integrată a riscurilor, pentru sediul din Chișinău. Rolul vizează coordonarea managementului riscurilor la nivel de bancă, cu focus pe indicatori de risc, capital și lichiditate, dar și pe procese esențiale precum ICAAP, ILAAP și Planul de Redresare/Rezoluție. Ce presupune funcția? coordonarea cadrului integrat de...
14:00
„Ofertă limitată”, promisiuni mari și personalități cunoscute: semnele unei fraude investiționale online # Banca Mea
Reclamele cu „investiții” care promit câștiguri mari, folosesc fețe cunoscute și arată ca știri din presă se răspândesc tot mai des pe rețelele sociale. Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează că multe dintre aceste materiale sunt înșelătoare și au ca scop să te facă să trimiți bani sau să oferi date personale și financiare. Mecanismul e, de regulă, același: anunțul imită identitatea...
11:45
Top 3 bănci în care moldovenii au cea mai mare încredere. Peste 10% nu aleg nicio instituție # Banca Mea
Moldovenii au cea mai mare încredere în maib, potrivit datelor Barometrului iData 2026 (eșantion de 1.000 de respondenți). Conform graficului publicat, 35,83% dintre respondenți au indicat maib drept banca în care au cea mai mare încredere. Pe locul doi se află Moldindconbank, cu 26,84%, iar pe locul trei – Victoriabank, cu 11,81%. Un detaliu important din sondaj este că 10,69% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în nicio bancă. Acest indicator arată că, deși sistemul bancar rămâne...
10:00
Contracte de antrepriză în valoare totală de 83,2 milioane de lei au fost semnate pentru două proiecte majore de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Nord. Investițiile sunt finanțate de Guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Cea mai mare parte a sumei – 55,9 milioane de lei – este destinată finalizării și punerii în funcțiune a apeductului Prut-Fălești....
08:00
Oportunitate pentru investitori: Moldova scoate la licitație 170 MW eolian, cu stocare de energie # Banca Mea
Investitorii pot depune dosarele pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, proiecte care vor include obligatoriu și sisteme de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina Ministerului Energiei și reprezintă o premieră pentru Republica Moldova, deoarece include componenta de stocare a...
19 februarie 2026
19:00
Bursa de Valori București a înregistrat în 2025 un profit net de 8,5 milioane lei românești, în creștere cu 616% față de 2024, când raportase un câștig de 1,19 milioane lei. Potrivit AGERPRES, rezultatele financiare arată însă o evoluție diferită la nivel de grup: Grupul BVB a obținut un profit net de 9,01 milioane lei, în scădere cu 23% comparativ cu anul precedent. La nivel individual, BVB a raportat venituri operaționale de 43,48 milioane lei, în creștere cu 4%. Avansul a fost susținut în pri...
14:00
Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA până la 1,7 milioane de lei. Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 martie 2026. Inițiativa legislativă a fost înaintată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că ajustarea pragului este necesară pentru a simplifica obligațiile fiscale, a sprijini competitivitatea microîntreprinderilor și a încuraja conformarea v...
13:15
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre cele mai importante figuri ale artei moderne universale. Sculptorul care a schimbat definitiv limbajul formelor este omagiat nu doar prin evenimente culturale, ci și printr-o piesă specială din colecția numismatică a Băncii Naționale a Moldovei. În portofoliul de monede comemorative al BNM se regăsește o monedă din...
11:15
O schemă de evaziune fiscală estimată la peste 7.000.000 de lei a fost deconspirată în Chișinău, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, anunță Serviciul Fiscal de Stat, într-o acțiune desfășurată sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit informațiilor din comunicat, compania vizată ar fi încasat bani pentru servicii prestate, fără să-i reflecte în actele contabile, ceea ce...
10:00
Moldovenii aleg suburbia: Durlești devine al treilea oraș al țării, pe fondul boomului imobiliar # Banca Mea
Moldovenii aleg tot mai des să trăiască lângă Chișinău, iar acest lucru începe să redeseneze nu doar harta demografică, ci și harta economică a Republicii Moldova: acolo unde se mută oamenii, se mută și cererea de locuințe, servicii, transport și infrastructură. O astfel de schimbare este confirmată de revizuirea datelor despre populația localităților, realizată de Biroul Național de...
18 februarie 2026
20:15
Visa, monopol la Jocurile de iarnă: Europa își vede vulnerabilitatea în plățile digitale # Banca Mea
Cei care vor să cumpere suveniruri din magazinele oficiale ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina au dat peste o regulă simplă, dar incomodă: la plata cu cardul se acceptă doar Visa, scrie Agerpres. Exclusivitatea vine din acordul de sponsorizare dintre Visa și Comitetul Olimpic Internațional, valabil din 1986 și prelungit până în 2032. Pentru cei fără card Visa, sunt oferite și carduri...
15:45
1,85 mil. euro pentru IMM-uri: Germania și Elveția finanțează investiții în reziliență energetică # Banca Mea
Cel puțin 24 de IMM-uri din Republica Moldova vor putea face investiții ca să-și reducă factura la energie, cu sprijin financiar în valoare totală de 1,85 milioane euro. Grantul este oferit de GIZ Moldova, în cadrul proiectului „Creșterea rezilienței energetice a IMM-urilor”, iar cofinanțarea este gestionată de ODA prin instrumentul CREȘTEM IMM. Banii merg către proiecte care scad consumul și...
14:30
Frigider, mașină de spălat, TV: ce bunuri poate aduce diaspora „fără taxe” la revenirea acasă # Banca Mea
Guvernul Guvernul Republicii Moldova a aprobat lista bunurilor personale pe care cetățenii care revin cu traiul permanent în Republica Moldova le pot aduce cu scutire de la plata drepturilor de import. Măsura vine să facă procesul mai clar și mai rapid la vamă, cu reguli egale pentru toți. Lista include atât obiecte de uz personal, cât și lucruri „de mutare” pentru casă, cu cantități maximale....
13:00
maib anunță semnarea unui acord de împrumut subordonat de 20 milioane de euro, pe 10 ani, cu Fondul European pentru Europa de Sud-Est . Finanțarea este un instrument eligibil ca capital de nivel 2 și are rolul de a consolida capitalizarea băncii și de a-i crește capacitatea de creditare. Potrivit comunicatului, noua facilitate ar urma să susțină microîntreprinderile și IMM-urile prin acces la...
09:00
Salariul minim intră din nou în discuții: autoritățile pregătesc „regulile jocului” pentru următoarele majorări # Banca Mea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat cu patronatele (CNPM) și sindicatele (CNSM) despre salariul minim pe țară și despre cum ar trebui stabilit pe viitor, astfel încât schimbările să fie mai previzibile. un mecanism mai clar pentru creșterea treptată a salariului minim, pe termen scurt și mediu; stimularea negocierilor colective de salarizare în sectorul real, ca acordurile dintre angajatori și angajați să fie folosite mai des și aplicate mai larg. Concluziile urmează să fie prezen...
17 februarie 2026
19:15
Tot mai mulți proprietari din Moldova aleg să dea chiria cu acte. În ianuarie 2026, statul a încasat 9,7 milioane lei impozit din chirii, cu 18,4% mai mult decât în aceeași lună din 2025, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. În aceeași perioadă, au fost înregistrate aproximativ 3.500 de contracte de chirie, adică cu 32,7% mai multe decât anul trecut. Fiscul spune că, după acțiuni de informare, a identificat și 106 proprietari care dădeau chirie fără să fie înregistrați. În urma controalelor la...
17:30
Antreprenorii, fondatorii de startup-uri și managerii din Republica Moldova pot aplica la programul executiv Mini MBA, organizat în perioada martie–iulie 2026, care promite dezvoltarea gândirii strategice și a abilităților de leadership prin studii de caz reale și sesiuni interactive. Programul este implementat de Startup Moldova Foundation, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din...
15:45
OTP Bank anunță lansarea unui program de instruire pentru poziția de Operator Ghișeu Universal , destinat celor care își doresc un start în domeniul bancar. Programul începe pe 20 februarie 2026 și are o durată de 3 săptămâni, fiind organizat în Chișinău, pe str. Cuza Vodă 1/1. Participanții vor beneficia de training interactiv și vizite la sucursale, iar banca oferă o primă de stagiere de...
13:30
Europenii aleg proprietatea în Est și chiria în Vest: Germania e singura cu majoritate chiriași # Banca Mea
Tot mai mulți europeni locuiesc cu chirie, chiar dacă proprietatea rămâne varianta dominantă. Potrivit Eurostat, în 2024, 68% dintre europenii din Uniunea Europeană locuiau în locuința proprie, iar 32% stăteau în chirie — în creștere ușoară față de anul precedent . Diferențele între țări sunt mari. România are cea mai ridicată pondere a proprietarilor , urmată de Slovacia și Ungaria . La polul...
10:00
„Gaura” din comerțul extern s-a mărit: Moldova importă de aproape 3 ori mai mult decât exportă # Banca Mea
Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un dezechilibru mai mare între importuri și exporturi. Pe scurt, am adus din afară mult mai multe mărfuri decât am livrat peste hotare, iar diferența s-a adâncit față de 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. În 2025, exporturile au însumat 3,78 miliarde USD , în timp ce importurile au urcat la 10,92 miliarde USD . În aceste condiții,...
08:15
Indexul costului vieții 2026: în Moldova se trăiește mai scump decât în România, dar mai ieftin decât în Ucraina # Banca Mea
Costul vieții rămâne o provocare în 2026, arată un clasament global publicat de Visual Capitalist pe baza datelor Numbeo, care compară prețurile “de zi cu zi” raportate la un reper: New York . În fruntea clasamentului se află Bermuda, cu un indice de 123,5, ceea ce înseamnă că, în medie, viața de zi cu zi este mai scumpă decât în New York. În top 10 mai apar Insulele Cayman , Elveția , Insulele...
16 februarie 2026
19:30
Cât costă plecarea unui specialist? Program anti-burnout pentru companii, validat în banking și retail # Banca Mea
Burnout-ul nu mai e un „detaliu de wellbeing”, ci un cost de business. În companii, pierderea unui specialist înseamnă timp, bani și presiune suplimentară pe echipă. Potrivit informațiilor citate de inițiatori, înlocuirea unui angajat poate costa echivalentul a 6–9 salarii lunare, dacă incluzi recrutarea, onboardingul și timpul pierdut. În acest context, Coaliția Națională „Viața fără Violență”...
17:00
În 2025, valoarea plăților fără numerar a urcat la 120 miliarde lei, depășind pentru prima dată retragerile de numerar, care au totalizat 113 miliarde lei. Datele prezentate de Banca Națională a Moldovei vizează tranzacțiile cu carduri emise în Republica Moldova și în străinătate. Evoluția din ultimii ani arată o schimbare clară de comportament: dacă în 2020 plățile fără numerar erau de 25...
16:00
Maib extinde oferta investițională: Programul IV de obligațiuni cu dobândă plătită lunar # Banca Mea
Maib anunță lansarea celui de-al patrulea program de ofertă publică de obligațiuni corporative, după trei programe implementate anterior. Programul se va derula timp de 12 luni și prevede 10 emisiuni consecutive de obligațiuni, din clase diferite, lansate ciclic conform prospectului. Pentru fiecare emisiune, perioada de subscriere este de 22 de zile calendaristice, iar emisiunea devine valabilă...
13:00
Dacă urmează să faci un schimb valutar, merită să verifici câteva detalii înainte, ca să nu pierzi bani „din diferențe” sau comisioane. Recomandările vin de la Comisia Națională a Pieței Financiare, în cadrul mesajelor de educație financiară. Cursul de schimb: compară cursul de cumpărare și vânzare între bănci și case de schimb. Cursul poate diferi și în funcție de ora din zi sau dacă faci schimbul la bancomat. Comisioanele: întreabă din start dacă există comision și cât este, ca să înțelegi cos...
10:45
Fiscul amintește: TVA, impozitul pe venit și alte taxe trebuie achitate până pe 25 februarie # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat amintește că 25 februarie 2026 este termenul-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primei AOAM și contribuțiilor de asigurări sociale aferente obligațiilor fiscale. Pentru luna ianuarie 2026, până pe 25 februarie, urmează să fie prezentate dările de seamă aferente:Impozit pe venit: IPC21, IU17;TVA și accize: TVA12,...
09:45
Antreprenorii din Republica Moldova pot aplica din nou la granturi nerambursabile, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a relansat apelurile de finanțare pentru IMM. În 2026, bugetul total disponibil este de 300 milioane lei, bani oferiți din bugetul de stat și de partenerii de dezvoltare. Finanțările sunt disponibile prin mai multe programe dedicate dezvoltării afacerilor: •...
15 februarie 2026
16:15
Controalele Serviciului Vamal au scos la iveală taxe neplătite de peste 3,3 milioane lei. Suma a fost stabilită în urma verificărilor efectuate între 19 ianuarie și 13 februarie 2026 și urmează să ajungă la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care:aplicarea neîntemeiată a tratamentului tarifar...
