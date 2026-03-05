200 milioane lei pentru renovări energetice. 1.000 de gospodării pot aplica online

15:45

Dacă ai un credit imobiliar sau auto la Comerțbank, e bine să verifici condițiile contractului: din 1 martie 2026, banca va aplica dobânzi noi pentru unele credite existente. Dobânda diferă în funcție de tipul creditului și de perioada în care a fost acordat, așa că rata actualizată nu va fi aceeași pentru toți clienții. Pentru creditele de investiții imobiliare, noile dobânzi ajung între 8,19%...