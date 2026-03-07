/VIDEO/ Retrospectiva celei de a 8-a zi de război în Orientul Mijlociu: Israelul spune că a atacat circa 400 de ținte militare din Iran

/VIDEO/ Retrospectiva celei de a 8-a zi de război în Orientul Mijlociu: Israelul spune că a atacat circa 400 de ținte militare din Iran

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8