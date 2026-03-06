Vicecampion european U-18: Vladislav Grădinari a câștigat argintul la Campionatul European de Snooker din Spania

Vicecampion european U-18: Vladislav Grădinari a câștigat argintul la Campionatul European de Snooker din Spania

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8