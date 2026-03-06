Veste bună șoferi: Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea
TV8, 6 martie 2026 20:40
Veste bună șoferi: Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:40
Acum 4 ore
19:10
18:40
18:10
17:50
17:40
Acum 6 ore
16:50
16:20
16:20
15:30
15:30
Acum 8 ore
15:00
14:30
14:20
14:00
13:50
13:30
Acum 12 ore
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:40
10:30
09:40
09:30
09:00
Acum 24 ore
08:10
07:40
07:10
5 martie 2026
23:20
22:30
22:30
21:30
Ieri
21:00
19:00
19:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.