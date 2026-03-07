/VIDEO/ Momentul în care o dronă cade în apropierea aeroportului din Dubai. Martor: „Clădirea s-a zguduit”

/VIDEO/ Momentul în care o dronă cade în apropierea aeroportului din Dubai. Martor: „Clădirea s-a zguduit”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8