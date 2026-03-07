/VIDEO/ Tragedie în Dubai: Un bărbat a murit după ce resturi dintr-o interceptare aeriană i-au lovit mașina

/VIDEO/ Tragedie în Dubai: Un bărbat a murit după ce resturi dintr-o interceptare aeriană i-au lovit mașina

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8