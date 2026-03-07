/VIDEO/ Deficiența de vedere nu l-a oprit: Povestea lui Ștefan Tofan, tânărul care și-a construit o carieră în marketing
TV8, 7 martie 2026 18:40
/VIDEO/ Deficiența de vedere nu l-a oprit: Povestea lui Ștefan Tofan, tânărul care și-a construit o carieră în marketing
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:10
Acum 4 ore
17:10
16:40
16:10
15:40
Acum 6 ore
14:40
14:10
Acum 8 ore
13:10
12:40
12:10
11:40
Acum 12 ore
11:10
10:20
09:30
09:00
Acum 24 ore
23:10
22:30
22:10
21:40
21:20
21:20
21:20
20:20
19:40
Ieri
19:10
18:40
18:10
17:50
17:40
16:50
16:20
16:20
15:30
15:30
15:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.