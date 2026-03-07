Furt dintr-o mașină a unei școli auto din Dubăsari: Hoțul a mers la cumpărături cu cardul instructorului
TV8, 7 martie 2026 17:10
Furt dintr-o mașină a unei școli auto din Dubăsari: Hoțul a mers la cumpărături cu cardul instructorului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
Acum o oră
17:10
Acum 2 ore
16:40
16:10
Acum 4 ore
15:40
14:40
14:10
Acum 6 ore
13:10
12:40
12:10
Acum 8 ore
11:40
11:10
10:20
Acum 12 ore
09:30
09:00
Acum 24 ore
23:10
22:30
22:10
21:40
21:20
21:20
21:20
20:20
19:40
19:10
18:40
18:10
Ieri
17:50
17:40
16:50
16:20
16:20
15:30
15:30
15:00
14:30
14:20
14:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.