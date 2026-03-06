/VIDEO/ A doua etapă a schimbului de prizonieri: Kievul și Moscova au întors acasă câte 300 de persoane
TV8, 6 martie 2026 17:40
/VIDEO/ A doua etapă a schimbului de prizonieri: Kievul și Moscova au întors acasă câte 300 de persoane
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
17:50
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
16:50
16:20
16:20
Acum 4 ore
15:30
15:30
15:00
14:30
14:20
Acum 6 ore
14:00
13:50
13:30
13:00
12:30
Acum 8 ore
12:00
11:30
11:00
10:40
10:30
Acum 12 ore
09:40
09:30
09:00
08:10
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:20
22:30
22:30
21:30
21:00
19:00
19:00
Ieri
17:30
16:20
15:50
15:20
15:10
14:40
14:20
14:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.