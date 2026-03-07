Exporturile de carburanți din portul Giurgiulești pot fi restricționate dacă stocurile scad

16:30

Primele semne ale problemelor de aprovizionare cu gaz au apărut în Europa: Transnistria, care s-a desprins de Moldova, avertizează cu privire la penuria de gaz. Situația riscă să se deterioreze și mai mult dacă livrările de GNL din Orientul Mijlociu nu sunt reluate curând, ceea ce este un scenariu extrem de puțin probabil în acest moment.