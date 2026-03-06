Moldova și Azerbaidjan consolidează relațiile diplomatice și economice
Logos-Press, 6 martie 2026 17:00
În cadrul primei sale vizite oficiale în Azerbaidjan, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, a semnat cu ministrul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Ceyhun Bayramov, un plan de consultări interministeriale pentru anii 2026-2027.
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:45
Din cauza creșterii prețurilor la energie, moneda europeană suferă deja. Euro a scăzut cu 2 % față de dolar. Scăderea ar putea fi mai semnificativă dacă războiul din Iran durează mai mult decât cele „patru săptămâni” despre care a vorbit Trump.
16:30
Vancouver Whitecaps (Canada) și Major League Soccer din Statele Unite și Canada (MLS) vor plăti 347 000 de dolari pentru absența atacantului argentinian Lionel Messi de la Inter Miami (SUA) de la un meci, în ciuda anunțurilor privind apariția sa pe teren, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
16:00
Booking.com, unul dintre cele mai mari servicii online de rezervări de cazare, a anunțat câștigătorii celei de-a 14-a ediții anuale a Traveller Review Awards. Premiile se bazează pe 370 de milioane de recenzii ale călătorilor și reflectă nivelul de servicii și ospitalitate al partenerilor din întreaga lume, informează Logos Press.
15:45
Jack Daniel’s își continuă colaborarea cu echipa McLaren Formula 1 și lansează o nouă sticlă în ediție limitată – 2026 McLaren Mastercard F1 Team x Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Caracteristica specială a lansării este tăria crescută: whisky-ul a fost îmbuteliat la 86 de grade, în timp ce versiunea standard a mărcii are de obicei 80 de grade.
Acum 4 ore
15:15
Directorul executiv al Forța Fermierilor, Alexandru Bădăreu, și-a anunțat demisia în cadrul Adunării Generale a organizației. El va fi înlocuit de Alexandru Slusari, care a deținut această funcție în mandatul precedent al organelor de conducere ale Forței Fermierilor.
15:00
În februarie 2026, prețurile alimentelor au crescut pe piața mondială. Indicele FAO al prețurilor la alimente (FPI) a fost în medie de 125,3 puncte luna trecută, în creștere cu 1,1 puncte (0,9 %) față de ianuarie.
15:00
Corporația americană Estée Lauder Companies, specializată în produse de înfrumusețare, a anunțat că intenționează să cumpere integral brandul indian ayurvedic Forest Essentials prin achiziționarea pachetului de acțiuni rămas în cadrul companiei. Tranzacția va fi următoarea etapă a unui parteneriat multianual și vizează extinderea amprentei globale a mărcii indiene. Se preconizează că aceasta va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2026, după obținerea tuturor aprobărilor de reglementare necesare.
14:45
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea un nou regim juridic, care simplifică gestionarea teritoriului, stimulează investițiile și protejează drepturile rezidenților.
14:15
Începând cu 5 martie 2026, se aplică o nouă procedură de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru agrarieni. Modificările se referă la baza de calcul a taxei care este utilizată pentru a determina valoarea TVA care urmează să fie rambursată pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În primul rând, aceasta a fost extinsă prin includerea în formula de calcul a valorii impozitului pe teren pentru 2025.
14:15
Peste 50 de primari și viceprimari moldoveni, precum și reprezentanți ai organizațiilor de mediu și energie din Republica Moldova, au participat la expoziția GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, desfășurată săptămâna aceasta la ROMEXPO București.
13:45
Investitorii își retrag banii din fondurile de acțiuni din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Investitorii mondiali au început să reducă investițiile în fondurile de acțiuni – pentru prima dată în ultimele opt săptămâni. Motivul a fost creșterea riscurilor geopolitice în Orientul Mijlociu și temerile legate de accelerarea inflației, relatează Reuters cu referire la datele companiilor de analiză.
Acum 6 ore
13:15
Formatul clasic de la nouă la cinci își pierde treptat versatilitatea. După pandemie, multe companii și angajați au început să reconsidere modelul obișnuit de angajare și să caute opțiuni mai flexibile de organizare a muncii. O astfel de abordare este microprogramarea, un sistem în care ziua de lucru este împărțită în intervale scurte de lucru și odihnă.
12:30
Creșterea primei criptomonede peste 73.000 de dolari este o revenire pe termen scurt, nu începutul unei noi piețe bull. Aceasta este concluzia la care au ajuns analiștii CryptoQuant.
12:15
Producția de grâu din Kazahstan în anul de comercializare 2025/26 va atinge un nivel record de 18 milioane de tone. Aceasta este doar cu puțin sub recolta sezonului precedent, a doua ca mărime înregistrată vreodată.
12:00
Transferurile prin sistemul european SEPA, la care Moldova a aderat în martie anul trecut, reprezintă în prezent peste 80% din totalul banilor transferați din și către Europa. Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează acest lucru ca fiind principala sa realizare pe drumul spre UE, publicând date relevante.
11:45
Președintele SUA l-a numit pe fiul lui Khamenei un „om de nimic” și intenționează să participe personal la stabilirea noului lider al Iranului. În același timp, serviciile secrete americane se îndoiesc de posibilitatea unei schimbări de regim.
Acum 8 ore
11:15
Consiliul Comisiei Economice Eurasiatice (CEE) de a relaxa temporar măsurile de reglementare a tarifelor vamale în ceea ce privește anumite produse importate în țările Uniunii Economice Eurasiatice.
11:00
Companiile grecești vor construi instalații de stocare a energiei în România, Bulgaria și Italia # Logos-Press
Cele mai importante companii grecești din sectorul energiei electrice din Grecia și din regiune, PPC Group și METLEN, au semnat un acord de societate mixtă care vizează dezvoltarea, construirea și exploatarea unui portofoliu de proiecte BESS (Battery Energy Storage Systems) de până la 1500 MW / 3000 MWh în România, Bulgaria și Italia.
10:45
Președintele României, Nicușor Dan, a relatat pe rețelele de socializare o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia s-a discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei de a consolida securitatea flancului estic și a întregului continent.
10:45
Pentru prima dată din noiembrie 2025, Ucraina a început să furnizeze energie electrică în străinătate. Concret, exportul minim către Moldova a fost înregistrat la 5 martie. Înainte de aceasta, ultima dată când a fost exportată energie electrică a fost la 11 noiembrie 2025.
10:15
Banca Centrală a Suediei a emis recomandări pentru cetățeni în caz de război și alte crize. În special, a recomandat păstrarea acasă a 1 000 de coroane suedeze (aproximativ 110 USD) pentru fiecare adult.
09:45
Fiecare al zecelea copil din Moldova care trăiește cu un singur părinte primește cu întârziere sau nu primește pensie alimentară. Autoritățile propun să înăsprească răspunderea părinților care se sustrag de la întreținerea copiilor lor.
Acum 12 ore
08:45
În relațiile internaționale, acțiunile guvernamentale clar nelegitime pot fi uneori justificate din punct de vedere moral. Deși exemplele istorice în care legitimitatea prevalează asupra legalității sunt puține, ele există. Dacă războiul comun SUA-Israel împotriva Iranului este un astfel de caz necesită mai multă atenție decât a primit până acum.
08:15
Moldova face încă un pas spre libera circulație a capitalurilor. Banca Națională a Moldovei (BNM) a elaborat un proiect de lege de modificare a Legii privind reglementarea valutară – așa-numitul proiect de lege privind liberalizarea parțială. Proiectul se află în prezent la etapa consultărilor publice și va fi prezentat în curând de către Ministerul Finanțelor guvernului pentru examinare.
Acum 24 ore
20:15
Fermierii din raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, care folosesc apa din conducta Soroca-Bălți pentru irigare, sunt îngrijorați de incertitudinea din ajunul noului sezon agricol cauzată de restructurarea întreprinderii de stat Acva-Nord.
19:30
În Moldova, femeile sunt mai numeroase, trăiesc mai mult și câștigă mai puțin decât bărbații # Logos-Press
Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului 2025, numărul femeilor din populația totală a Republicii Moldova a continuat să prevaleze în rândul populației cu reședință obișnuită, totalizând 1 276 300 de femei față de 1 105 000 de bărbați (53,6% femei și 46,4% bărbați).
19:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, în perioada 16-22 martie 2026, o serie de evenimente în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week) pentru a prezenta copiilor și tinerilor subiecte care îi vor ajuta să ia decizii financiare responsabile.
19:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice pe marginea proiectului Programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030. Documentul definește acțiunile concrete prin care vor fi continuate și consolidate reformele în sistemul educațional din Republica Moldova în următorii ani.
18:45
Uniunea Europeană (UE) va aloca o sumă suplimentară de 2 milioane EUR programului „Echipe de sprijin pentru reformă” (RST) al Moldovei, care integrează direct experți moldoveni în ministere și agenții-cheie pentru a accelera alinierea țării la standardele UE și punerea în aplicare a Planului de creștere al UE.
18:15
Procesul de asociere voluntară nu ar trebui să fie grăbit, ci etapizat și îmbunătățit prin mecanisme suplimentare de stimulare.
18:00
Google a prezentat unul dintre cele mai ieftine modele de inteligență artificială disponibile # Logos-Press
Google a prezentat un nou model de inteligență artificială – Gemini 3.1 Flash-Lite. Dezvoltatorii îl numesc cel mai rapid și mai rentabil model din gama Gemini, orientat pe sarcini cu un număr mare de cereri.
18:00
Analiza de laborator a primului lot de floarea-soarelui, care a sosit în Bulgaria din Argentina, a arătat că au fost depășite conținuturile maxime admise de reziduuri de două pesticide în produse.
17:30
În încercarea de a opri căderea rublei indiene pe fondul creșterii prețurilor petrolului și al intensificării tensiunilor geopolitice, Reserve Bank of India a efectuat o intervenție valutară pe scară largă. După intervenția autorității de reglementare, moneda națională s-a întărit, însă analiștii avertizează că presiunea asupra pieței ar putea persista.
Ieri
17:00
OpenAI își dezvoltă propria platformă pentru stocarea și gestionarea codului sursă, care ar putea deveni un concurent direct pentru GitHub, cel mai mare serviciu pentru dezvoltatori deținut de Microsoft.
17:00
Interpreții katrenelor antice susțin că liniile enigmatice din secolul al XVI-lea pot face aluzie la tehnologia militară modernă și la posibila escaladare a conflictelor globale.
16:45
În cadrul sesiunii parlamentare din 5 martie, PAS a adoptat cu voturile PAS un amendament potrivit căruia membrii Comisiei de verificare a procurorilor sunt numiți cu cel puțin 51 de voturi ale deputaților. Anterior, pentru aceasta era nevoie de minimum 61 de voturi. Amendamentul a fost necesar deoarece data trecută fracțiunea majoritară nu a avut suficiente voturi pentru a-l numi în comisie pe Herman von Hebel, cetățean olandez.
15:45
Senator român: cumpărarea portului Giurgiulești transformă Galațiul într-un hub strategic # Logos-Press
România face un pas decisiv pentru a deveni un lider în domeniul logisticii în Europa de Sud-Est.
15:30
La 5 martie, un zbor din Dubai spre Chișinău a adus 82 de turiști moldoveni, a anunțat Logos Press, citând un raport al Ministerului Afacerilor Externe.
15:15
Culturile de iarnă au supraviețuit bine iernii, dar criza energetică poate strica totul # Logos-Press
Potrivit estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în Moldova au fost însămânțate aproximativ 430-440 de mii de hectare de culturi de iarnă pentru recolta din 2026, ceea ce este cu aproximativ 15-20% mai puțin decât în sezonul precedent. Situația cu cerealele este mai gravă, în special, însămânțarea grâului de iarnă este puțin probabil să depășească 300 de mii de hectare (în 2024 – 351 de mii de hectare).
15:00
Centrul Național Anticorupție a prezentat deputaților materiale video care demonstrează activitatea centrului în detectarea corupției. Prezentarea video s-a axat în principal pe corupția electorală.
14:45
China impune restricții temporare asupra exporturilor de motorină și benzină pentru a satisface nevoile interne pe fondul instabilității regionale. Țările din regiune încearcă să găsească surse alternative, în special prin creșterea interesului pentru petrolul kazah.
14:45
Start-up-ul fintech moldovenesc Fagura a atras investiții de la Bravva Angels și a deschis o rundă de finanțare de 1,5 milioane de euro # Logos-Press
Fagura, o platformă de crowdfunding cu sediul în Republica Moldova, a atras investitori din comunitatea de business angels Bravva Angels într-o rundă de finanțare convertibilă de 1,5 milioane de euro obținută în ultimul an, potrivit unui comunicat de presă Bravva Angels.
14:30
În seara zilei de 4 martie, în cadrul unui dineu la Bruxelles, ambasadorii UE i-au spus șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că nu susțin ideea CE de accelerare a aderării Ucrainei la UE și au îndemnat Comisia să prezinte planuri „mai realiste”.
14:30
Întreprinderea mixtă de exploatare a uraniului Katko, ai cărei acționari sunt Orano din Franța (51%) și Kazatomprom (49%), a crescut semnificativ producția anul trecut. Pentru coproprietarul francez, întreprinderea a devenit un activ străin cheie în 2025.
14:00
Decizia Teheranului a intrat deja în vigoare și va rămâne în vigoare până la noi instrucțiuni din partea guvernului. Autoritățile au atribuit suspendarea temporară a livrărilor externe de produse agroalimentare unor „măsuri preventive pentru a preveni posibile penurii și creșteri ale prețurilor la bunurile de consum de bază”. Unele țări din regiune și-au exprimat deja îngrijorarea în această privință.
13:30
Guvernul intenționează să majoreze cu 21% cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor pentru crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu handicap. În prezent, cuantumul sprijinului de stat poate varia de la 1.000 de lei la 6.000 de lei pe lună pentru fiecare angajat. După majorare, subvențiile vor varia de la 1.210 lei la 7.260 lei pe lună.
13:15
Compania Virgin Galactic se pregătește să reactiveze direcția turismului spațial și să ocupe nișa lăsată liberă pe piața zborurilor suborbitale. Fondatorul companiei, antreprenorul britanic Richard Branson, a anunțat acest lucru în timpul unui discurs la o conferință spațială din Londra.
12:45
În legătură cu introducerea unui regim de alertă ridicată în sectorul energetic, Serviciul Vamal al Moldovei a avertizat operatorii economici cu privire la introducerea unui număr de restricții privind exportul și reexportul produselor petroliere.
12:45
Opinie: crearea unui parlament bicameral ar contribui la soluționarea problemei transnistrene # Logos-Press
Integrarea Transnistriei într-un stat unitar prin acordarea statutului de autonomie cu cele mai largi drepturi, similar celui existent în Găgăuzia, nu necesită modificări ale Constituției. Acest statut este compatibil cu cadrul juridic existent în Moldova, ceea ce va permite punerea sa în aplicare mai rapidă și mai stabilă.
