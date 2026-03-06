Moldova și Azerbaidjan consolidează relațiile diplomatice și economice

13:30

Guvernul intenționează să majoreze cu 21% cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor pentru crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu handicap. În prezent, cuantumul sprijinului de stat poate varia de la 1.000 de lei la 6.000 de lei pe lună pentru fiecare angajat. După majorare, subvențiile vor varia de la 1.210 lei la 7.260 lei pe lună.