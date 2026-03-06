„Dead cat bounce”: CryptoQuant califică creșterea bitcoin drept temporară

15:15

Potrivit estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în Moldova au fost însămânțate aproximativ 430-440 de mii de hectare de culturi de iarnă pentru recolta din 2026, ceea ce este cu aproximativ 15-20% mai puțin decât în sezonul precedent. Situația cu cerealele este mai gravă, în special, însămânțarea grâului de iarnă este puțin probabil să depășească 300 de mii de hectare (în 2024 – 351 de mii de hectare).