UNICEF a condamnat moartea în masă a copiilor din Iran după o lovitură asupra unei școli
Logos-Press, 7 martie 2026 13:15
UNICEF și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la moartea în masă a copiilor din Iran, în urma unei lovituri asupra unei școli primare de fete din Minab, la 28 februarie.
Acum 30 minute
13:15
Acum o oră
12:45
Holdingul media german Axel Springer a convenit să cumpere ziarul britanic The Daily Telegraph pentru 575 milioane de lire sterline (aproximativ 766 milioane de dolari), potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
12:15
Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Finanțelor, datoria publică internă a crescut constant de la începutul anului. În ianuarie, aceasta a crescut cu 1,9 miliarde de lei, iar în februarie cu alte 1,7 miliarde de lei, totalizând 55,7 miliarde de lei.
12:00
Trump a refuzat să vorbească despre ajutorul Rusiei în materie de informații pentru Iran # Logos-Press
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă potrivit cărora Iranul primește informații de la Rusia pentru atacuri asupra pozițiilor trupelor americane.
Acum 4 ore
11:30
Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la 27 februarie 2026, rezervele valutare oficiale și-au continuat tendința descendentă, diminuându-se cu 61,01 milioane euro până la 5 019,69 milioane euro. În pofida scăderii, volumul rezervelor a rămas ridicat, susținând stabilitatea financiară a țării.
11:15
Bitcoin ar putea scădea cu încă 30% pe măsură ce ciclul de patru ani se intensifică, susține o firmă de investiții.
11:00
În al patrulea trimestru al anului 2025, ocuparea forței de muncă a populației a scăzut, iar numărul locurilor de muncă a scăzut. Acest lucru este evidențiat de datele Biroului Național de Statistică.
10:30
Trei tineri antreprenori români și-au dat seama că există o mare nevoie de o aplicație accesibilă și ușor de utilizat pentru întreprinderile mici care trebuie să declare deșeurile, așa că la mijlocul anului 2023 au dezvoltat și lansat aplicația Waste Registry, care ajută acum peste 1.100 de întreprinderi să își monitorizeze deșeurile.
10:15
La Conferința de Securitate de la München din acest an, transatlantismul a fost în cele din urmă îngropat, dar rămâne neclar dacă europenii au realizat acest lucru.
Acum 6 ore
09:30
Consorțiul internațional „Hickory Global Partners” a publicat clasamentul celor mai scumpe 10 orașe și al celor mai populare 10 orașe pentru călătoriile de afaceri. Londra (Regatul Unit) ocupă primul loc în ambele clasamente, potrivit Logos Press.
09:15
Ministrul ungar al Apărării: Cooperarea moldo-ungară în domeniul apărării va fi adusă la un nou nivel # Logos-Press
Ungaria intenționează să aducă cooperarea moldo-ungară în sectorul de apărare la un nou nivel. Acest lucru a fost declarat de ministrul ungar al apărării, Kristof Szalay-Bobrovnicki, după o întrevedere cu ministrul moldovean al apărării, Anatolie Nosatii, care a efectuat o vizită la Budapesta.
08:45
Au fost stabilite amenzi pentru utilizarea de dispozitive care încalcă drepturile de autor # Logos-Press
În Codul contravențional a fost introdus un nou articol care prevede sancțiuni pentru utilizarea de dispozitive care încalcă drepturile de autor. Inițiativa legislativă transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau bazate pe astfel de servicii. Documentul a fost adoptat în a doua lectură de 53 de deputați.
08:15
Mai mult de 91% din toate eșantioanele de produse analizate anul trecut au fost conforme cu reglementările. Acest lucru este evidențiat de raportul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară ANSA privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în alimentele de origine vegetală.
Acum 24 ore
19:30
Federația Internațională de Judo (IJF) a publicat un clasament actualizat cu 14 sportivi moldoveni în TOP-50, informează Logos Press.
19:00
Țările UE finalizează punerea în aplicare a unei rate minime a impozitului pe profit de 15% pentru cele mai mari companii multinaționale (impozitul minim global (Pilonul doi)) și încep să ia în considerare un impozit forfetar pe „avere”.
18:45
Inspectorii Agenției Naționale de Transport Rutier (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, au continuat activitățile de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării în perioada 26 februarie – 5 martie 2026. Aceste activități au răspuns numeroaselor petiții și reclamații ale cetățenilor care au semnalat nerespectarea prevederilor legale de către unii operatori de transport rutier și conducători auto.
18:30
Între martie 2025 și februarie 2026 – 358 de microferme și ferme mici au obținut finanțare în cadrul programului Fondului pentru credite agricole (FCA). Dintre acestea, 40 de ferme au făcut acest lucru în luna februarie a acestui an.
18:15
Crearea unui fond de garantare în asigurări va crește nivelul de protecție a consumatorilor, precum și încrederea în piața asigurărilor. Fezabilitatea unei astfel de măsuri și, în general, alinierea cadrului juridic național la cele mai bune practici internaționale în acest domeniu au fost discutate în cadrul unei reuniuni de lucru organizate la Ministerul Finanțelor.
18:00
Țările din regiunea Golfului vor pierde între 34 și 56 de miliarde de dolari în venituri din turism în 2026, iar numărul sosirilor internaționale în regiune va scădea cu 11-27% de la an la an, potrivit Logos Press.
17:30
Cotațiile petrolului continuă să crească pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ministrul energiei din Qatar, Saad Sherida al-Qaabi, a avertizat că prețul petrolului ar putea crește până la 150 de dolari pe baril.
17:00
În cadrul primei sale vizite oficiale în Azerbaidjan, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, a semnat cu ministrul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Ceyhun Bayramov, un plan de consultări interministeriale pentru anii 2026-2027.
16:45
Din cauza creșterii prețurilor la energie, moneda europeană suferă deja. Euro a scăzut cu 2 % față de dolar. Scăderea ar putea fi mai semnificativă dacă războiul din Iran durează mai mult decât cele „patru săptămâni” despre care a vorbit Trump.
16:30
Vancouver Whitecaps (Canada) și Major League Soccer din Statele Unite și Canada (MLS) vor plăti 347 000 de dolari pentru absența atacantului argentinian Lionel Messi de la Inter Miami (SUA) de la un meci, în ciuda anunțurilor privind apariția sa pe teren, potrivit Logos Press.
16:00
Booking.com, unul dintre cele mai mari servicii online de rezervări de cazare, a anunțat câștigătorii celei de-a 14-a ediții anuale a Traveller Review Awards. Premiile se bazează pe 370 de milioane de recenzii ale călătorilor și reflectă nivelul de servicii și ospitalitate al partenerilor din întreaga lume, informează Logos Press.
15:45
Jack Daniel’s își continuă colaborarea cu echipa McLaren Formula 1 și lansează o nouă sticlă în ediție limitată – 2026 McLaren Mastercard F1 Team x Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Caracteristica specială a lansării este tăria crescută: whisky-ul a fost îmbuteliat la 86 de grade, în timp ce versiunea standard a mărcii are de obicei 80 de grade.
15:15
Directorul executiv al Forța Fermierilor, Alexandru Bădăreu, și-a anunțat demisia în cadrul Adunării Generale a organizației. El va fi înlocuit de Alexandru Slusari, care a deținut această funcție în mandatul precedent al organelor de conducere ale Forței Fermierilor.
15:00
În februarie 2026, prețurile alimentelor au crescut pe piața mondială. Indicele FAO al prețurilor la alimente (FPI) a fost în medie de 125,3 puncte luna trecută, în creștere cu 1,1 puncte (0,9 %) față de ianuarie.
15:00
Corporația americană Estée Lauder Companies, specializată în produse de înfrumusețare, a anunțat că intenționează să cumpere integral brandul indian ayurvedic Forest Essentials prin achiziționarea pachetului de acțiuni rămas în cadrul companiei. Tranzacția va fi următoarea etapă a unui parteneriat multianual și vizează extinderea amprentei globale a mărcii indiene. Se preconizează că aceasta va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2026, după obținerea tuturor aprobărilor de reglementare necesare.
14:45
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea un nou regim juridic, care simplifică gestionarea teritoriului, stimulează investițiile și protejează drepturile rezidenților.
14:15
Începând cu 5 martie 2026, se aplică o nouă procedură de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru agrarieni. Modificările se referă la baza de calcul a taxei care este utilizată pentru a determina valoarea TVA care urmează să fie rambursată pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În primul rând, aceasta a fost extinsă prin includerea în formula de calcul a valorii impozitului pe teren pentru 2025.
14:15
Peste 50 de primari și viceprimari moldoveni, precum și reprezentanți ai organizațiilor de mediu și energie din Republica Moldova, au participat la expoziția GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, desfășurată săptămâna aceasta la ROMEXPO București.
13:45
Investitorii își retrag banii din fondurile de acțiuni din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Investitorii mondiali au început să reducă investițiile în fondurile de acțiuni – pentru prima dată în ultimele opt săptămâni. Motivul a fost creșterea riscurilor geopolitice în Orientul Mijlociu și temerile legate de accelerarea inflației, relatează Reuters cu referire la datele companiilor de analiză.
Ieri
13:15
Formatul clasic de la nouă la cinci își pierde treptat versatilitatea. După pandemie, multe companii și angajați au început să reconsidere modelul obișnuit de angajare și să caute opțiuni mai flexibile de organizare a muncii. O astfel de abordare este microprogramarea, un sistem în care ziua de lucru este împărțită în intervale scurte de lucru și odihnă.
12:30
Creșterea primei criptomonede peste 73.000 de dolari este o revenire pe termen scurt, nu începutul unei noi piețe bull. Aceasta este concluzia la care au ajuns analiștii CryptoQuant.
12:15
Producția de grâu din Kazahstan în anul de comercializare 2025/26 va atinge un nivel record de 18 milioane de tone. Aceasta este doar cu puțin sub recolta sezonului precedent, a doua ca mărime înregistrată vreodată.
12:00
Transferurile prin sistemul european SEPA, la care Moldova a aderat în martie anul trecut, reprezintă în prezent peste 80% din totalul banilor transferați din și către Europa. Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează acest lucru ca fiind principala sa realizare pe drumul spre UE, publicând date relevante.
11:45
Președintele SUA l-a numit pe fiul lui Khamenei un „om de nimic” și intenționează să participe personal la stabilirea noului lider al Iranului. În același timp, serviciile secrete americane se îndoiesc de posibilitatea unei schimbări de regim.
11:15
Consiliul Comisiei Economice Eurasiatice (CEE) de a relaxa temporar măsurile de reglementare a tarifelor vamale în ceea ce privește anumite produse importate în țările Uniunii Economice Eurasiatice.
11:00
Companiile grecești vor construi instalații de stocare a energiei în România, Bulgaria și Italia # Logos-Press
Cele mai importante companii grecești din sectorul energiei electrice din Grecia și din regiune, PPC Group și METLEN, au semnat un acord de societate mixtă care vizează dezvoltarea, construirea și exploatarea unui portofoliu de proiecte BESS (Battery Energy Storage Systems) de până la 1500 MW / 3000 MWh în România, Bulgaria și Italia.
10:45
Președintele României, Nicușor Dan, a relatat pe rețelele de socializare o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia s-a discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei de a consolida securitatea flancului estic și a întregului continent.
10:45
Pentru prima dată din noiembrie 2025, Ucraina a început să furnizeze energie electrică în străinătate. Concret, exportul minim către Moldova a fost înregistrat la 5 martie. Înainte de aceasta, ultima dată când a fost exportată energie electrică a fost la 11 noiembrie 2025.
10:15
Banca Centrală a Suediei a emis recomandări pentru cetățeni în caz de război și alte crize. În special, a recomandat păstrarea acasă a 1 000 de coroane suedeze (aproximativ 110 USD) pentru fiecare adult.
09:45
Fiecare al zecelea copil din Moldova care trăiește cu un singur părinte primește cu întârziere sau nu primește pensie alimentară. Autoritățile propun să înăsprească răspunderea părinților care se sustrag de la întreținerea copiilor lor.
08:45
În relațiile internaționale, acțiunile guvernamentale clar nelegitime pot fi uneori justificate din punct de vedere moral. Deși exemplele istorice în care legitimitatea prevalează asupra legalității sunt puține, ele există. Dacă războiul comun SUA-Israel împotriva Iranului este un astfel de caz necesită mai multă atenție decât a primit până acum.
08:15
Moldova face încă un pas spre libera circulație a capitalurilor. Banca Națională a Moldovei (BNM) a elaborat un proiect de lege de modificare a Legii privind reglementarea valutară – așa-numitul proiect de lege privind liberalizarea parțială. Proiectul se află în prezent la etapa consultărilor publice și va fi prezentat în curând de către Ministerul Finanțelor guvernului pentru examinare.
5 martie 2026
20:15
Fermierii din raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, care folosesc apa din conducta Soroca-Bălți pentru irigare, sunt îngrijorați de incertitudinea din ajunul noului sezon agricol cauzată de restructurarea întreprinderii de stat Acva-Nord.
19:30
În Moldova, femeile sunt mai numeroase, trăiesc mai mult și câștigă mai puțin decât bărbații # Logos-Press
Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului 2025, numărul femeilor din populația totală a Republicii Moldova a continuat să prevaleze în rândul populației cu reședință obișnuită, totalizând 1 276 300 de femei față de 1 105 000 de bărbați (53,6% femei și 46,4% bărbați).
19:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, în perioada 16-22 martie 2026, o serie de evenimente în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week) pentru a prezenta copiilor și tinerilor subiecte care îi vor ajuta să ia decizii financiare responsabile.
19:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice pe marginea proiectului Programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030. Documentul definește acțiunile concrete prin care vor fi continuate și consolidate reformele în sistemul educațional din Republica Moldova în următorii ani.
18:45
Uniunea Europeană (UE) va aloca o sumă suplimentară de 2 milioane EUR programului „Echipe de sprijin pentru reformă” (RST) al Moldovei, care integrează direct experți moldoveni în ministere și agenții-cheie pentru a accelera alinierea țării la standardele UE și punerea în aplicare a Planului de creștere al UE.
