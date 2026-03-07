Rezervele valutare continuă să scadă

14:15

Începând cu 5 martie 2026, se aplică o nouă procedură de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru agrarieni. Modificările se referă la baza de calcul a taxei care este utilizată pentru a determina valoarea TVA care urmează să fie rambursată pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În primul rând, aceasta a fost extinsă prin includerea în formula de calcul a valorii impozitului pe teren pentru 2025.