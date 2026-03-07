Rolul Germaniei în Europa post-americană

16:45

În cadrul sesiunii parlamentare din 5 martie, PAS a adoptat cu voturile PAS un amendament potrivit căruia membrii Comisiei de verificare a procurorilor sunt numiți cu cel puțin 51 de voturi ale deputaților. Anterior, pentru aceasta era nevoie de minimum 61 de voturi. Amendamentul a fost necesar deoarece data trecută fracțiunea majoritară nu a avut suficiente voturi pentru a-l numi în comisie pe Herman von Hebel, cetățean olandez.