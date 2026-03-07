Piața metalelor prețioase: dolarul puternic pune presiune pe aur

08:45

În relațiile internaționale, acțiunile guvernamentale clar nelegitime pot fi uneori justificate din punct de vedere moral. Deși exemplele istorice în care legitimitatea prevalează asupra legalității sunt puține, ele există. Dacă războiul comun SUA-Israel împotriva Iranului este un astfel de caz necesită mai multă atenție decât a primit până acum.