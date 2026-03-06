Moldova se pregătește pentru o nouă etapă de liberalizare a capitalului
Logos-Press, 6 martie 2026 08:15
Moldova face încă un pas spre libera circulație a capitalurilor. Banca Națională a Moldovei (BNM) a elaborat un proiect de lege de modificare a Legii privind reglementarea valutară – așa-numitul proiect de lege privind liberalizarea parțială. Proiectul se află în prezent la etapa consultărilor publice și va fi prezentat în curând de către Ministerul Finanțelor guvernului pentru examinare.
• • •
Acum 30 minute
08:15
Acum 12 ore
20:15
Fermierii din raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, care folosesc apa din conducta Soroca-Bălți pentru irigare, sunt îngrijorați de incertitudinea din ajunul noului sezon agricol cauzată de restructurarea întreprinderii de stat Acva-Nord.
Acum 24 ore
19:30
În Moldova, femeile sunt mai numeroase, trăiesc mai mult și câștigă mai puțin decât bărbații # Logos-Press
Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul anului 2025, numărul femeilor din populația totală a Republicii Moldova a continuat să prevaleze în rândul populației cu reședință obișnuită, totalizând 1 276 300 de femei față de 1 105 000 de bărbați (53,6% femei și 46,4% bărbați).
19:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, în perioada 16-22 martie 2026, o serie de evenimente în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week) pentru a prezenta copiilor și tinerilor subiecte care îi vor ajuta să ia decizii financiare responsabile.
19:00
Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice pe marginea proiectului Programului de implementare a Strategiei de Dezvoltare „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030. Documentul definește acțiunile concrete prin care vor fi continuate și consolidate reformele în sistemul educațional din Republica Moldova în următorii ani.
18:45
Uniunea Europeană (UE) va aloca o sumă suplimentară de 2 milioane EUR programului „Echipe de sprijin pentru reformă” (RST) al Moldovei, care integrează direct experți moldoveni în ministere și agenții-cheie pentru a accelera alinierea țării la standardele UE și punerea în aplicare a Planului de creștere al UE.
18:15
Procesul de asociere voluntară nu ar trebui să fie grăbit, ci etapizat și îmbunătățit prin mecanisme suplimentare de stimulare.
18:00
Google a prezentat unul dintre cele mai ieftine modele de inteligență artificială disponibile # Logos-Press
Google a prezentat un nou model de inteligență artificială – Gemini 3.1 Flash-Lite. Dezvoltatorii îl numesc cel mai rapid și mai rentabil model din gama Gemini, orientat pe sarcini cu un număr mare de cereri.
18:00
Analiza de laborator a primului lot de floarea-soarelui, care a sosit în Bulgaria din Argentina, a arătat că au fost depășite conținuturile maxime admise de reziduuri de două pesticide în produse.
17:30
În încercarea de a opri căderea rublei indiene pe fondul creșterii prețurilor petrolului și al intensificării tensiunilor geopolitice, Reserve Bank of India a efectuat o intervenție valutară pe scară largă. După intervenția autorității de reglementare, moneda națională s-a întărit, însă analiștii avertizează că presiunea asupra pieței ar putea persista.
17:00
OpenAI își dezvoltă propria platformă pentru stocarea și gestionarea codului sursă, care ar putea deveni un concurent direct pentru GitHub, cel mai mare serviciu pentru dezvoltatori deținut de Microsoft.
17:00
Interpreții katrenelor antice susțin că liniile enigmatice din secolul al XVI-lea pot face aluzie la tehnologia militară modernă și la posibila escaladare a conflictelor globale.
16:45
În cadrul sesiunii parlamentare din 5 martie, PAS a adoptat cu voturile PAS un amendament potrivit căruia membrii Comisiei de verificare a procurorilor sunt numiți cu cel puțin 51 de voturi ale deputaților. Anterior, pentru aceasta era nevoie de minimum 61 de voturi. Amendamentul a fost necesar deoarece data trecută fracțiunea majoritară nu a avut suficiente voturi pentru a-l numi în comisie pe Herman von Hebel, cetățean olandez.
15:45
Senator român: cumpărarea portului Giurgiulești transformă Galațiul într-un hub strategic # Logos-Press
România face un pas decisiv pentru a deveni un lider în domeniul logisticii în Europa de Sud-Est.
15:30
La 5 martie, un zbor din Dubai spre Chișinău a adus 82 de turiști moldoveni, a anunțat Logos Press, citând un raport al Ministerului Afacerilor Externe.
15:15
Culturile de iarnă au supraviețuit bine iernii, dar criza energetică poate strica totul # Logos-Press
Potrivit estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în Moldova au fost însămânțate aproximativ 430-440 de mii de hectare de culturi de iarnă pentru recolta din 2026, ceea ce este cu aproximativ 15-20% mai puțin decât în sezonul precedent. Situația cu cerealele este mai gravă, în special, însămânțarea grâului de iarnă este puțin probabil să depășească 300 de mii de hectare (în 2024 – 351 de mii de hectare).
15:00
Centrul Național Anticorupție a prezentat deputaților materiale video care demonstrează activitatea centrului în detectarea corupției. Prezentarea video s-a axat în principal pe corupția electorală.
14:45
China impune restricții temporare asupra exporturilor de motorină și benzină pentru a satisface nevoile interne pe fondul instabilității regionale. Țările din regiune încearcă să găsească surse alternative, în special prin creșterea interesului pentru petrolul kazah.
14:45
Start-up-ul fintech moldovenesc Fagura a atras investiții de la Bravva Angels și a deschis o rundă de finanțare de 1,5 milioane de euro # Logos-Press
Fagura, o platformă de crowdfunding cu sediul în Republica Moldova, a atras investitori din comunitatea de business angels Bravva Angels într-o rundă de finanțare convertibilă de 1,5 milioane de euro obținută în ultimul an, potrivit unui comunicat de presă Bravva Angels.
14:30
În seara zilei de 4 martie, în cadrul unui dineu la Bruxelles, ambasadorii UE i-au spus șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că nu susțin ideea CE de accelerare a aderării Ucrainei la UE și au îndemnat Comisia să prezinte planuri „mai realiste”.
14:30
Întreprinderea mixtă de exploatare a uraniului Katko, ai cărei acționari sunt Orano din Franța (51%) și Kazatomprom (49%), a crescut semnificativ producția anul trecut. Pentru coproprietarul francez, întreprinderea a devenit un activ străin cheie în 2025.
14:00
Decizia Teheranului a intrat deja în vigoare și va rămâne în vigoare până la noi instrucțiuni din partea guvernului. Autoritățile au atribuit suspendarea temporară a livrărilor externe de produse agroalimentare unor „măsuri preventive pentru a preveni posibile penurii și creșteri ale prețurilor la bunurile de consum de bază”. Unele țări din regiune și-au exprimat deja îngrijorarea în această privință.
13:30
Guvernul intenționează să majoreze cu 21% cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor pentru crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu handicap. În prezent, cuantumul sprijinului de stat poate varia de la 1.000 de lei la 6.000 de lei pe lună pentru fiecare angajat. După majorare, subvențiile vor varia de la 1.210 lei la 7.260 lei pe lună.
13:15
Compania Virgin Galactic se pregătește să reactiveze direcția turismului spațial și să ocupe nișa lăsată liberă pe piața zborurilor suborbitale. Fondatorul companiei, antreprenorul britanic Richard Branson, a anunțat acest lucru în timpul unui discurs la o conferință spațială din Londra.
12:45
În legătură cu introducerea unui regim de alertă ridicată în sectorul energetic, Serviciul Vamal al Moldovei a avertizat operatorii economici cu privire la introducerea unui număr de restricții privind exportul și reexportul produselor petroliere.
12:45
Opinie: crearea unui parlament bicameral ar contribui la soluționarea problemei transnistrene # Logos-Press
Integrarea Transnistriei într-un stat unitar prin acordarea statutului de autonomie cu cele mai largi drepturi, similar celui existent în Găgăuzia, nu necesită modificări ale Constituției. Acest statut este compatibil cu cadrul juridic existent în Moldova, ceea ce va permite punerea sa în aplicare mai rapidă și mai stabilă.
12:00
Cetățenii moldoveni care „ar putea fi în Iran” sunt sfătuiți să plece prin Azerbaidjan # Logos-Press
Azerbaidjanul rămâne un punct-cheie de tranzit pentru cetățenii străini care călătoresc în Iran. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova încurajează compatrioții care „s-ar putea afla în Iran” să ia legătura cu ambasada din Baku pentru a coordona posibilele opțiuni de tranzit.
11:45
Piața forței de muncă din zona euro a înregistrat o îmbunătățire modestă în ianuarie 2026. Rata șomajului ajustată sezonier a scăzut la un minim record de 6,1%, față de 6,2% în decembrie 2025 și 6,3% cu un an înainte.
11:45
Muzeul Dalí va fi diferit: inteligența artificială și realitatea augmentată vor schimba arta pentru totdeauna # Logos-Press
Orașul St Petersberg (Florida) pregătește una dintre cele mai mari renovări din istoria muzeului dedicat operelor lui Salvador Dali. Conducerea instituției a anunțat un proiect de extindere în valoare de 65 de milioane de dolari, care urmează să fie finalizat până în 2028. Noua etapă de dezvoltare a muzeului ar trebui să-l transforme dintr-un spațiu expozițional tradițional într-un centru modern pentru arta digitală și imersivă.
11:15
Pe fondul acțiunii militare din Iran, prețurile carburanților cresc în Germania. Costul motorinei în țară este în medie de 2,054 euro pe litru. Benzina Super E10 a crescut la o medie de 1,991 euro la vârful dimineții, relatează Logos Press citând DW.
11:00
76 de milioane de lei sunt prevăzute pentru tratamentul sanatorial al veteranilor în 2026 # Logos-Press
În 2026, 76 de milioane de lei sunt alocate de la bugetul de stat pentru reabilitarea sănătății veteranilor în sanatorii. Fondul Național de Asigurări Sociale distribuie tichete de tratament în stațiuni de sănătate prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale.
10:30
Eric, fiul președintelui american Donald Trump, a criticat bancherii lacomi care luptă împotriva co-stablecoins care aduc beneficii oamenilor obișnuiți.
10:00
Falcon Defence, parte a Falcon Group, și-a anunțat intrarea oficială pe piața românească prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru explozivi și muniție de artilerie.
08:45
În Moldova, „justiția televizată” este practicată pe scară largă. Presiunea publică și politică asupra poliției, procurorilor și judecătorilor poate influența deciziile, iar suspecții sunt adesea etichetați public drept vinovați înainte de verdictul instanței. Activiștii pentru drepturile omului avertizează că acest lucru subminează independența sistemului judiciar și pune în pericol drepturile cetățenilor.
Ieri
08:15
The Boring Company, compania de transport a lui Ilon Musk, se numără printre finaliștii unei competiții pentru construirea unui tunel experimental de 1,6 km (1 milă) pentru a rezolva problema congestionării traficului urban în Tennessee.
4 martie 2026
20:00
Turiștii moldoveni își anulează rezervările pentru excursii în Emiratele Arabe Unite și Israel # Logos-Press
Industria turismului se confruntă cu consecințele tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au determinat turiștii moldoveni să anuleze călătoriile planificate în Emiratele Arabe Unite și Israel, a raportat Logos Press.
19:45
Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a revocat statutul de mic producător calificat de energie electrică pentru 13 societăți care nu au îndeplinit obligațiile stabilite de legislația în vigoare.
19:30
Ilon Musk a actualizat ambițioasa declarație de misiune a Tesla, afirmând pe social media X că societatea sa „va fi una dintre primele care va crea inteligența generală artificială (AGI) și o va transpune în roboți umanoizi”.
19:00
Mobilizarea capitalului este singura pârghie care poate stimula productivitatea, crește veniturile, consolida autonomia strategică a Europei și crește reziliența acesteia.
18:45
Procesul de fuziune voluntară a primăriilor va fi ajustat prin schimbarea metodologiei. Autoritățile locale vor avea mai multă libertate în luarea deciziilor. Propunerile guvernului au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Aleksey Buzu.
18:30
În ultimul trimestru al anului trecut, Moldova a depășit Ucraina și Uzbekistanul în lista celor mai mari furnizori de concentrat de mere către Polonia, unul dintre cei mai mari producători de mere din Europa.
18:15
Slăbirea dolarului a crescut datoria de stat a Moldovei cu aproape 60 de milioane de dolari # Logos-Press
Numai din cauza deprecierii monedei americane, în care este calculată datoria publică externă a țării, valoarea împrumuturilor externe a crescut semnificativ, ajungând la 4,862 miliarde de dolari în ianuarie.
18:00
Emiratele Arabe au înregistrat o creștere a anulării rezervărilor de cazare pe termen scurt în urma conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran, potrivit Logos Press.
17:45
Para-judoka Ion Basoc a fost recunoscut drept cel mai bun paralimpic al anului 2025 pentru al doilea an consecutiv, s-a anunțat la Gala Comitetului Paralimpic din Moldova (PCM), informează Logos Press.
17:15
Piața mondială a cerealelor a ieșit din tendința multianuală de scădere a prețurilor la grâu. În consecință, agricultorii din țările de la Marea Neagră, inclusiv Moldova, se vor confrunta cu întrebarea – să vândă sau să nu vândă grâu la prețurile actuale sau să „ia o pauză” în speranța unui salt semnificativ al prețurilor în viitorul apropiat?
16:45
În inima Berlinului, unul dintre cele mai emblematice cinematografe din epoca Războiului Rece, legendarul Kino International, a fost reiluminat. După un an și jumătate de restaurare, cinematograful istoric, situat pe Karl-Marx-Allee, și-a deschis oficial porțile pe 26 februarie 2026, combinând estetica modernismului socialist cu tehnologia de vârf a secolului XXI.
16:30
O nouă fabrică a companiei „Brodecchi” S.R.L., unul dintre cei mai importanți producători de produse de panificație din Moldova, va fi construită pe locul celei vechi, după modelul producției sale modernizate din orașul Orhei. Se planifică dotarea unității de producție cu echipament modern, precum și extinderea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
16:15
În 2000, Robert Mugabe, fostul dictator din Zimbabwe, a câștigat premiul cel mare la loteria națională a țării. A câștigat pentru un motiv simplu: pentru că a putut. Odată ce ai distrus instituțiile care îți limitează puterea (în timpul celor 37 de ani în care Mugabe a fost la putere, a reușit), poți conduce pentru îmbogățire personală, măreție personală sau doar pentru divertisment personal. Ce modalitate mai bună de a-ți demonstra puterea nelimitată decât prin transformarea demonstrativă a sistemului de reguli existent într-o farsă? Daunele pe care astfel de acțiuni le pot face normelor și instituțiilor fac parte din intenție.
15:45
MWC-2026: cele mai bune gadgeturi ale anului care surprind și stabilesc tendințele industriei # Logos-Press
La Mobile World Congress, cea mai mare expoziție anuală de tehnologie mobilă desfășurată în perioada 2-5 martie la Barcelona, cele mai importante mărci din lume nu prezintă doar un alt flagship, ci dispozitive care arată tendințele definitorii în dezvoltarea industriei și care pretind deja că sunt cele mai importante produse ale anului.
15:00
În Moldova, pachetul minim accesibil de servicii (internet + minute) costă mai puțin de 10 USD, ceea ce face ca țara să dețină al patrulea cel mai accesibil plan mobil din regiune. În ceea ce privește raportul preț/calitate (indicele valorii datelor, costul de 1 Mbps), țara ocupă locul nouă, înaintea Danemarcei și a multor țări din Europa de Vest.
