Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video

Curiozitatea Doinei Balica pentru politicile europene și dorința de a înțelege ce se întâmplă dincolo de ușile instituțiilor de la Bruxelles au prins contur încă în anii de liceu. A devenit Tânără Ambasadoare Europeană, iar datorită programului a mers într-o vizită de studiu în capitala Uniunii Europene. Întrevederile de la Comisie, Parlament, Consiliu și discuțiile cu oficialii europeni au inspirat-o să se gândească la o eventuală oportunitate de a ajunge acolo, mai devreme sau mai târziu. S-a și întâmplat. În anul 3 de facultate, Doina a devenit stagiară în cabinetul europarlamentarului român Eugen Tomac. Tânăra ne-a povestit cum i-a reușit să lucreze alături de echipa deputatului, despre principalele sarcini de care a fost responsabilă, dar și despre experiența care, spune ea, a fost cu adevărat fără cusur.