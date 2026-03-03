Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire
Subiectul Zilei, 3 martie 2026 17:00
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor, după ce a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unui conflict izbucnit la o masă de pomenire, potrivit materialelor dosarului. Incidentul s-a produs pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din capitală, unde victima participase […] Articolul Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:20
Un bărbat de 52 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în regiunea Odesa, fiind suspectat că ar fi pus la punct un mecanism de scoatere ilegală din Ucraina a bărbaților supuși mobilizării. Potrivit autorităților ucrainene, acesta ar fi colaborat cu alți trei complici. Anchetatorii susțin că suspecții identificau potențiali „clienți” prin intermediul […] Articolul 7.500 de dolari pentru o trecere ilegală: moldovean reținut în Odesa apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un bărbat de 31 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut după ce a încercat să traverseze ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, informează Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc în apropierea postului vamal Tudora-1, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova), la aproximativ 1.000 de metri de linia frontieră. Sistemele […] Articolul Cetățean ucrainean prins încercând să treacă ilegal frontiera în zona Palanca apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut […] Articolul Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
14:50
Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” # Subiectul Zilei
Ministerul de Externe al Iranului a transmis un avertisment statelor europene, solicitându-le să nu se implice în acțiunile Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice. Potrivit publicației The Times of Israel, Teheranul a calificat o eventuală participare drept „act de război”. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei, a declarat că orice acțiune împotriva Iranului […] Articolul Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
12:00
Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] Articolul Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de […] Articolul Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul clinicii și medic, sunt anchetați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni grave, pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare. Potrivit […] Articolul Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată # Subiectul Zilei
Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați după ce polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Leușeni au depistat asupra lor documente cu semne de falsificare, în cursul săptămânii trecute, la intrarea în țară. Primul caz vizează un bărbat de 50 de ani, pasager al unei curse ocazionale din Germania. În timpul controlului suplimentar, […] Articolul Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
10:10
Prețurile petrolului urcă a treia zi consecutiv pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al situației din Strâmtoarea Ormuz # Subiectul Zilei
Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, marcând a treia zi consecutivă de avans, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor asociate transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Mediafax, citând date ale Reuters. Investitorii rămân preocupați de eventuale perturbări ale livrărilor din una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol la nivel […] Articolul Prețurile petrolului urcă a treia zi consecutiv pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al situației din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Aproape 600 de angajați ai CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie # Subiectul Zilei
Circa 600 de salariați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) se află în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la finele lunii martie. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Serghei Cotelinic. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul în care volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul […] Articolul Aproape 600 de angajați ai CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
17:50
Ucraina analizează regimul de licențiere pentru importurile de vin și alcool din Moldova # Subiectul Zilei
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și băuturi alcoolice din Republica Moldova. Măsura vine ca răspuns la restricțiile comerciale adoptate anterior de Chișinău privind carnea de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul urmărește aplicarea unor măsuri considerate proporționale la […] Articolul Ucraina analizează regimul de licențiere pentru importurile de vin și alcool din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului […] Articolul Proiecte educaționale strategice vor fi detaliate săptămâna aceasta în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
17:00
Emirates reia parțial zborurile din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Subiectul Zilei
Emirates a anunțat reluarea unui număr limitat de zboruri începând din această seară, după suspendarea temporară a tuturor curselor din cauza tensiunilor din regiune. Compania precizează că prioritate vor avea clienții cu rezervări anterioare și cei care au fost reprogramați pentru aceste zboruri. Pasagerii care nu au fost contactați direct de Emirates sunt rugați să […] Articolul Emirates reia parțial zborurile din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Liderul „Moldova Mare”, Victoria Furtună, la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Familia trebuie să fie înaintea politicienilor” # Subiectul Zilei
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o […] Articolul Liderul „Moldova Mare”, Victoria Furtună, la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Familia trebuie să fie înaintea politicienilor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată de polițiștii de frontieră ai detașamentului Izmail, în punctul de trecere Novîe Troianî. Un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina spre Republica Moldova deghizat în femeie și pretinzând că este o pensionară în vârstă de 71 de ani. Potrivit autorităților […] Articolul Bărbat deghizat în pensionară, oprit la frontiera cu Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Primăria municipiului Chișinău a creat o structură nouă, denumită Comitetul pentru planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va coordona procese interne ale instituției și va gestiona dialogul cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban pe 2 martie, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor municipale. Potrivit […] Articolul Nouă structură la Primăria Chișinău: Comitet pentru reformă și coordonare internă apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Rețea clandestină de sustragere a kerosenului, destructurată în Italia: doi moldoveni, arestați # Subiectul Zilei
Autoritățile italiene au reținut doi cetățeni moldoveni, suspectați că ar fi pus la punct un sistem ilegal pentru a fura kerosen destinat aeronavelor care alimentează Aeroportul Fiumicino din Roma, relatează publicația La Repubblica. Cazul a ieșit la iveală în zona rurală Cerveteri, după ce operatorul conductei ce transportă carburantul de la Civitavecchia către aeroport a […] Articolul Rețea clandestină de sustragere a kerosenului, destructurată în Italia: doi moldoveni, arestați apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Trei adolescente și patru tinere, victime ale unei rețele criminale, salvate în urma perchezițiilor # Subiectul Zilei
O rețea criminală care exploata sexual șapte fete, dintre care trei adolescente, în Chișinău, a fost destructurată de autorități. Șase membri ai grupului, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Doi suspecți fuseseră arestați anterior, în noiembrie 2025, iar ulterior au fost […] Articolul Trei adolescente și patru tinere, victime ale unei rețele criminale, salvate în urma perchezițiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un bărbat de 48 de ani din Republica Azerbaidjan, aflat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a fost identificat de angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) în urma unor acțiuni speciale desfășurate pe 24 februarie 2026. Verificările suplimentare au arătat că persoana respectivă fusese anterior condamnată în unul dintre statele CSI pentru […] Articolul Cetățean azer depistat în ședere ilegală și expulzat din Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Tăcerea autorităților de la Chișinău în criza SUA-Iran, taxată dur: „Un președinte nu este ales pentru a fi spectator” # Subiectul Zilei
Victoria Furtună critică absența unei poziții oficiale a Republicii Moldova în raport cu tensiunile internaționale recente, acuzând guvernarea de „retragere” în locul exercitării actului de conducere. Aceasta susține că, în momente de criză globală, tăcerea instituțiilor statului nu reprezintă neutralitate, ci o lipsă de asumare față de cetățeni. Furtună a subliniat că Moldova, deși este […] Articolul Tăcerea autorităților de la Chișinău în criza SUA-Iran, taxată dur: „Un președinte nu este ales pentru a fi spectator” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Teroare într-un bar din Austin: suspectul ucis, anchetatorii investighează indicii teroriste # Subiectul Zilei
Un atac armat produs duminică dimineață într-un bar din Austin s-a soldat cu cel puțin trei decese și 14 persoane rănite, dintre care trei în stare critică. Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la fața locului, potrivit informațiilor transmise de BBC și digi24.ro. Autoritățile nu au făcut publice numele atacatorului și […] Articolul Teroare într-un bar din Austin: suspectul ucis, anchetatorii investighează indicii teroriste apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republica Moldova anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent, monitorizând evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone continuă și spațiul aerian este parțial sau total restricționat în anumite zone. Potrivit informațiilor obținute prin misiunile diplomatice, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau persoane […] Articolul MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Prețurile biletelor de transport rutier cresc până la 20% începând cu 1 martie 2026 # Subiectul Zilei
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional vor crește cu până la 20%, potrivit metodologiei de calcul a tarifelor aprobată de Guvern în octombrie 2025. Autoritățile estimează că majorarea nu ar trebui să depășească acest prag, dacă costurile de exploatare ale operatorilor rămân comparabile cu cele […] Articolul Prețurile biletelor de transport rutier cresc până la 20% începând cu 1 martie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a declarat că strada Bucovina nu se află în gestiunea municipalității Chișinău, ci aparține orașului Stăuceni. Reacția vine după ce reprezentanți ai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au criticat intervențiile realizate pe acest tronson, indicând, potrivit edilului, în mod eronat administrația responsabilă. Ceban a precizat că este vorba despre […] Articolul Strada Bucovina, între Stăuceni și Chișinău: Primarul general clarifică situația apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Tragedia s-a produs sâmbătă, 28 februarie, în jurul orei 19:23, pe traseul R6, în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi. Potrivit informațiilor preliminare, victima avea 70 de ani și ar fi traversat carosabilul neregulamentar în momentul în care a fost accidentată de […] Articolul Accident mortal pe traseul R6: Pieton de 70 de ani, lovit fatal de un automobil apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Dialogul Chișinău–Tiraspol, reluat după un an: solicitări pentru transparență și responsabilitate # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși […] Articolul Dialogul Chișinău–Tiraspol, reluat după un an: solicitări pentru transparență și responsabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 39 au fost rănite în urma unui grav accident produs în Milano, unde un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 27 februarie, potrivit presei locale. Accidentul a avut loc în jurul orei 16:00, pe strada Vittorio Veneto. Tramvaiul, […] Articolul Accident grav în Italia: 39 de răniți după deraierea unui tramvai apare prima dată în Subiectul Zilei.
27 februarie 2026
18:10
Complicele fostului primar de Boldurești a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru accidentul mortal din februarie 2024 # Subiectul Zilei
Ion Andronache, considerat complice în accidentul de la Boldurești din februarie 2024, soldat cu moartea unui băiat de 14 ani, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare. Din această perioadă, șase luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat, potrivit informațiilor informează subiectulzilei.md cu referire la IPN. Procurorii […] Articolul Complicele fostului primar de Boldurești a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru accidentul mortal din februarie 2024 apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Alertă la granița cu România: un moldovean prins cu zeci de cartușe ascunse într-un pachet cu dulciuri # Subiectul Zilei
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în colaborare cu lucrători vamali, au descoperit recent 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-un colet care părea a fi o pungă cu dulciuri. Incidentele au avut loc într-un autocar care efectua curse regulate între Republica Moldova și Italia. Potrivit unui comunicat […] Articolul Alertă la granița cu România: un moldovean prins cu zeci de cartușe ascunse într-un pachet cu dulciuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Primăria Chișinău pregătește cadru normativ riguros pentru prevenirea abandonului de animale # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău intenționează să introducă reguli mai stricte pentru proprietarii de animale de companie, vizând reducerea fenomenului de abandon, a anunțat viceprimarul Irina Gutnic într-un episod al podcastului „Chișinău Live”. Printre măsurile propuse se numără înregistrarea obligatorie a animalelor și aplicarea sancțiunilor în cazul abandonului. „Azilul municipal are în prezent 800 de locuri, ocupate […] Articolul Primăria Chișinău pregătește cadru normativ riguros pentru prevenirea abandonului de animale apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
O fetiță de 11 ani a decedat la spitalul din Râmnicu Vâlcea, după ce a fost adusă în stare gravă la Urgențe. Copila fusese diagnosticată cu gripă, iar părinții i-au făcut un test acasă înainte de a decide să meargă la spital, după ce starea ei s-a înrăutățit. La scurt timp după sosire, fetița a […] Articolul Deces tragic: fetiță cu gripă moare la scurt timp după internare în Urgențe apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Percheziții la Chișinău: bărbat reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma în trafic # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al capitalei, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger, au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Chișinău, suspectat de huliganism cu utilizarea armei de foc. Intervenția a avut loc după ce oamenii legii au fost sesizați despre un conflict spontan în trafic, produs pe o […] Articolul Percheziții la Chișinău: bărbat reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma în trafic apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Jaf în capitală: suspecți prinși după ce au smuls bani din mâna victimei în timpul unei tranzacții crypto # Subiectul Zilei
Polițiștii din sectorul Ciocana, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi bărbați, de 28 și 43 de ani, originari din stânga Nistrului, suspectați de comiterea unui jaf. Potrivit anchetei, suspecții s-au întâlnit cu victima, un bărbat de 32 de ani, sub pretextul unei tranzacții cu criptomonede. Profitând de moment, aceștia i-ar fi […] Articolul Jaf în capitală: suspecți prinși după ce au smuls bani din mâna victimei în timpul unei tranzacții crypto apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Primăria Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului și accesul la aeroport # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi […] Articolul Primăria Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului și accesul la aeroport apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) precizează că, în prezent, vinurile din Republica Moldova nu sunt supuse niciunui embargou pe piața ucraineană. Anunțul vine ca răspuns la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul de la Kiev ar fi pregătit o hotărâre ce ar impune regimul de licențiere pentru importurile de produse vitivinicole moldovenești. […] Articolul MAIA: Nu există embargou pentru vinurile moldovenești în Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Produse locale și mărțișoare în sectoarele Capitalei: Programul evenimentelor comerciale din 28 februarie – 1 martie # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale […] Articolul Produse locale și mărțișoare în sectoarele Capitalei: Programul evenimentelor comerciale din 28 februarie – 1 martie apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt […] Articolul Investiții europene majore pentru comunitățile din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Nou scandal de „revenge porn” pe Telegram: Zeci de fete identificate și umilite public # Subiectul Zilei
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul […] Articolul Nou scandal de „revenge porn” pe Telegram: Zeci de fete identificate și umilite public apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Un nou canal de Telegram distribuie imagini intime cu femei din R. Moldova, fără consimțământul acestora # Subiectul Zilei
Un nou canal de Telegram, promovat prin mai multe conturi de TikTok, distribuie imagini și videoclipuri intime ale unor tinere despre care se afirmă că ar fi din Republica Moldova, fără acordul lor, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă. Canalul, denumit C*** MD și prezentat sub mesajul „verificăm km la fete”, solicită o taxă […] Articolul Un nou canal de Telegram distribuie imagini intime cu femei din R. Moldova, fără consimțământul acestora apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Cetățean moldovean, acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani la Moscova după ce relația lor s-a încheiat # Subiectul Zilei
Un cetățean al Republicii Moldova, Cristian, de 30 de ani, este acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani, pe nume Ana, la Moscova, după ce aceasta a decis să pună capăt relației lor, descoperind că bărbatul era căsătorit și avea o fiică de șapte ani în Irlanda. Ana s-a mutat în […] Articolul Cetățean moldovean, acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani la Moscova după ce relația lor s-a încheiat apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Fostul deputat și prim-vicepremier Nicolae Andronati, găsit mort în locuința sa din stânga Nistrului # Subiectul Zilei
Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-viceprim-ministru, Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani, a fost găsit mort în propria locuință din localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului, potrivit informațiilor transmise de PulsMedia. Crima ar fi avut loc pe 24 februarie 2026, iar circumstanțele exacte ale decesului nu au fost încă […] Articolul Fostul deputat și prim-vicepremier Nicolae Andronati, găsit mort în locuința sa din stânga Nistrului apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Confruntări armate la frontieră: risc de conflict de durată între Islamabad și Kabul # Subiectul Zilei
Pakistanul a lansat în cursul nopții lovituri asupra unor ținte ale guvernului taliban din Afganistan, în mai multe orașe importante, au declarat vineri oficiali din ambele state, potrivit Reuters. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a calificat situația drept „război deschis”. Surse de securitate pakistaneze au precizat că operațiunea a inclus atacuri aeriene și […] Articolul Confruntări armate la frontieră: risc de conflict de durată între Islamabad și Kabul apare prima dată în Subiectul Zilei.
26 februarie 2026
17:40
Lucrări de reparație pe șoseaua Muncești din Chișinău: traficul va fi parțial restricționat # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță că, în zilele următoare, pe șoseaua Muncești, sectorul Botanica, vor interveni mai multe echipe de drumari, în funcție de condițiile meteorologice. Lucrările vor fi efectuate pe întreaga porțiune a drumului, începând cu ziua de duminică, iar pentru a permite intervenții mai rapide, strada va fi parțial închisă pe durata executării acestora. Municipalitatea […] Articolul Lucrări de reparație pe șoseaua Muncești din Chișinău: traficul va fi parțial restricționat apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Proiectul privind numirea lui von Hebel și Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit suficiente voturi # Subiectul Zilei
Proiectul de hotărâre privind numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați, în condițiile în care pentru aprobare erau necesare cel puțin 61 de voturi. Candidatura lui von Hebel a generat controverse […] Articolul Proiectul privind numirea lui von Hebel și Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit suficiente voturi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Decret de grațiere contestat la Curtea Constituțională: Se cere suspendarea președintelui după un caz de trafic de droguri # Subiectul Zilei
Un decret prezidențial de grațiere, semnat în 2022 pentru o persoană condamnată pentru trafic de droguri, a revenit în atenția publică, după ce beneficiarul este acum suspectat de implicare în organizarea unor asasinate. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri […] Articolul Decret de grațiere contestat la Curtea Constituțională: Se cere suspendarea președintelui după un caz de trafic de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Reacția Victoriei Furtună după cazul traficantului grațiat: 5 măsuri propuse deputaților # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea […] Articolul Reacția Victoriei Furtună după cazul traficantului grațiat: 5 măsuri propuse deputaților apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni # Subiectul Zilei
Parlamentul a aprobat modificări ale legii pentru a face mai clare și mai eficiente contestațiile în achizițiile publice, contractele sectoriale și concesiuni. Proiectul a fost votat de 62 de deputați și face parte din planul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, preluând reguli europene. Noile reguli prevăd schimbări la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor […] Articolul Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # Subiectul Zilei
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în […] Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și vătămarea gravă a unui pasager # Subiectul Zilei
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație care a dus la vătămarea gravă a unui pasager, informează Procuratura municipiului Chișinău. Instanța i-a interzis, totodată, să conducă mijloace de transport pentru o perioadă de 4 ani. […] Articolul Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și vătămarea gravă a unui pasager apare prima dată în Subiectul Zilei.
