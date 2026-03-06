Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm”

16:15

Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar, considerat a fi un domeniu de perspectivă și o oportunitate reală de integrare în lanțurile valorice europene, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu, la deschiderea celei de-a treia ediții a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, care are loc astăzi la Chișinău. Evenimentul, organizat sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar, a reunit oficiali guvernamentali, oameni de afaceri și investitori din mai multe state membre ale Uniunii Europene, transmite Radio Chișinău.