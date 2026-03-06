Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide
6 martie 2026
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat Raportul anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, document care arată că majoritatea alimentelor analizate respectă limitele legale privind siguranța alimentară. Potrivit rezultatelor, 91,7% dintre probele analizate au fost conforme, ceea ce indică un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova.
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la SEPA: comisioane mai mici și economii de milioane de euro # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice externe. Transferurile prin SEPA au permis obținerea unor economii de milioane de euro pentru cetățeni și antreprenori.
Trafic în creștere la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: Peste 300 mii de pasageri în februarie 2026 # Radio Chisinau
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmând interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova. Datele statistice publicate de administrația aeroportului arată o evoluție pozitivă a mobilității aeriene și o extindere a rețelei de destinații disponibile pentru călători.
Uniunea Europeană va discuta opțiuni pe termen scurt pentru reducerea prețurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziția verde să ajute la scăderea prețurilor la energie.
Galerie FOTO | În Ungaria a fost inaugurat primul monument dedicat eroilor moldoveni căzuți în toate războaiele. Anatolie Nosatîi: „Păstrăm vie memoria celor care au plătit prețul suprem pentru libertatea” # Radio Chisinau
Orașul Miskolc din Ungaria găzduiește un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți în războaie. Este prima operă comemorativă de acest fel ridicată peste hotarele țării în memoria militarilor din spațiul moldovenesc.
„Azerbaidjanul și R. Moldova și-au susținut întotdeauna reciproc integritatea teritorială și suveranitatea”. Mihai Popșoi a fost primit la Baku de președintele azer Ilham Aliyev # Radio Chisinau
Aflat într-o vizită oficială la Baku, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a fost primit de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026.
Atenție, călători! Trafic intens la postul Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță trafic sporit de călători și mijloace de transport în postul de trecere Sculeni. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm” # Radio Chisinau
Evoluțiile de la nivel mondial și situația din Orientul Mijlociu demonstrează că lumea de astăzi și cea de mâine se schimbă rapid și intrăm într-o zonă complicată. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să întreprindă măsurile necesare și să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a fi protejată. De această părere este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează MOLDPRES.
Nicușor Dan: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TVP World că Bucureștiul acordă prioritate evacuării cetățenilor săi din Orientul Mijlociu și a insistat că Washingtonul are capacitatea de a lupta în regiune păstrând, în același timp, forțele în Europa.
Poliția susține că știe unde se află fugarii condamnați Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ascunși în stânga Nistrului (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Deputații fugari se ascund în regiune transnistreană, în locuri securizate de servicii militare rusești. Alte subiecte reflectate în presă țin de stocurile și prețurile la carburanți. De asemenea, presa reține explicația șefei statului privind schimbările legislative în cazul numirii membrilor Comisiei Vetting.
Primele facturi care includ tarifele micșorate la gaz vor fi emise la începutul lunii martie # Radio Chisinau
Primele facturi calculate conform noului tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), vor fi emise la începutul lunii martie 2026. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie.
Legea ce prevede fortificarea securității judecătorilor și procurorilor a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul de promulgare semnat de președintele Maia Sandu și Legea nr. 26 din 5 martie 2026 pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor și procurorilor) au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.
Vladimir Bolea, la Bruxelles. Modernizarea căilor ferate și cooperarea cu UE în domeniul transporturilor, discutate cu oficialii europeni # Radio Chisinau
Modernizarea sectorului feroviar din Republic of Moldova și alinierea acestuia la standardele europene se află în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul se află în vizită de lucru la Comisia Europeană, unde are o serie de întrevederi dedicate dezvoltării transporturilor și consolidării cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Declarația aparține președintei Maia Sandu. Potrivit șefei statului, mecanismul de numire a membrilor comisiilor poate funcționa cu votul majorității simple, pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță, pentru intervalul 5 martie, ora 20:00 – 6 martie, ora 20:00, vreme relativ stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Galerie FOTO | La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor. „În lucrările mele regăsim frecvent elemente din Maramureșul istoric, o zonă deosebită a României” # Radio Chisinau
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor, intitulată „Take the world into the world” — „Du lumea în lume". Lucrarea, sub forma unei sfere din lemn cald, natural, sculptată în împletituri groase ce amintesc de motivele tradiționale românești, reunește claritatea formei cu complexitatea mesajului conceptual, specifică stilului autorului. Evenimentul face parte din programul „Luna Sculptorilor Români", organizat în acest an în premieră și la Chișinău, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, transmite Radio Chișinău.
Fostul director artistic al Teatrului de Operă și Balet, Mihail Secichin, a decedat # Radio Chisinau
Maestrul Mihail Secichin, Artist al Poporului, dirijor, pianist și profesor universitar s-a stins din viață. Ministerul Culturii și foștii colegi din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu au transmis mesaje de condoleanțe.
Condiții mai bune pentru locuitorii din Cobusca Nouă: Reparația drumului, finalizată # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul km 9,00 – km 16,08 al drumului G108 M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile, ai antreprenorului, proiectantului și ai autorităților locale.
Autobuzele de pe ruta municipală nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)” vor circula pe un itinerar modificat începând cu data de 7 martie. Primăria municipiului Chișinău anunță că măsura este una provizorie, ca urmare a multiplelor solicitări din partea locuitorilor cartierului Telecentru.
Alexandru Pînzari, directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), a prezentat joi, în ședința plenară a Parlamentului, raportul de activitate al instituției pentru anul 2025.
Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva,
Asistența juridică garantată de stat, solicitată mai des: peste 65 de mii de cazuri în 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în anul 2025, fiind înregistrate 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în plenul Legislativului de Lilian Darie, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați # Radio Chisinau
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Propunerile au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislației privind cetățenia.
R. Moldova și Suedia discută cooperarea în domeniul energetic și extinderea proiectelor # Radio Chisinau
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă, susținut de Suedia. Inițiativa include instalarea unei centrale fotovoltaice de 49 kW, care va contribui la reducerea costurilor energetice pentru membrii comunității locale.
Zestrea Neamului | Florin Mucea: „Simt o datorie în a duce muzica lui tata mai departe” (Partea a II-a, Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Ce presupune starea de alertă în domeniul energetic. Explicațiile Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei.
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic, și avem încredere că lucrurile vor rămâne în albia stabilității. Afirmația a fost făcută, la Berlin, de vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul declarării stării de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile.
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina și SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Radio Chisinau
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuții trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” și a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski.
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară” # Radio Chisinau
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,84 de miliarde de lei, iar alte 2,73 miliarde de lei au fost sechestrate de Procuratura Anticorupție.
Mai mulți cetățeni moldoveni au semnalat cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se în mod fals drept angajați ai CNAS, solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte prestații sociale.
Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: „Reprezintă unul dintre domeniile strategice” # Radio Chisinau
Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar, considerat a fi un domeniu de perspectivă și o oportunitate reală de integrare în lanțurile valorice europene, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu, la deschiderea celei de-a treia ediții a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, care are loc astăzi la Chișinău. Evenimentul, organizat sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar, a reunit oficiali guvernamentali, oameni de afaceri și investitori din mai multe state membre ale Uniunii Europene, transmite Radio Chișinău.
Ora de Vârf | Starea de alertă în sectorul energetic și situația din regiunea transnistreană, subiectele dezbătute în cadrul emisiunii din 5 martie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Franța a autorizat temporar prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Franța a autorizat temporar prezența avioanelor și altor tipuri de aeronave americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, a anunțat Statul Major francez.
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați.
VIDEO | Nicușor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu va convoca CSAT în cazul situației din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă ''un pericol imediat'' pentru România.
Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Radio Chisinau
Autoritățile au decis prelungirea deciziei de desemnare a „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a fi asigurată livrarea resurselor energetice în regiune, cu respectarea tuturor regulilor, pentru că acolo sunt cetățenii noștri și trebuie să avem grijă de ei. Opinia a fost exprimată astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora” # Radio Chisinau
Mai mulți cetățeni moldoveni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul statului. Ambasada Republicii Moldova la Moscova, prin oficiul consular, oferă suport și depune efort diplomatic pentru a obține eliberarea persoanelor.
Stare de alertă în energie | Ion Tăbârță: „Decizia Guvernului de a institui stare de alertă în sectorul energetic este una de precauție, menită să prevină eventuale riscuri generate de escaladarea tensiunilor din regiune” # Radio Chisinau
Decizia Guvernului de instituire a stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile a provocat polemici în ședința de astăzi a Parlamentului. Socialiștii au cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu la acest subiect. Reprezentanții majorității susțin că există suficiente rezerve de carburanți pentru agricultori și consumatori, iar experții apreciază măsura drept una de precauție și spun că nu există motive de panică, transmite Radio Chișinău.
Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină # Radio Chisinau
Procurorii ucraineni investighează o schemă de delapidare în cadrul armatei, după ce sute de tone de combustibil militar ar fi fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari, potrivit Parchetului General al Ucrainei.
Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei lansează cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei” # Radio Chisinau
Misiunea Socială Diaconia lansează pe 9 martie 2026, ora 14:30, cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei”. Evenimentul va avea loc la Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele”, în Parcul Mezon, sectorul Râșcani – un serviciu social emblematic al Diaconiei.
Ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul: „R. Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la UE. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor” # Radio Chisinau
Republica Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comuni cu vicepremierul Mihai Popșoi, la Berlin, comunică MOLDPRES.
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și-a exprimat nemulțumirea față de procedurile de acreditare a personalului misiunii diplomatice, în cadrul întrevederii de miercuri de la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit surselor IPN, diplomații ruși ar fi invocat refuzuri repetate și au avertizat că, în cazul în care această practică va continua, ar putea fi aplicate măsuri de reciprocitate.
Directorul CNA la raport în Parlament: „În 2025, Centrul Național Anticorupție a documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei” # Radio Chisinau
În anul trecut, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței Parlamentului de directorul CNA, Alexandr Pînzari, comunică MOLDPRES.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 6 martie.
România va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, susține ministrul de Externe al Ucrainei # Radio Chisinau
România s-a alăturat grupului de țări care vor boicota ceremoniile oficiale care vor însoți Jocurile Paralimpice Milano-Cortina, susține ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.
