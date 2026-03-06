Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide

13:30

Republica Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comuni cu vicepremierul Mihai Popșoi, la Berlin, comunică MOLDPRES.