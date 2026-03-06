MAE: Peste 100 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Orientul Mijlociu

14:25

Decizia Guvernului de instituire a stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile a provocat polemici în ședința de astăzi a Parlamentului. Socialiștii au cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu la acest subiect. Reprezentanții majorității susțin că există suficiente rezerve de carburanți pentru agricultori și consumatori, iar experții apreciază măsura drept una de precauție și spun că nu există motive de panică, transmite Radio Chișinău.