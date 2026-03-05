Ambasadorul agreat al Rusiei în R. Moldova, nemulțumit de procedurile de acreditare

13:40

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a transmis astăzi, 3 martie, un mesaj la patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea subliniat că în acești patru ani Republica Moldova a înregistrat o serie de progrese în parcursul european. „În tot acest timp, am făcut pași hotărâți spre […] Articolul Cristina Gherasimov, la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a R. Moldova la UE: Apartenența la o familie puternică – o garanție de stabilitate și pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.