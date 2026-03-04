VIDEO | Permisele auto moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite

16:10

La peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, consecințele conflictului transnistrean continuă să afecteze securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, avertizează că, deși în prezent nu există semnale imediate de escaladare, contextul regional rămâne imprevizibil, iar autoritățile trebuie să trateze cu maximă precauție procesul de reintegrare a țării. Oficialul …