ANRE precizează R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori

17:20

Guvernul Ucrainei pregătește un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere a importurilor de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre din țara vecină. Informația vine după ce, zilele trecute, autoritățile de la Chișinău spuneau că nu există niciun …