Doru Petruți: politicienii trebuie să evite politizarea excesivă a integrării europene

10:50

„Memoria războiului de pe Nistru este o lecție despre fragilitatea păcii. Ea ne arată cât de ușor poate fi atacată ordinea constituțională a unui stat, cât de repede poate fi încercat un scurtcircuit al parcursului democratic”, a declarat președinta Maia Sandu la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul …