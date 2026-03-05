Avarie la o conductă termică în sectorul Rîșcani: zeci de blocuri au rămas fără căldură

13:10

Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar începând de mâine. Carburanții continuă să se scumpească, iar motorina a depășit pragul de 21 de lei pe litru, în timp ce benzina se apropie rapid de 24 de lei. Pentru 4 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 23,97 lei/litru […] The post Lovitură la pompă: motorina trece de 21 de lei, benzina se apropie de 24 appeared first on Omniapres.