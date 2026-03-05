Horoscop 5 martie 2026. Apar bani din urmă și oportunități care aduc echilibru financiar

07:10

Luna Plină aduce clarificări, reglaje de situație și vești care pot schimba direcția unor planuri mai vechi. Pentru unele zodii se anunță recuperări de bani sau chiar recompense financiare, în timp ce altele trebuie să insiste pentru a-și primi drepturile. Este o zi în care munca depusă începe să fie recunoscută, iar deciziile legate de