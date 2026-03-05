Horoscop 5 martie 2026. Apar bani din urmă și oportunități care aduc echilibru financiar
Omniapres, 5 martie 2026 07:10
Ziua vine cu rezolvări importante și cu decizii luate după o analiză atentă. Pentru unele zodii se anunță recuperări de bani sau încasări care aduc un plus de stabilitate, în timp ce altele primesc semnale că proiectele începute încep să dea roade. Prudența și răbdarea pot transforma această zi într-un moment favorabil pentru planuri pe […]
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a admis posibilitatea majorării tarifului la gazele naturale în cursul anului, în cazul în care prețurile la metan pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, scrie bani.md. Potrivit lui Taran, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață […]
Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din municipiul Chișinău va fi sistată temporar în perioada 5–7 martie, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura a fost instituită în legătură cu efectuarea unor lucrări de intervenție pentru remedierea avarierilor depistate în zonă. În aceste zile, traficul pe segmentul afectat va fi restricționat, iar șoferii sunt îndemnați să […]
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI. Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile […]
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de evacuare din Israel organizat de România din Egipt # Omniapres
Doi cetățeni ai Republicii Moldova se numără printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de autoritățile române din Egipt, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că aeronava va aduce în Europa 174 de persoane evacuate din Israel. Printre acestea se află și doi moldoveni. Potrivit autorităților române, […]
Motorina din depozite ajunge pentru circa 7 zile: ANRE spune că nu există riscuri pentru consumatori # Omniapres
Stocurile totale de motorină din depozitele operatorilor acoperă necesarul de consum pentru aproximativ șapte zile în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea precizează că rezervele existente nu prezintă, în acest moment, riscuri sistemice pentru consumatori, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care influențează piețele internaționale […]
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională. Astfel, sunt stabilite reguli mai clare pentru investitori și […]
Controverse în Ucraina: Fratele comisarei europene pentru extindere, acuzat de lobby în cazul șefiei NABU # Omniapres
Fratele comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, ar fi făcut lobby pentru numirea lui Semen Krivonos în funcția de director al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), în schimbul sprijinirii afacerilor unei companii europene pe piața ucraineană. Acuzațiile au fost formulate de fostul procuror al Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP) din Ucraina, Stanislav Bronevițki. Potrivit acestuia, […]
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a avut o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea misiunii diplomatice ruse. Discuțiile au avut loc la nivel de șef de direcție și au vizat aspecte curente ale relațiilor bilaterale. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea s-a desfășurat în conformitate cu practica diplomatică obișnuită și […]
VIDEO // Ce prevede starea de alertă în energetică: Guvernul limitează exporturile de carburanți # Omniapres
Starea de alertă instituită în sectorul energetic prevede un set de măsuri temporare privind gestionarea stocurilor de carburanți și fluxurilor de energie, astfel încât consumul intern al Republicii Moldova să fie asigurat în următoarele 60 de zile. Hotărârea adoptată de Guvern pe 4 martie stabilește reguli suplimentare pentru exportul produselor petroliere, completarea rezervelor de stat […]
Comentator polonez, despre dosarul Plahotniuc și situația din Moldova: „În societate domnesc frica și neputința” # Omniapres
Opoziția din Moldova se confruntă cu presiuni uriașe, iar în societate domnesc frica, deznădejdea și neputința în fața puterii. Este concluzia comentatorului politic Tomasz Jankowski, exprimată într-un amplu articol despre situația din țara noastră, publicat pe site-ul myslpolska.info, sursă citată de UNIMEDIA. În articolul intitulat: „Moldova: laborator al globalismului" autorul scrie că „Partidul Acțiune și Solidaritate a […]
Incendiu într-un cămin din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv copii, salvate de pompieri. Un bărbat a murit # Omniapres
Clipe de groază pentru locatarii unui cămin din sectorul Botanica al capitalei, după ce un incendiu puternic a izbucnit într-o cameră de la etajul doi. Zeci de oameni au fost evacuați de urgență, iar pompierii au reușit să salveze 27 de persoane, inclusiv șase minori. Din păcate, un bărbat de 61 de ani a fost […]
Lovitură pentru șoferi: carburanții se scumpesc din nou peste noapte, pe fundalul stării de alertă energetice declarate de Guvern. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare pe 5 martie 2026. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 24,17 lei pe litru, cu 20 […]
VIDEO // PAS ar putea modifica legea pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia Vetting # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea modifica legislația astfel încât juristul olandez Herman von Hebel să poată fi numit membru al Comisiei de evaluare a procurorilor (Vetting) cu majoritate simplă, de 51 de voturi. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Igor Chiriac, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit acestuia, autoritățile […]
Deputat PN: Fermierii sunt tratați ca o problemă de ordine publică, nu ca o prioritate a statului # Omniapres
„Guvernarea nu doar că ignoră problemele agricultorilor, dar și îi manipulează atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile", a declarat deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. Mai mult, potrivit acestuia, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri […]
Chișinăul respinge ideea unui embargo: negocieri zilnice cu Kievul privind licențierea vinurilor și strugurilor # Omniapres
Autoritățile de la Chișinău susțin că posibila introducere de către Ucraina a licențierii pentru unele produse moldovenești nu reprezintă un embargo, iar dialogul dintre cele două state continuă pentru a depăși tensiunile comerciale apărute în ultimele săptămâni. Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat că licențierea importurilor nu trebuie confundată cu un embargo și că o […]
Popșoi a discutat cu ministrul de externe al EAU despre situația de securitate din Orientul Mijlociu # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și […]
Victoria Furtună acuză blocarea abuzivă a contului partidului „Moldova Mare”: „Este presiune politică” # Omniapres
Victoria Furtună, liderul partidului "Moldova Mare" și fost procuror anticorupție, acuză o bancă comercială de blocarea abuzivă a contului formațiunii pe care o conduce. "Am fost deja blocați o dată printr-un subterfugiu juridic și procedural. Am demonstrat abuzul, iar contul a fost deblocat. Astăzi presiunile continuă: refuz de actualizare a datelor, amenințări cu închiderea contului […]
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: Moldova intră în stare de alertă energetică pentru 60 de zile # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Republica Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, decizia fiind aprobată în ședința Guvernului din 4 martie. Măsura vine în contextul creșterii prețurilor la petrol și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Șeful Executivului a declarat că autoritățile au început să […]
VIDEO// Irina Vlah: Poporul nu este un bancomat. Puterea își salvează bugetul pe seama noastră # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei", spune că „poporul trebuie să știe adevărul: autoritățile ne pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Creșterea de trei ori a impozitului pe proprietate este doar începutul. Oricât s-ar justifica Guvernul, adevăratul motiv al noilor poveri fiscale sunt poftele exagerate ale regimului aflat la putere și găurile uriașe din […]
Dosare penale privind maternitatea surogat și adopția ilegală, investigate de procuratură # Omniapres
În anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate două cauze penale ce vizează maternitatea surogat și tentativa de adopție ilegală a unui copil. Informația se regăsește în răspunsul oficial al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), remis redacției Omniapres. Redacția a solicitat în repetate rânduri, atât anul trecut, cât și în […]
Stare de alertă în sectorul energetic ar putea fi instituită în Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Propunerea a fost înaintată Cabinetului de Miniștri de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Decizia este analizată în contextul evoluțiilor recente […]
Un accident rutier în care au fost implicate trei automobile s-a produs în noaptea trecută în sectorul Râșcani al Capitalei, pe strada Miron Costin. Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, în coliziune au fost implicate un BMW și o Skoda. În urma impactului dintre cele două vehicule, BMW-ul a fost aruncat într-o altă mașină care […]
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova (USM) a ales un nou rector. În urma scrutinului desfășurat pe 3 martie, funcția va fi ocupată de Otilia Dandara. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. Potrivit datelor oficiale, la vot au participat 1.483 de membri ai comunității academice. Otilia Dandara […]
Ziua aduce mișcări importante în plan financiar pentru mai multe zodii. Unii reușesc să recupereze bani sau să rezolve probleme legate de acte și plăți, în timp ce alții analizează investiții ori proiecte care pot aduce câștiguri pe termen mai lung. Prudența în cheltuieli și deciziile bine calculate pot face diferența în perioada următoare. PEȘTI […]
„Era doar o glumă” nu mai ține: comentariile cu tentă sexuală, avansurile și invitațiile insistente vor fi considerate hărțuire în universități # Omniapres
Universitățile din Republica Moldova vor aplica, în premieră, un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, după ce Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un Regulament-cadru valabil pentru toate instituțiile de învățământ superior din țară. Documentul stabilește standarde comune și mecanisme instituționale clare pentru gestionarea sesizărilor, atât în spațiul fizic […]
Cinci cutremure înregistrate în Republica Moldova de la începutul anului. Un seism a avut epicentrul la Glodeni # Omniapres
De la începutul anului, în Republica Moldova au fost înregistrate cinci cutremure cu magnitudini cuprinse între 3,1 și 3,7. Cel mai puternic s-a produs pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, un seism produs pe 23 ianuarie a atras atenția specialiștilor, fiind singurul cu epicentrul localizat pe teritor
Femeile din Moldova muncesc cu 41 de zile mai mult pentru același salariu: inegalitatea ajunge la 16,6% # Omniapres
În Republica Moldova, femeile trebuie să muncească, în medie, cu 41 de zile mai mult decât bărbații pentru a obține același salariu anual. În 2025, inegalitatea salarială a ajuns la 16,6%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, arată datele prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu ocazia lansării Indicelui Inegalității Salariale 2025, citate […] The post Femeile din Moldova muncesc cu 41 de zile mai mult pentru același salariu: inegalitatea ajunge la 16,6% appeared first on Omniapres.
Moldovenii din zona de conflict solicită ajutor: peste 240 de cereri și apeluri înregistrate # Omniapres
Peste 240 de solicitări de evacuare și asistență au fost înregistrate în ultimele zile din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu, potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Cele mai multe cereri vizează evacuarea propriu-zisă. Ambasada Moldovei în Israel a recepționat 17 solicitări de evacuare, iar misiunea diplomatică din Emiratele […] The post Moldovenii din zona de conflict solicită ajutor: peste 240 de cereri și apeluri înregistrate appeared first on Omniapres.
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, scapă de controlul pentru incompatibilitate: ANI nu găsește temei legal # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința deputatului PAS, Nicolae Botgros, după ce a constatat că nu există temei pentru a presupune o încălcare a legii. Sesizarea, înregistrată pe 26 ianuarie 2026, viza presupusa exercitare concomitentă a mandatului de deputat și a funcției de conducător […] The post Deputatul PAS, Nicolae Botgros, scapă de controlul pentru incompatibilitate: ANI nu găsește temei legal appeared first on Omniapres.
40 000 de euro pentru o eliberare din închisoare: patru persoane, prinse în flagrant la Chișinău # Omniapres
Patru persoane au fost reținute în flagrant pentru trafic de influență, după ce au primit o mită de 40 000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău. Potrivit anchetei, suspecții ar fi pretins suma […] The post 40 000 de euro pentru o eliberare din închisoare: patru persoane, prinse în flagrant la Chișinău appeared first on Omniapres.
Echipă comună România–Republica Moldova pentru destructurarea unei rețele de „investment scam” # Omniapres
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Procuratura Hînceşti din Republica Moldova au constituit o echipă comună de anchetă pentru a investiga activitatea unui call center din Chişinău, suspectat că a înşelat cetăţeni români prin intermediul unor platforme false de investiţii online. Colaborarea dintre cele două instituţii vizează destructurarea unei reţele specializate în […] The post Echipă comună România–Republica Moldova pentru destructurarea unei rețele de „investment scam” appeared first on Omniapres.
„Muncesc mai repede decât ei”: cum își justifică averea de 126 milioane lei cel mai bogat deputat PAS # Omniapres
Cel mai înstărit deputat din noul Parlament, ales pe lista PAS, Ilie Ionaș, a explicat cum a reușit să adune o avere de peste 126 de milioane de lei, acumulată în mare parte în perioada în care a muncit peste hotare. Dezvăluirile apar într-o investigație realizată de platforma media Cu Sens, care a analizat declarațiile […] The post „Muncesc mai repede decât ei”: cum își justifică averea de 126 milioane lei cel mai bogat deputat PAS appeared first on Omniapres.
Nouă cazuri de braconaj piscicol au fost depistate pe fluviul Nistru, în perimetrul orașului Vadul lui Vodă și al satului Pîrîta, raionul Dubăsari, în urma mai multor sesizări venite din partea societății civile și a constatării repetate a unor practici ilegale de pescuit. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intervenit cu două grupuri operative pentru a […] The post Nouă braconieri prinși pe Nistru: prejudiciu de peste 36 000 de lei appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună cere răspundere penală pentru membrii Comisiei de grațiere, dar și pentru Maia Sandu # Omniapres
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că în ultimii patru ani au fost grațiați 22 de condamnați, dintre care 9 traficanți de droguri, „de la organizatori la executanți”, și afirmă că aceste eliberări ar fi fost posibile „doar prin corupție”, scrie telegraph.md. Furtună a afirmat că „criminalii finanțează, iar în schimb sunt eliberați șefii […] The post Victoria Furtună cere răspundere penală pentru membrii Comisiei de grațiere, dar și pentru Maia Sandu appeared first on Omniapres.
Conducerea Adunării Populare din Găgăuzia a transmis Comisiei Electorale Centrale două proiecte de hotărâre prin care sunt propuse soluții pentru depășirea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional, scrie Ziua.md. „Au fost examinate două proiecte de hotărâri ale Adunării Populare a Găgăuziei ce vizează particularitățile reglementării juridice a organizării și desfășurării alegerilor […] The post Adunarea Populară a Găgăuziei propune soluții pentru deblocarea alegerilor regionale appeared first on Omniapres.
Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar începând de mâine. Carburanții continuă să se scumpească, iar motorina a depășit pragul de 21 de lei pe litru, în timp ce benzina se apropie rapid de 24 de lei. Pentru 4 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 23,97 lei/litru […] The post Lovitură la pompă: motorina trece de 21 de lei, benzina se apropie de 24 appeared first on Omniapres.
O cetățeancă străină a încercat să introducă ilegal în Moldova peste 17 000 de euro din Franța # Omniapres
O cetățeancă străină, în vârstă de 56 de ani, a ajuns în atenția vameșilor de la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a încercat să intre în Republica Moldova cu o sumă importantă de bani nedeclarată. Femeia venea cu avionul pe ruta Nisa – Chișinău, iar în timpul controlului de specialitate, funcționarii vamali au descoperit asupra […] The post O cetățeancă străină a încercat să introducă ilegal în Moldova peste 17 000 de euro din Franța appeared first on Omniapres.
Apel către Guvern și Parlament: Agricultorii cer motorină la preț angro și restituirea accizei # Omniapres
Asociația Forța Fermierilor solicită Guvernului măsuri urgente pentru a compensa scumpirea motorinei, avertizând că o nouă majorare de preț ar putea afecta grav sectorul agricol, deja vulnerabil. Într-o scrisoare adresată Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, organizația atrage atenția că, pe fondul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la carburanți devine […] The post Apel către Guvern și Parlament: Agricultorii cer motorină la preț angro și restituirea accizei appeared first on Omniapres.
Nu sunt victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele din Orientul Mijlociu monitorizate de autorități, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Informația a fost confirmată de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune. Potrivit MAE, situația în Orientul Mijlociu rămâne complexă, iar în mai multe state continuă […] The post MAE: Nu sunt victime sau răniți în rândul moldovenilor din Orientul Mijlociu appeared first on Omniapres.
Haos pe bulevardul Dacia! 9 kilometri în aproape o oră, după închiderea șoselei Muncești # Omniapres
În timp ce șoseaua Muncești este închisă pentru reparații în perioada 2–6 martie, șoferii se plâng pe rețelele sociale de ambuteiajele kilometrice formate pe bulevardul Dacia din Chișinău, pe sensul dinspre Aeroportul Internațional Chișinău către Porțile Orașului. Astfel, un traseu de doar 9 kilometri poate dura până la o oră în orele de vârf, potrivit […] The post Haos pe bulevardul Dacia! 9 kilometri în aproape o oră, după închiderea șoselei Muncești appeared first on Omniapres.
Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să se bucure de aceleași drepturi și să nu fie divizați de către politicieni în funcție de preferințele lor politice. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare a politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Alexandr Berlinschii a […] The post Deputat PN: Cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului nu trebuie discriminați politic appeared first on Omniapres.
Benzina urcă la 23,84 lei/litru și ar putea depăși 25 lei dacă petrolul continuă să crească # Omniapres
Prețul maxim plafonat la benzina 95 a ajuns la 23,84 lei/litru, cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, iar în cazul în care petrolul va urca spre 90–100 USD/baril și dolarul va continua să se aprecieze, nu este exclus ca prețul la pompă să depășească 24–25 lei/litru în perioada următoare. Potrivit unei analize realizate […] The post Benzina urcă la 23,84 lei/litru și ar putea depăși 25 lei dacă petrolul continuă să crească appeared first on Omniapres.
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 3 martie 2026 într-un birou al Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a fost stins fără a provoca victime. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16, iar la fața locului au intervenit echipe de pompieri și salvatori, fiind instituit inițial […] The post Incendiul izbucnit la Ministerul Sănătății a fost stins: un calculator a luat foc appeared first on Omniapres.
VIDEO // UE, la 4 ani de la cererea de aderare depusă de Chișinău: „Stăm ferm alături de Republica Moldova” # Omniapres
La patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova marchează un nou reper în parcursul său european. Cu această ocazie, Delegația UE la Chișinău a transmis un mesaj public în care subliniază că „Republica Moldova face pași hotărâți spre Uniunea Europeană”. „Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova […] The post VIDEO // UE, la 4 ani de la cererea de aderare depusă de Chișinău: „Stăm ferm alături de Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
Un incendiu a izbucnit astăzi într-un birou de la Ministerul Sănătății, iar în zonă se observă fum dens. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului au fost trimise mai multe echipaje. Deocamdată nu s-a confirmat necesitatea unui nivel sporit de intervenție, notează ipn.md. Potrivit […] The post Incendiu la Ministerul Sănătății: fum dens într-un birou, pompierii la fața locului appeared first on Omniapres.
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, scrie realitatea.md. Votarea va avea loc doar […] The post Universitatea de Stat din Moldova își alege astăzi rectorul: trei candidați în cursă appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vasile Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și l-am uitat într-un buzunar # Omniapres
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals ordinar” și o tentativă de a distrage atenția opiniei publice de la problemele reale din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info. Costiuc afirmă că a […] The post VIDEO // Vasile Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și l-am uitat într-un buzunar appeared first on Omniapres.
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # Omniapres
Statele Unite le-au cerut cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune, cu zboruri comerciale, din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de digi24.ro. Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de […] The post Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu appeared first on Omniapres.
Horoscop 3 martie 2026. O zodie primește o recompensă în bani, altele recuperează sume restante # Omniapres
Luna Plină aduce clarificări, reglaje de situație și vești care pot schimba direcția unor planuri mai vechi. Pentru unele zodii se anunță recuperări de bani sau chiar recompense financiare, în timp ce altele trebuie să insiste pentru a-și primi drepturile. Este o zi în care munca depusă începe să fie recunoscută, iar deciziile legate de […] The post Horoscop 3 martie 2026. O zodie primește o recompensă în bani, altele recuperează sume restante appeared first on Omniapres.
