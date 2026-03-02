Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii
Politik, 2 martie 2026 20:40
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu ...
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
20:40
Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite # Politik
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat ...
20:40
Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui # Politik
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la ...
20:40
Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale # Politik
Administrația Națională a Drumurilor continuă în această săptămână lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și sporirea siguranței participanților la trafic. Potrivit planificării, echipele de intervenție desfășoară lucrări pe mai multe sectoare de drum, inclusiv pe traseul R13, km 0–13, tronsonul Bălți–Mărășești, pe drumul G69 în sectorul Criuleni, pe G118, km ...
20:40
Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii # Politik
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu ...
Acum 6 ore
15:30
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, însă, majorarea a fost mult mai modestă. Indicele câștigului salarial ...
15:30
Programul guvernamental Casa Verde, implementat în cadrul FEERM, a fost modificat pentru apelul din 2026, iar prezența unui copil minor în familie nu mai reprezintă un criteriu obligatoriu de eligibilitate. În noile condiții, toate gospodăriile pot depune dosare pentru obținerea sprijinului financiar. Potrivit informațiilor prezentate, programul rambursează 50% din valoarea investiției, în limita a 200 ...
15:30
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Depășirea pragului de 550 de dolari pentru mia de metri cubi la hubul TTF nu este doar o fluctuație tehnică de piață, ci un semnal serios de alertă pentru ...
15:30
ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic # Politik
Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova, ca efect al tensiunilor geopolitice din zona Golfului Persic. Evenimentele recente, inclusiv perturbările din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, au generat majorări ale cotațiilor internaționale la petrol, iar efectul s-a resimțit imediat asupra prețurilor la produsele petroliere, inclusiv benzina și motorina, explică Agenția Națională pentru Reglementare în ...
15:30
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România # Politik
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând de astăzi, 2 martie, la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). Poliția de Frontieră anunță că sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac ...
15:30
Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai # Politik
15 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor din regiune. Opt dintre aceștia se aflau în Statul Israel, cinci în Qatar și Kuweit, iar doi în Emiratele Arabe Unite, unde au avut nevoie de sprijin pentru probleme legate de cazare. Circa 200 de persoane din regiunea ...
Acum 12 ore
12:50
Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor # Politik
Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați pentru 30 de zile în penitenciar. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md, de către ofițerul de presă a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Cibotaru-Starinschi. „În dosarul cu Durlești, patru persoane sunt arestate pentru 30 de zile în penitenciar, iar patru sunt plasate în ...
12:50
Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori # Politik
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical" a fost lansat ...
12:50
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă ...
12:50
Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu aproximativ 25%, pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, care alimentează temerile privind posibile perturbări majore ale livrărilor globale de energie, relatează Bloomberg. Potrivit agenției, îngrijorările sunt legate în special de securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale ...
12:50
Prețurile biletelor pentru transportul rutier urcă în sus – Tarife majorate la călătorie cu până la 20% # Politik
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional cresc cu până la 20% începând cu 1 martie 2026, potrivit metodologiei de calcul a tarifelor aprobată de Guvern în octombrie 2025. Estimările arată că majorarea nu ar trebui să depășească pragul de 20% în condițiile în care costurile de exploatare rămân similare. ...
12:50
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a participat la comemorarea eroilor războiului din 1992 # Politik
Membrii fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, împreună cu activiști ai formațiunii, au participat la un eveniment de comemorare dedicat celor care au luptat pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Participanții au depus flori la Monumentul „Maica Îndurerată" și au păstrat un minut de reculegere în semn de respect față de memoria celor căzuți. Formațiunea a ...
10:10
Republica Moldova consemnează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței – La Chișinău și în țară se desfășoară acțiuni de comemorare # Politik
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău acțiunea a început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan Cel Mare și Sfânt de către ...
10:10
Petrolul explodează după atacurile din Orientul Mijlociu – Barilul urcă +13%, în doar 48 de ore # Politik
Prețul petrolului a crescut brusc luni, la deschiderea piețelor asiatice, după atacul comun lansat de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, dar și după ce președintele Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor". Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a alimentat temerile investitorilor privind extinderea tensiunilor în întreaga ...
10:10
Chișinăul condamnă atacurile Iranului – Ministrul Popșoi face apel la reținere și evitarea escaladării # Politik
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat atacurile lansate de Iran asupra mai multor state din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X. Oficialul de la Chișinău a subliniat că Republica Moldova condamnă ferm acțiunile care afectează suveranitatea și integritatea teritorială a statelor din regiune. „Republica ...
10:10
Lucrări anevoioase la centura Bălțiului – Statul a alocat 65 de milioane de lei, iar execuția lucrărilor abia trece de 20% # Politik
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și ...
10:10
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026 # Politik
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA a fost majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026. Anterior, acesta constituia 1,5 milioane de lei Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată, după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii ...
10:10
Haos în aviația globală – Mii de zboruri anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Politik
Traficul aerian global a fost grav afectat de situația din Iran, scrie Financial Times. Aproximativ 6.000 de zboruri sunt sub semnul întrebării și circa 2700 au fost deja anulate. Zeci de mii de călători sunt blocați în diferite aeroporturi. Aeroporturile din Dubai, unde este cel mai aglomerat terminal din lume, și Doha au rămas închise, ...
Ieri
09:30
Moartea lui Ali Khamenei confirmată, Teheranul anunță ofensiva supremă – Există câteva posibile scenarii de evoluție în Iran # Politik
Agenția de stat iraniană IRNA a anunțat în dimineața zilei de 28 februarie moartea liderului suprem Ali Khamenei, precizând că „a căzut ca un martir". Anterior, presa oficială iraniană respinsese informațiile privind decesul acestuia. În același comunicat este confirmată moartea consilierului său Ali Shamkhani, secretar al Consiliului de Apărare al Iranului, precum și a comandantului ...
28 februarie 2026
22:50
Loviturile asupra Iranului vor împinge prețurile petrolului în sus – OPEC ar putea anunța o majorare semnificativă a producției de țiței # Politik
Loviturile militare nocturne asupra Iranului vor împinge, cel mai probabil, prețurile petrolului în sus iar acestea creează noi riscuri pentru livrările dintr-o regiune unde este concentrată o parte semnificativă a producției mondiale și prin care trec rute-cheie de transport. Americanii ar putea resimți în curând consecințele operațiunii militare comune a SUA și Israelului. Primele semnale ...
21:10
Municipiul Bălți beneficiază de o nouă investiție în infrastructura educațională. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a semnat un contract cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, prin care în oraș vor fi atrași peste 15 milioane de lei pentru modernizarea Gimnaziului nr. 6. „Este o investiție importantă în educație și în viitorul orașului nostru. Acest proiect reprezintă ...
21:10
Israelul și SUA bombardează Iranul – Teheranul a ripostat – Baze americane lovite în toată regiunea – Soarta ayatollahului incertă – Interzis la Strâmtoarea Ormuz # Politik
Statele Unite și Israelul au atacat Iranul sâmbătă, într-o ofensivă de amploare care amenință să declanșeze un conflict regional extins. „Furia Epică", o operațiune militară americană majoră – Pentagonul a numit operaţiunea de luptă în Iran "Furia Epică" ("Operation Epic Fury"). Anunţul a fost făcut pe reţele de socializare şi desemnează astfel în mod oficial ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, ar putea fi reluat de la zero – Ce se întâmplă cu magistratul responsabil de examinarea cauzei # Politik
Dosarul în care e judecat pentru trădare de patrie fostul șef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, ar urma să fie reluat de la zero. Asta după ce magistratul Arina Ialanji a anunţat că vrea să demisioneze pe motiv că nu vrea să treacă vettingul. Informaţia a fost confirmată în exclusivitate ...
10:30
CALM cere Guvernului o reformă transparentă și etapizată a administrației locale, pentru a proteja democrația și parcursul european # Politik
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la Chișinău la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova, unde a fost discutat procesul de reformă a administrației publice locale inițiat de Guvern și îngrijorările exprimate de aleșii locali privind etapele și conceptul acesteia. Potrivit CALM, reforma este ...
10:30
Israel și SUA atacă Iranul – Explozii la Teheran, stare de urgență decretată – Trump anunță o operațiune militară majoră # Politik
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat brusc
27 februarie 2026
21:50
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate ( SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete ... Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare The post Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare appeared first on Politik.
21:50
Sedii noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț – Anunțul ministerului Justiției # Politik
Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), a avansat în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Această inițiativă are ca scop înlocuirea infrastructurii învechite cu spații adaptate cerințelor actuale. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate recent. Pentru ... Sedii noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț – Anunțul ministerului Justiției The post Sedii noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț – Anunțul ministerului Justiției appeared first on Politik.
21:50
Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel despre deteriorarea potențială a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și a riscurilor sporite de escaladare. Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, iar adăposturile antirachetă de ... Alertă de călătorie – MAE de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor în Israel The post Alertă de călătorie – MAE de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor în Israel appeared first on Politik.
21:50
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, pe 23 februarie, Ordinul nr. 94, prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea conținutului punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și introduce ... Măsuri stricte pentru laptele din Ucraina – Fiecare lot testat de ANSA The post Măsuri stricte pentru laptele din Ucraina – Fiecare lot testat de ANSA appeared first on Politik.
21:50
Pesta porcină lovește dur – Producția de carne scade cu 35%, pierderi de peste 400 milioane lei # Politik
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat până în 2025 cea mai spectaculoasă evoluție dintre toate ramurile agricole, însă anul trecut a fost lovită puternic de focare de pestă porcină, care au generat o scădere de 35% a producției și pierderi bugetare semnificative. Declarațiile au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expert în ... Pesta porcină lovește dur – Producția de carne scade cu 35%, pierderi de peste 400 milioane lei The post Pesta porcină lovește dur – Producția de carne scade cu 35%, pierderi de peste 400 milioane lei appeared first on Politik.
21:50
Peste 2.600 de locuințe de stat mai pot fi privatizate – Termenul ar putea fi extins până în 2029 # Politik
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire ... Peste 2.600 de locuințe de stat mai pot fi privatizate – Termenul ar putea fi extins până în 2029 The post Peste 2.600 de locuințe de stat mai pot fi privatizate – Termenul ar putea fi extins până în 2029 appeared first on Politik.
21:50
România vrea Portul Giurgiulești, dar nu are banii necesari – Soluția propusă de noul cumpărător # Politik
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să acopere costurile preluării operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești — ICS Danube Logistics — prin atragerea de la acționari a 281,6 milioane de lei, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor citate de Profit.ro. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, prevede emiterea de ... România vrea Portul Giurgiulești, dar nu are banii necesari – Soluția propusă de noul cumpărător The post România vrea Portul Giurgiulești, dar nu are banii necesari – Soluția propusă de noul cumpărător appeared first on Politik.
21:50
Prognoze sumbre pentru Camerele Agricole din Moldova – Experții avertizează că structura riscă să devină una elitistă # Politik
Legea cu privire la organizarea și funcționarea Camerelor Agricole introduce în Republica Moldova un sistem nou de reprezentare profesională a fermierilor, însă succesul acestuia va depinde de modul în care va fi implementat în practică. Opinia aparține economistului Iurie Rija, care a analizat impactul noii arhitecturi instituționale asupra sectorului agricol, notează bani.md Potrivit expertului, ideea ... Prognoze sumbre pentru Camerele Agricole din Moldova – Experții avertizează că structura riscă să devină una elitistă The post Prognoze sumbre pentru Camerele Agricole din Moldova – Experții avertizează că structura riscă să devină una elitistă appeared first on Politik.
13:50
Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina alimentează noi îngrijorări în sectorul vitivinicol. În spațiul public au apărut informații privind posibile restricții la importul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană, însă autoritățile de la Chișinău dau asigurări că, în prezent, exporturile nu sunt blocate. Reprezentanții instituțiilor responsabile susțin că livrările continuă în regim normal și că ... Tensiuni pe piața vinului – Chișinăul spune că exporturile spre Ucraina merg mai departe The post Tensiuni pe piața vinului – Chișinăul spune că exporturile spre Ucraina merg mai departe appeared first on Politik.
13:00
Perspective mai sumbre în 2026 – BERD corectează prognoza și anunță temperarea creșterii economice în Moldova # Politik
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în creștere prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 1,5% la 2,5%, însă a redus estimarea pentru 2026 de la 3,8% la 3%. Pentru 2027, instituția anticipează un avans economic de 3,5%, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat în februarie 2026, ... Perspective mai sumbre în 2026 – BERD corectează prognoza și anunță temperarea creșterii economice în Moldova The post Perspective mai sumbre în 2026 – BERD corectează prognoza și anunță temperarea creșterii economice în Moldova appeared first on Politik.
13:00
Opt persoane, reţinute în dosarul de escrocherie la primăria Durleşti – Prejudiciul estimat la peste 15 milioane de lei – Este vizat și primarul din localitate # Politik
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul a 50 de percheziții efectuate de ofițerii Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în dosarul deschis pentru escrocherie, care vizează deposedarea Primăriei Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul anchetei sunt vizați primarul Eleonora Şaran și viceprimarul localității, Mihail Enachi, precum şi ... Opt persoane, reţinute în dosarul de escrocherie la primăria Durleşti – Prejudiciul estimat la peste 15 milioane de lei – Este vizat și primarul din localitate The post Opt persoane, reţinute în dosarul de escrocherie la primăria Durleşti – Prejudiciul estimat la peste 15 milioane de lei – Este vizat și primarul din localitate appeared first on Politik.
13:00
Crimă în stânga Nistrului – Fostul vicepremier al Moldovei, Nicolae Andronati, a fost omorât în localitatea Caragaș # Politik
Fostul vicepremier, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, a fost omorât pe 24 februarie, în stânga Nistrului, scrie PulsMedia.md. Informația a fost confirmată de Biroul pentru Reintegrare, pentru Realitatea.md. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Forțele de ordine ar avea trei suspecți, doi dintre ... Crimă în stânga Nistrului – Fostul vicepremier al Moldovei, Nicolae Andronati, a fost omorât în localitatea Caragaș The post Crimă în stânga Nistrului – Fostul vicepremier al Moldovei, Nicolae Andronati, a fost omorât în localitatea Caragaș appeared first on Politik.
13:00
Deputatul Cuiumju – Există riscul ca nota de plată către Gazprom să fie achitată de consumatori # Politik
Deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Constantin Cuiumju, a declarat că în jurul auditului datoriei SA „Moldovagaz” față de „Gazprom” persistă numeroase semne de întrebare. La postul de televiziune Exclusiv TV, acesta și-a exprimat îngrijorarea că deciziile financiare adoptate ar putea fi, în final, puse din nou pe umerii cetățenilor. ... Deputatul Cuiumju – Există riscul ca nota de plată către Gazprom să fie achitată de consumatori The post Deputatul Cuiumju – Există riscul ca nota de plată către Gazprom să fie achitată de consumatori appeared first on Politik.
11:10
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a declarat că în acest an vor fi reparate capital 210 kilometri de drumuri naționale, în baza unui program finanțat cu circa 400 de milioane de lei. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Întrebat dacă suma este suficientă, ministrul a explicat că lucrările sunt planificate ... 3.000 km de drumuri în Moldova în ruină – Bolea: doar 210 km intră în șantier The post 3.000 km de drumuri în Moldova în ruină – Bolea: doar 210 km intră în șantier appeared first on Politik.
11:10
Corupție cu terenuri la Durlești – CNA a descins la primărie – Sunt vizați mai mulți funcționari # Politik
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de escrocherie prin care administrația publică locală Durlești ar fi fost deposedată de mai multe terenuri intravilane. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al ... Corupție cu terenuri la Durlești – CNA a descins la primărie – Sunt vizați mai mulți funcționari The post Corupție cu terenuri la Durlești – CNA a descins la primărie – Sunt vizați mai mulți funcționari appeared first on Politik.
11:10
Serviciile de frumusețe, frizerie și cosmetologie au intrat în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, fiind identificate ca un domeniu cu risc sporit de neconformare fiscală. Monitorizarea vizează inclusiv activitățile promovate prin intermediul portalurilor online de anunțuri. În prezent, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din acest sector. Este vorba despre vizite ... Evaziune în industria beauty – Fiscul verifică afacerile din domeniul frumuseții The post Evaziune în industria beauty – Fiscul verifică afacerile din domeniul frumuseții appeared first on Politik.
11:10
Subsidiara Energocom, „Energocom Trading”, a primit licența pentru furnizarea gazelor naturale, în baza unei decizii adoptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea a fost aprobată de Consiliul de administrație al ANRE în această săptămână și prevede eliberarea licenței pentru o perioadă de 25 de ani, în intervalul 24 februarie 2026 – 23 ... Energocom Trading obține licență ANRE pentru furnizarea gazelor naturale The post Energocom Trading obține licență ANRE pentru furnizarea gazelor naturale appeared first on Politik.
26 februarie 2026
19:50
Tensiuni comerciale – Guvernul de la Kiev pregătește restricții la importul vinului moldovenesc # Politik
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care prevede modificări în lista produselor al căror import va fi supus unui control special în 2026. Documentul include impunerea licențierii pentru importul vinului, strugurilor proaspeți, alcoolului etilic și distilatelor din Republica Moldova, notează RBK.ua Măsura este o reacție la decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din ... Tensiuni comerciale – Guvernul de la Kiev pregătește restricții la importul vinului moldovenesc The post Tensiuni comerciale – Guvernul de la Kiev pregătește restricții la importul vinului moldovenesc appeared first on Politik.
19:50
Raportul MAI privind combaterea consumului și traficului de droguri audiat în Parlament – Urmează adoptarea Strategiei naționale antitrog # Politik
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în plenul Parlamentului raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, precum și prioritățile pentru intensificarea acestor acțiuni. Ministrul a subliniat că fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la nivel global, Republica Moldova nefiind izolată ... Raportul MAI privind combaterea consumului și traficului de droguri audiat în Parlament – Urmează adoptarea Strategiei naționale antitrog The post Raportul MAI privind combaterea consumului și traficului de droguri audiat în Parlament – Urmează adoptarea Strategiei naționale antitrog appeared first on Politik.
19:50
Majorare de capital de 55 milioane de euro la Portul Constanța, în urma achiziției Portului Giurgiulești # Politik
Portul Constanța își majorează capitalul social cu până la 281 625 500 de lei românești (aproximativ 55,2 milioane de euro), în contextul extinderii strategice și al planurilor de investiții pe termen lung. Convocarea acționarilor a fost anunțată de Fondul Proprietatea, care deține 20% din companie. Asta după ce BERD a anunțat că vinde Portul Internațional ... Majorare de capital de 55 milioane de euro la Portul Constanța, în urma achiziției Portului Giurgiulești The post Majorare de capital de 55 milioane de euro la Portul Constanța, în urma achiziției Portului Giurgiulești appeared first on Politik.
16:00
La Tiraspol a avut loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev – Ultima întrevedere în format 1+1 a avut loc în primăvara anului 2025 # Politik
Sub auspiciul OSCE, la Tiraspol a avut loc loc prima reuniune a vicepremierului Valeriu Chiveri cu așa-numitul ministru transnistrean de externe Vitali Ignatiev. Valeriu Chiveri a menționat în debutul reuniunii că o există corespondență activă și un dialog constant, între cele două părți, însă contactele directe pot aduce rezultate mai bune. Chiveri a menționat că ... La Tiraspol a avut loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev – Ultima întrevedere în format 1+1 a avut loc în primăvara anului 2025 The post La Tiraspol a avut loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev – Ultima întrevedere în format 1+1 a avut loc în primăvara anului 2025 appeared first on Politik.
