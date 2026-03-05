Fostul director artistic al Teatrului de Operă și Balet, Mihail Secichin, a decedat
Radio Chisinau, 5 martie 2026 21:05
Maestrul Mihail Secichin, Artist al Poporului, dirijor, pianist și profesor universitar s-a stins din viață. Ministerul Culturii și foștii colegi din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu au transmis mesaje de condoleanțe.
• • •
20:45
Condiții mai bune pentru locuitorii din Cobusca Nouă: Reparația drumului, finalizată # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul km 9,00 – km 16,08 al drumului G108 M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile, ai antreprenorului, proiectantului și ai autorităților locale.
Acum 2 ore
20:25
Autobuzele de pe ruta municipală nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)” vor circula pe un itinerar modificat începând cu data de 7 martie. Primăria municipiului Chișinău anunță că măsura este una provizorie, ca urmare a multiplelor solicitări din partea locuitorilor cartierului Telecentru.
19:45
Alexandru Pînzari, directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), a prezentat joi, în ședința plenară a Parlamentului, raportul de activitate al instituției pentru anul 2025.
19:45
Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva,
Acum 4 ore
19:25
Asistența juridică garantată de stat, solicitată mai des: peste 65 de mii de cazuri în 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în anul 2025, fiind înregistrate 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în plenul Legislativului de Lilian Darie, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
19:20
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați # Radio Chisinau
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Propunerile au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislației privind cetățenia.
18:50
R. Moldova și Suedia discută cooperarea în domeniul energetic și extinderea proiectelor # Radio Chisinau
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă, susținut de Suedia. Inițiativa include instalarea unei centrale fotovoltaice de 49 kW, care va contribui la reducerea costurilor energetice pentru membrii comunității locale.
18:25
Galerie FOTO | La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor. „În lucrările mele regăsim frecvent elemente din Maramureșul istoric, o zonă deosebită a României” # Radio Chisinau
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor, intitulată „Take the world into the world” — „Du lumea în lume". Lucrarea, sub forma unei sfere din lemn cald, natural, sculptată în împletituri groase ce amintesc de motivele tradiționale românești, reunește claritatea formei cu complexitatea mesajului conceptual, specifică stilului autorului. Evenimentul face parte din programul „Luna Sculptorilor Români", organizat în acest an în premieră și la Chișinău, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, transmite Radio Chișinău.
18:05
Zestrea Neamului | Florin Mucea: „Simt o datorie în a duce muzica lui tata mai departe” (Partea a II-a, Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Acum 6 ore
17:35
Ce presupune starea de alertă în domeniul energetic. Explicațiile Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei.
17:25
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
17:10
Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic, și avem încredere că lucrurile vor rămâne în albia stabilității. Afirmația a fost făcută, la Berlin, de vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul declarării stării de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile.
16:50
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina și SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Radio Chisinau
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuții trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” și a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski.
16:35
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară” # Radio Chisinau
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,84 de miliarde de lei, iar alte 2,73 miliarde de lei au fost sechestrate de Procuratura Anticorupție.
16:20
Mai mulți cetățeni moldoveni au semnalat cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se în mod fals drept angajați ai CNAS, solicită date cu caracter personal și date bancare, invocând diferite pretexte legate de stabilirea și reexaminarea pensiei sau alte prestații sociale.
16:15
Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: „Reprezintă unul dintre domeniile strategice” # Radio Chisinau
Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar, considerat a fi un domeniu de perspectivă și o oportunitate reală de integrare în lanțurile valorice europene, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu, la deschiderea celei de-a treia ediții a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, care are loc astăzi la Chișinău. Evenimentul, organizat sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar, a reunit oficiali guvernamentali, oameni de afaceri și investitori din mai multe state membre ale Uniunii Europene, transmite Radio Chișinău.
16:10
Ora de Vârf | Starea de alertă în sectorul energetic și situația din regiunea transnistreană, subiectele dezbătute în cadrul emisiunii din 5 martie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:50
Franța a autorizat temporar prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Franța a autorizat temporar prezența avioanelor și altor tipuri de aeronave americane la bazele sale din Orientul Mijlociu, a anunțat Statul Major francez.
Acum 8 ore
15:35
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați.
15:20
VIDEO | Nicușor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu va convoca CSAT în cazul situației din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă ''un pericol imediat'' pentru România.
15:05
Republica Moldova se pregătește să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: „Sectorul agroalimentar reprezintă unul dintre domeniile strategice pentru creșterea economică” # Radio Chisinau
14:50
Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Radio Chisinau
Autoritățile au decis prelungirea deciziei de desemnare a „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a fi asigurată livrarea resurselor energetice în regiune, cu respectarea tuturor regulilor, pentru că acolo sunt cetățenii noștri și trebuie să avem grijă de ei. Opinia a fost exprimată astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu.
14:35
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora” # Radio Chisinau
Mai mulți cetățeni moldoveni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul statului. Ambasada Republicii Moldova la Moscova, prin oficiul consular, oferă suport și depune efort diplomatic pentru a obține eliberarea persoanelor.
14:25
Stare de alertă în energie | Ion Tăbârță: „Decizia Guvernului de a institui stare de alertă în sectorul energetic este una de precauție, menită să prevină eventuale riscuri generate de escaladarea tensiunilor din regiune” # Radio Chisinau
Decizia Guvernului de instituire a stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile a provocat polemici în ședința de astăzi a Parlamentului. Socialiștii au cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu la acest subiect. Reprezentanții majorității susțin că există suficiente rezerve de carburanți pentru agricultori și consumatori, iar experții apreciază măsura drept una de precauție și spun că nu există motive de panică, transmite Radio Chișinău.
14:05
Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină # Radio Chisinau
Procurorii ucraineni investighează o schemă de delapidare în cadrul armatei, după ce sute de tone de combustibil militar ar fi fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari, potrivit Parchetului General al Ucrainei.
13:50
Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei lansează cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei” # Radio Chisinau
Misiunea Socială Diaconia lansează pe 9 martie 2026, ora 14:30, cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei”. Evenimentul va avea loc la Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele”, în Parcul Mezon, sectorul Râșcani – un serviciu social emblematic al Diaconiei.
Acum 12 ore
13:30
Ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul: „R. Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la UE. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor” # Radio Chisinau
Republica Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comuni cu vicepremierul Mihai Popșoi, la Berlin, comunică MOLDPRES.
13:10
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și-a exprimat nemulțumirea față de procedurile de acreditare a personalului misiunii diplomatice, în cadrul întrevederii de miercuri de la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit surselor IPN, diplomații ruși ar fi invocat refuzuri repetate și au avertizat că, în cazul în care această practică va continua, ar putea fi aplicate măsuri de reciprocitate.
12:55
Directorul CNA la raport în Parlament: „În 2025, Centrul Național Anticorupție a documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei” # Radio Chisinau
În anul trecut, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței Parlamentului de directorul CNA, Alexandr Pînzari, comunică MOLDPRES.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 6 martie.
12:20
România va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, susține ministrul de Externe al Ucrainei # Radio Chisinau
România s-a alăturat grupului de țări care vor boicota ceremoniile oficiale care vor însoți Jocurile Paralimpice Milano-Cortina, susține ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.
12:10
Celula de criză a MAE: Peste 80 de cetățeni ai R. Moldova au ajuns la Chișinău din Dubai # Radio Chisinau
Un număr de 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în această dimineață în siguranță în țară, printr-un zbor operat pe ruta Dubai–Chișinău. De asemenea, în Israel, doi cetățeni moldoveni au reușit să părăsească țara în siguranță cu sprijinul ambasadelor Republicii Moldova și României de la Tel Aviv și au ajuns la București. Ministerul de externe precizează că până în prezent, nu au fost înregistrate solicitări de evacuare suplimentare din partea cetățenilor moldoveni aflați în Israel.
11:45
Președintele Parlamentului: „Consiliul Concurenței și ANRE trebuie să stea cu ochii pe prețurile la pompă” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat astăzi un apel ferm către Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), atenționând asupra unor eventuale creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți, comunică MOLDPRES.
11:25
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
11:10
VIDEO | Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional # Radio Chisinau
Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer.
11:00
Șantierul liniei electrice Vulcănești–Chișinău, inspectat de autorități și de o delegație a Comisiei Europene (FOTO) # Radio Chisinau
Șantierul de construcție a Liniei electrice Vulcănești - Chișinău și a stațiilor electrice aferente a fost inspectat de secretara de stat Carolina Novac, însoțită de o delegație a Directoratului general Extindere și vecinătate estică al Comisiei Europene (DG ENEST), aflată la Chișinău pentru a evalua progresul pe Agenda de Reforme, parte din Planul de Creștere.
10:40
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a primit medicamente compensate anul trecut # Radio Chisinau
Circa 730 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Astfel, aproximativ fiecare a treia persoană din țară a primit produse compensate, comunică MOLDPRES.
10:25
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului # Radio Chisinau
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.
10:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 martie 2026.
09:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 5 martie, un curs valutar de 20 lei și 16 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 33 bani.
09:35
09:30
Traversarea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi va fi temporar restricționată astăzi, 5 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciul Vamal al Ucrainei, informează Poliția de Fontieră.
09:15
Măsuri stricte de economisire a gazului în stânga Nistrului. Centrala de la Cuciurgan trece pe cărbune # Radio Chisinau
În regiunea transnistreană se impun măsuri stricte de economisire a gazului, pe fondul problemelor apărute la livrări. Informația a fost comunicată de așa-zisul minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, care a explicat situația prin impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
09:00
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova vor fi reluate, dar cu anumite condiții # Radio Chisinau
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au convenit asupra reluării exporturilor de carne de pasăre din Ucraina către piața moldovenească.
Acum 24 ore
08:40
Dorin Junghietu: R. Moldova dispune de stocuri strategice de combustibil, are motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de stocuri strategice suficiente de combustibil, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de situația din Golful Persic și de evoluțiile regionale. Afirmațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea În Context de la Moldova 1, comunică MOLDPRES.
08:25
În atenția călătorilor: Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din R.Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informeaza că la această oră în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
08:05
METEO | Cer senin și maxime de până la 13 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 5 martie, cer predomninat senin și fără precipitații pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Ieri
21:25
Exportul și reexportul produselor petroliere de tip standard din Portul Internațional Giurgiulești vor fi permise doar dacă cantitățile depozitate depășesc plafonul de 8 mii de tone pentru benzină și 25 de mii de tone pentru motorină. Această măsură este prevăzută în hotărârea prin care Guvernul a instituit, miercuri, stare de alertă în sectorul energetic.
