Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului
Radio Chisinau, 5 martie 2026 10:25
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Fiecare a treia persoană din Republica Moldova a primit medicamente compensate anul trecut # Radio Chisinau
Circa 730 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Astfel, aproximativ fiecare a treia persoană din țară a primit produse compensate, comunică MOLDPRES.
Acum 30 minute
10:25
Acum o oră
10:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 martie 2026.
09:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 5 martie, un curs valutar de 20 lei și 16 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 33 bani.
Acum 2 ore
09:35
Traversarea frontierei prin PTF Cișmichioi va fi temporar restricționată astăzi, 5 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciul Vamal al Ucrainei, informează Poliția de Fontieră.
09:30
09:15
Măsuri stricte de economisire a gazului în stânga Nistrului. Centrala de la Cuciurgan trece pe cărbune # Radio Chisinau
În regiunea transnistreană se impun măsuri stricte de economisire a gazului, pe fondul problemelor apărute la livrări. Informația a fost comunicată de așa-zisul minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, care a explicat situația prin impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
09:00
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova vor fi reluate, dar cu anumite condiții # Radio Chisinau
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au convenit asupra reluării exporturilor de carne de pasăre din Ucraina către piața moldovenească.
Acum 4 ore
08:40
Dorin Junghietu: R. Moldova dispune de stocuri strategice de combustibil, are motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de stocuri strategice suficiente de combustibil, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de situația din Golful Persic și de evoluțiile regionale. Afirmațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea În Context de la Moldova 1, comunică MOLDPRES.
08:25
În atenția călătorilor: Trafic intens la PTF Leușeni, pe sensul de ieșire din R.Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informeaza că la această oră în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
08:05
METEO | Cer senin și maxime de până la 13 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru joi # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 5 martie, cer predomninat senin și fără precipitații pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:25
Exportul și reexportul produselor petroliere de tip standard din Portul Internațional Giurgiulești vor fi permise doar dacă cantitățile depozitate depășesc plafonul de 8 mii de tone pentru benzină și 25 de mii de tone pentru motorină. Această măsură este prevăzută în hotărârea prin care Guvernul a instituit, miercuri, stare de alertă în sectorul energetic.
21:05
Traficul rutier pe strada Meșterul Manole, suspendat pentru lucrări de reparație. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Traficul rutier va fi suspendat integral pe strada Meșterul Manole din Chișinău în perioada 5-7 martie pentru executarea lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic. Lucrările se vor desfășura pe etape: pe 5 martie pe tronsonul dintre străzile Sargidava și Vadul lui Vodă, iar în perioada 6-7 martie pe tronsonul dintre străzile Voluntarilor și Sargidava.
20:55
Impactul situației din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților, explicate de ANRE. Alexei Taran: „Nu faceți achiziții în panică” # Radio Chisinau
Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sunt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sunt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a explicat impactul situației tensionate din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
20:40
Guvernul menține subvenția de 70% pentru asigurarea agricolă: circa 120 milioane de lei alocați în 2026 # Radio Chisinau
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului va rămâne de 30% din valoarea primei.
20:25
Israelul prelungește valabilitatea permiselor de muncă pentru anumite categorii de lucrători străini # Radio Chisinau
Autoritățile din Israel intenționează să prelungească până la 30 iunie 2026 valabilitatea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor, fără a fi necesară depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, comunică MOLDPRES.
20:05
Zestrea Neamului | Florin Mucea: „Tata m-a făcut ceea ce sunt astăzi” (Audio, Partea I) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
19:50
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie.
19:25
Toate centralele termice din regiunea transnistreană, oprite. Cozi la stațiile PECO # Radio Chisinau
În regiunea transnistreană, miercuri au fost oprite toate centralele termice. Tiraspolul se confruntă din nou cu probleme la aprovizionarea cu gaz natural, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi, transmite corespondentul IPN din regiune.
19:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintând, în ambele cazuri, propunerea de promovare a evaluării.
18:50
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor moldovenești în Ucraina: „Doar 2% din vinurile noastre sunt exportate în statul vecin” # Radio Chisinau
Doar circa 2 la sută din vinurile exportate de Republica Moldova ajung pe piața din Ucraina. Majoritatea vinurilor moldovenești merg pe alte piețe, în special cele ale Uniunii Europene. Astfel a răspuns vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la întrebarea privind impactul economic a unei posibile licențieri impusă de Ucraina în raport cu vinurile produse în țara noastră, transmite MOLDPRES.
18:25
Rock pe înserate | Rock progresiv – stilul care a ridicat rock-ul la nivel de artă (Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:10
Moldovagaz va continua să asigure aprovizionarea cu gaze naturale pentru regiunea transnistreană până la 30 iunie 2026 # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a aprobat în cadrul ședinței ordinare din 4 martie 2026, prelungirea desemnării SA „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene.
17:50
CSJ respinge cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Curtea Supremă de Justiție a respins solicitarea avocaților ex-președintelui Igor Dodon de a recuza completul de judecători în dosarul „Sacoșa neagră”. Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată.
17:30
VIDEO | Serviciul de vânzare-cumpărare a mașinilor este disponibil online, prin aplicația EVO # Radio Chisinau
Serviciul de vânzare-cumpărare a mașinilor este disponibil online, prin aplicația EVO. Astfel, cetățenii pot vinde sau cumpăra autovehiculele deja înmatriculate în Registrul de stat al vehiculelor, de oriunde ar fi, fără a se deplasa fizic la ghișee și fără a mai pierde timp stând la cozi, transmite MOLDPRES.
17:15
„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat # Radio Chisinau
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters.
16:55
Ora de Vârf | Declarația lui Igor Dodon, potrivit căreia se încearcă înlăturarea sa de la șefia PSRM, una din temele dezbătute în cadrul emisiunii de astăzi, 4 martie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:40
Comisia parlamentară pentru reintegrarea Republicii Moldova se întrunește în prima ședință din actuala legislatură # Radio Chisinau
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă în prima ședință din actuala legislatură. Reuniunea va avea loc vineri, 6 martie.
16:30
Energia electrică procurată de Energocom, mai ieftină în februarie cu peste 20 euro/MWh față de ianuarie # Radio Chisinau
În februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din cele de import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 123,80 euro/MWh.
16:05
CNA, PG și IGP au prezentat rapoartele de activitate pe 2025: sute de cazuri de corupție, tentative de destabilizare și dezinformare # Radio Chisinau
Principalele instituții de forță și de drept din Rep. Moldova și-au prezentat astăzi rapoartele de activitate pentru anul trecut în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului. Este vorba de Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală și Inspectoratului General al Poliției (IGP), care au raportat despre eforturile de combatere a corupției sistemice, recuperarea bunurilor infracționale și menținerea ordinii publice în contextul provocărilor actuale de securitate, transmite Radio Chișinău.
15:45
ICR „Mihai Eminescu” susține prezența artistului român Mircea Cantor în programul „Luna Sculptorilor Români la Chișinău” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prezența artistului român Mircea Cantor în cadrul programului „Luna Sculptorilor Români” la Chișinău. Artistul va prezenta lucrarea „Take the world into the world”, în cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 5 martie 2026, ora 11:00, în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii, în urma constatării unor abateri de la obligațiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare din 4 martie 2026 a Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
15:15
LA DOSAR | Vicepremierul Valeriu Chiveri: Procesul de reintegrare este unul complex, care presupune implicarea întregului guvern, a întregii societăți și a partenerilor externi (Audio) # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri se va afla săptămâna viitoare la București și la Bruxelles, unde va prezenta viziunea R. Moldova privind dosarul transnistrean, cu accent pe reintegrare graduală a regiunii, și va solicita sprijin în acest proces, a anunțat oficialul în cadrul emisiunii „La Dosar” de la Radio Chișinău. El a spus că procesul de reintegrare teritorială a R. Moldova este unul complex, care presupune implicarea guvernului și a întregii societăți. Valeriu Chiveri a explicat cum va creat fondul special pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului.
14:55
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, pentru presa de peste Prut: „România este în topul investitorilor din Republica Moldova. Personal aș vrea ca mai multe investiții să treacă Prutul” # Radio Chisinau
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a vorbit într-un interviu acordat Agerpres despre investițiile românești în Republica Moldova, precizând că, la modul personal, își dorește ca mai multe companii din România să treacă Prutul cu investiții.
14:40
Producția de petrol a fost suspendată complet la câmpul petrolier Rumaila, cel mai mare din Irak și al doilea ca mărime din lume, în urma perturbărilor operațiunilor de export, cauzate de activitățile militare în desfășurare în regiune.
14:20
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite. Memorandumul de Înțelegere în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.
14:00
Primăria municipiului Chișinău informează că joi, 5 martie 2026, în sectorul Ciocana vor avea loc întreruperi temporare ale furnizării energiei electrice, în legătură cu lucrări programate de întreținere și reparație a echipamentului electric.
13:45
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei (VIDEO) # Radio Chisinau
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Jucătoarele au rămas în tăcere în timp ce imnul era difuzat pe stadionul din Australia.
13:40
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Sergiu Diaconu: „Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți, nu are rost să faceți coadă la benzinării” # Radio Chisinau
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca răspuns la escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat tranzitul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz și au amplificat riscurile la adresa securității aprovizionării cu produse petroliere și energie electrică, transmite Radio Chișinău.
13:25
Vineri, începe vacanța de primăvară a elevilor. Câte zile libere au școlarii și când revin la ore # Radio Chisinau
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de primăvară, care va dura patru zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 9 martie 2026.
13:05
„Made in Europe”. Comisia Europeană lansează planul pentru reindustrializare și limitarea concurenței chineze # Radio Chisinau
Comisia Europeană prezintă, miercuri, propunerile sale privind reindustrializarea continentului și combaterea concurenței chineze, regrupate în strategia „Made in Europe” („Fabricat în Europa”-n.r.).
12:55
La Hamburg a fost inaugurat Oficiul Consulatului onorific al R. Moldova. Mihai Popșoi: „Hamburg este un important centru economic și logistic” # Radio Chisinau
Un Oficiu al Consulatului onorific al Republicii Moldova a fost inaugurat la Hamburg. Acesta va facilita acordarea serviciilor pentru cetățenii moldoveni din nordul Germaniei. La ceremonia de inaugurare a participat vicepremierul Mihai Popșoi, care se află într-o vizită de lucru în Republica Federală Germania.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 5 martie.
12:20
DOC | Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană # Radio Chisinau
Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” – Republica Moldova, România și Ucraina – au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană. Declarația este semnată de Igor Grosu din partea Republicii Moldova, de Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu din partea României și de Ruslan Stefanchuk din partea Ucrainei.
12:05
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Radio Chisinau
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională.
11:50
Iuliana Albu, numită de Guvern director la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Radio Chisinau
iuliana Albu a fost numită în funcția de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Decizia a fost aprobată astăzi, 4 martie de Guvern.
11:35
Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent și a Statutului CSI.
11:20
Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei ceremonii oficiale la Palatul Cotroceni.
11:05
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacităților existente, precum și pe identificarea unor soluții strategice pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului.
10:55
Cooperarea economică și parcursul european al Republicii Moldova, discutate la Hamburg # Radio Chisinau
Cooperarea economică, extinderea relațiilor comerciale și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la Hamburg în cadrul unei vizite oficiale a delegației de la Chișinău, care a avut întrevederi cu autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic din Germania.
