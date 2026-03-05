Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova vor fi reluate, dar cu anumite condiții

20:55

Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sunt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sunt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a explicat impactul situației tensionate din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.