Ora de Vârf | Starea de alertă în sectorul energetic și situația din regiunea transnistreană, subiectele dezbătute în cadrul emisiunii din 5 martie (Audio)

Un număr de 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în această dimineață în siguranță în țară, printr-un zbor operat pe ruta Dubai–Chișinău. De asemenea, în Israel, doi cetățeni moldoveni au reușit să părăsească țara în siguranță cu sprijinul ambasadelor Republicii Moldova și României de la Tel Aviv și au ajuns la București. Ministerul de externe precizează că până în prezent, nu au fost înregistrate solicitări de evacuare suplimentare din partea cetățenilor moldoveni aflați în Israel.