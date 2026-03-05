METEO | Cer senin și maxime de până la 13 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru joi

09:15

Presa de la Chișinău analizează situația R. Moldova la 4 ani de la semnarea cererii de aderare la UE. Ziarele de la Chișinău preiau și o relatare despre cum comunica cu ofițerii KGB din Belarus fostul adjunct al SIS, arestat în România pentru spionaj. Experții constată că o rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău.