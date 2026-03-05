Stare de alertă în energie | Ion Tăbârță: „Decizia Guvernului de a institui stare de alertă în sectorul energetic este una de precauție, menită să prevină eventuale riscuri generate de escaladarea tensiunilor din regiune”

15:15

Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri se va afla săptămâna viitoare la București și la Bruxelles, unde va prezenta viziunea R. Moldova privind dosarul transnistrean, cu accent pe reintegrare graduală a regiunii, și va solicita sprijin în acest proces, a anunțat oficialul în cadrul emisiunii „La Dosar” de la Radio Chișinău. El a spus că procesul de reintegrare teritorială a R. Moldova este unul complex, care presupune implicarea guvernului și a întregii societăți. Valeriu Chiveri a explicat cum va creat fondul special pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului.