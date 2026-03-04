Cancelaria de Stat își suplimentează personalul pentru integrarea în UE. Buzu: „Nu este vorba de 40 de milioane”
Cotidianul, 4 martie 2026 14:50
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a confirmat că în cadrul Cancelariei de Stat au fost alocate fonduri pentru majorarea personalului, însă a precizat că nu este vorba despre suma de 40 de milioane de lei, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Potrivit oficialului, această alocare de resurse este legată de angajamentul Guvernului privind …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 15 minute
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a participat la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova la Hamburg, în cadrul vizitei de lucru efectuate în Germania. Oficiul consular va fi condus de consulul onorific al Republicii Moldova la Hamburg, Andre Pilling, și va avea rolul de a consolida prezența Republicii Moldova în nordul …
Acum 30 minute
14:50
Cancelaria de Stat își suplimentează personalul pentru integrarea în UE. Buzu: „Nu este vorba de 40 de milioane” # Cotidianul
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a confirmat că în cadrul Cancelariei de Stat au fost alocate fonduri pentru majorarea personalului, însă a precizat că nu este vorba despre suma de 40 de milioane de lei, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Potrivit oficialului, această alocare de resurse este legată de angajamentul Guvernului privind …
Acum o oră
14:40
VIDEO | CSJ respinge recuzarea completului din dosarul „kuliok”. Avocații lui Dodon acuză presiuni asupra martorului Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare depusă de avocații fostului președinte Igor Dodon împotriva completului de judecată care examinează dosarul „kuliok”. Apărătorii au susținut că instanța ar fi manifestat lipsă de imparțialitate după ce a dispus aducerea silită în instanță a lui Vladimir Plahotniuc, citat în calitate de martor, acuzații respinse însă …
14:30
Navă de război iraniană scufundată în largul Sri Lankăi: 32 de persoane salvate, mai multe cadavre recuperate # Cotidianul
O navă de război iraniană s-a scufundat în largul coastelor Sri Lankăi, iar autoritățile locale au reușit să salveze 32 de persoane aflate la bord și au recuperat mai multe cadavre din mare, au anunțat oficialii de la Colombo. Ministrul de Externe al Sri Lankăi, Vijitha Herath, a declarat în Parlament că nava, identificată drept …
Acum 2 ore
13:40
Slusari avertizează asupra unei posibile crize de motorină înaintea campaniei agricole: „Prețul angro a devenit mai mare decât cel la pompă” # Cotidianul
Aprovizionarea cu motorină a agricultorilor riscă să devină o problemă majoră chiar înainte de startul lucrărilor agricole de primăvară. Avertizarea vine din partea fostului deputat Alexandr Slusari. Acesta afirmă că tot mai mulți fermieri întâmpină dificultăți în procurarea combustibilului necesar, în pofida existenței stocurilor pe piață, situație care ar putea afecta desfășurarea sezonului agricol. Într-o …
Acum 4 ore
13:10
Separatiștii din Transnistria au testat sistemul de alertă: locuitorii au primit SMS-uri de avertizare # Cotidianul
Autoritățile din regiunea transnistreană au testat miercuri sistemul de alertare de urgență a populației. Verificarea a avut loc la data de 4 martie, la ora 10:00. Potrivit informațiilor comunicate de administrația locală, testul a presupus lansarea planificată a sistemului de alertă, prin transmiterea unui mesaj de avertizare către populație. Semnalul a fost transmis sub formă …
12:50
Vești rele pentru șoferi: benzina și motorina se scumpesc. ANRE anunță noile prețuri la carburanți # Cotidianul
Vești proaste pentru șoferi. Carburanții se scumpesc din nou, potrivit noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare miercuri, 5 martie. Astfel, benzina se va scumpi cu 20 de bani, iar motorina – cu 56 de bani. Un litru de benzină va costa 24 de lei și …
12:40
Ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov, observat la Ministerul Afacerilor Externe # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost observat astăzi ieșind din sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, scrie IPN. Deocamdată nu este clar care a fost scopul vizitei diplomatului rus la instituția responsabilă de politica externă a Republicii Moldova. Autoritățile nu au oferit, până la această oră, detalii despre …
12:20
Ministru Economiei: Licențierea importului de vin și struguri în Ucraina nu înseamnă embargo # Cotidianul
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova – în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase – nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană. Ministrul a precizat că autoritățile ucrainene analizează doar posibilitatea introducerii unui regim de licențiere. „Nu vorbim …
12:20
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente: „După denunțare, bugetul de stat va economisi aproximativ 3,1 milioane de lei anual” # Cotidianul
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile …
12:10
Guvernul analizează extinderea infrastructurii aeroportuare și valorificarea aeroportului Mărculești # Cotidianul
Republica Moldova analizează extinderea capacităților aeroportuare și dezvoltarea unui sistem integrat de transport aerian, în contextul creșterii accelerate a traficului de pasageri și al interesului tot mai mare al investitorilor externi. Modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și valorificarea aeroportului din Mărculești ca platformă logistică regională au fost principalele subiecte discutate de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și …
11:40
VIDEO | Republica Moldova va institui stare de alertă energetică pentru 60 de zile, pe fondul riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău analizează instituirea unei stări de alertă în sectorul energetic, ca măsură preventivă în contextul instabilității regionale provocate de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra piețelor internaționale de energie. Decizia este propusă de Centrul Național de Management al Crizelor, în coordonare cu Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare …
11:30
Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare președintelui României, Nicușor Dan # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ceremonia oficială s-a desfășurat pe 3 martie la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, Mihai Mîțu a transmis mesajele de salut din partea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, ambasadorul s-a referit și la sprijinul solid în relațiile …
Acum 6 ore
11:10
Nicolae Țîu: Transnistria a fost instrumentul prin care Moscova a încercat să blocheze Reîntregirea # Cotidianul
Conflictul transnistrean nu a fost un accident al istoriei, ci un mecanism geopolitic utilizat de Moscova pentru a menține Republica Moldova în zona sa de influență și pentru a împiedica apropierea de România. Declarația aparține lui Nicolae Țîu, primul ministru de Externe al Republicii Moldova, care a rememorat culisele anilor 1990-1992 în cadrul unei întâlniri …
11:10
Ambasadorul Qatarului în R. Moldova: „Diplomația trebuie să producă rezultate, nu doar declarații” # Cotidianul
Războiul din Ucraina, migrația forței de muncă și rolul diplomației într-o lume tensionată au fost principalele teme abordate de ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Turki bin Abdullah Al-Mahmoud, în cadrul conferinței organizate pe platforma Zilelor Studentului FRIȘPA 2026. În fața studenților, diplomatul a vorbit despre modul în care statele mici pot naviga într-un context …
Acum 24 ore
20:00
Alertă pentru moldovenii care călătoresc în Cipru: posibile perturbări ale zborurilor din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Cipru, cei care tranzitează insula sau planifică deplasări în perioada următoare sunt avertizați asupra unor posibile perturbări ale traficului aerian, generate de situația de securitate din Orientul Mijlociu. Atenționarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena. Autoritățile diplomatice recomandă …
19:20
Scumpiri spontane pe piața gazelor: prețurile din Europa sar cu 40% după atacul asupra infrastructurii energetice din Qatar # Cotidianul
Piața energetică europeană este din nou sub presiune, după ce prețurile gazelor naturale au înregistrat o creștere bruscă, alimentată de temerile privind perturbarea livrărilor globale de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu. Închiderea celei mai mari instalații de export LNG din lume, situată în Qatar, a declanșat reacții imediate pe bursele europene și a readus riscurile …
18:10
VIDEO | Igor Dodon acuză disensiuni în cadrul PSRM: „Sunt unii care speră că voi fi condamnat și vor putea prelua conducerea partidului” # Cotidianul
Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, a vorbit despre o tentativă de preluare a conducerii formațiunii. El a declarat că există persoane în partid care și-ar dori să îl vadă condamnat pentru a-i lua locul, menționând totodată că nu intenționează să se retragă din politică în următorii zece ani. Declarațiile au fost făcute …
17:20
Ucraina intră într-o nouă etapă a războiului aerian: Avioanele Mirage 2000 trec la atac # Cotidianul
Utilizarea avioanelor franceze Mirage 2000 în misiuni de lovire a pozițiilor ruse marchează o schimbare importantă în strategia aeriană a Ucrainei, care începe să treacă de la apărarea spațiului aerian la operațiuni ofensive de precizie pe frontul de est. Noile imagini apărute în presa ucraineană confirmă că aeronavele au fost deja implicate în atacuri la …
17:10
VIDEO | Investigație WatchDog: O rețea de pagini anonime promovează activitatea Primăriei. Anterior, acestea au activat pentru orașe din România # Cotidianul
O rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime a început din februarie 2026 să publice conținut ce vizează activitatea Primăriei Chișinău. Postările laudă munca autorităților și creează percepția unui oraș în continuă dezvoltare și modernizare. 5 din 10 pagini au fost create în 2023, patru în 2024, una e activă din 2016. Watchdog a …
16:20
ANSA reduce controalele la laptele importat din Ucraina, monitorizarea va viza doar laptele în vrac # Cotidianul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări pe 3 martie, referitor la importurile de lapte din Ucraina. Instituția a explicat că, potrivit ordinului din 23 februarie 2026, controalele la laptele ambalat au fost reduse, după ce testarea unui număr considerabil de probe nu a confirmat neconformități. De acum înainte, monitorizarea va viza doar …
16:10
VIDEO | Patru persoane, reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 de mii de euro # Cotidianul
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40 de mii de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, conform unui comunicat de presă. Potrivit CNA, bănuiții ar …
15:20
Procesul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va fi pornit de la zero. CSM aprobă demisia judecătoarei Arinei Ialanji # Cotidianul
Procesul penal în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este judecat pentru trădare de patrie va fi reluat integral, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji. Cauza, ajunsă deja în etapa finală a pledoariilor, urmează să fie redistribuită unui alt magistrat, iar examinarea va începe …
Ieri
14:40
VIDEO | Țigări de contrabandă trecute peste frontieră: un vameș și un polițist de frontieră, reținuți # Cotidianul
O schemă transfrontalieră de contrabandă cu produse din tutun, care ar fi funcționat prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova și al României. Trei persoane, inclusiv un polițist de frontieră și un funcționar vamal, au fost reținute după ce ar fi facilitat …
14:10
Un minor de 14 ani ar fi bătut mortal un bărbat și a filmat totul: telefonul adolescentului, plin cu alte agresiuni, inclusiv asupra unui copil # Cotidianul
Un minor de 14 ani a fost reținut de ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, fiind suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani care ulterior a decedat. Potrivit anchetei, faptele s-ar fi produs în septembrie 2025, în …
13:10
Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare. Siegfried Mureșan: „Moldova a avansat în ritm record spre UE” # Cotidianul
La patru ani de la momentul istoric în care Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, parcursul european al țării este prezentat drept unul dintre cele mai rapide procese de apropiere de UE din regiune. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, progresele realizate de Chișinău și …
13:10
Alexei Buzu: Reforma administrativă nu mai poate fi evitată, iar statul trebuie să livreze rezultate # Cotidianul
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit la Zilele Studentului FRIȘPA 2026 despre reformele pe care Executivul încearcă să le miște din interior: reintegrarea Transnistriei, reorganizarea administrativă și modernizarea aparatului de stat. Pe dosarul transnistrean, Buzu a explicat că integrarea nu se face doar la masa negocierilor. Majoritatea exporturilor din regiune merg spre Uniunea …
12:20
Forța Fermierilor cere intervenția urgentă a Guvernului: scumpirea motorinei amenință sectorul agricol # Cotidianul
Asociația „Forța Fermierilor” avertizează că majorarea prețurilor la carburanți, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu, riscă să lovească puternic agricultura din Republica Moldova și solicită intervenția urgentă a autorităților. Într-o scrisoare adresată Guvernului și Parlamentului, organizația subliniază că piețele energetice globale sunt deja afectate, iar scumpirea carburanților devine inevitabilă, cu impact direct asupra fermierilor. …
12:10
Zeci de moldoveni blocați pe aeroporturi și în stațiuni din Orientul Mijlociu. ANAT cere intervenția urgentă a autorităților # Cotidianul
Escaladarea tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu afectează direct cetățenii Republicii Moldova aflați în vacanță sau în tranzit în regiune. Aproximativ 157 de turiști moldoveni nu își pot continua călătoriile sau reveni acasă, fiind blocați în mai multe state, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel, anunță Asociația Națională a Agenților Economici de Turism …
12:10
Prețurile la carburanți, în continuă creștere: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 martie 2026 # Cotidianul
Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță tarifele pentru ziua de miercuri, 4 martie. Astfel, benzina se va scumpi cu 13 bani, iar motorina cu 34 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 97 de bani, iar un litru …
11:10
Republica Moldova făcea un pas istoric acum patru ani, pe 3 martie 2022, când a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Cu această ocazie, Delegația UE la Chișinău a lansat un spot video, în care a reiterat că blocul comunitar stă ferm alături de statul nostru în dezideratul său european. Pe pagina sa …
10:50
3,1 miliarde lei, colectate de Fisc într-o singură săptămână. 7,3 milioane de lei – doar din amenzi # Cotidianul
În perioada săptămânii precedente, 23-27 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 3,1 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de …
10:50
Maia Sandu la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței”: „Memoria războiului de pe Nistru este o lecție despre fragilitatea păcii” # Cotidianul
„Memoria războiului de pe Nistru este o lecție despre fragilitatea păcii. Ea ne arată cât de ușor poate fi atacată ordinea constituțională a unui stat, cât de repede poate fi încercat un scurtcircuit al parcursului democratic”, a declarat președinta Maia Sandu la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul …
10:40
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, acuză guvernarea PAS că ar vrea să ia controlul indirect al instituției: Dacă nu sunteți parte a majorității politice centrale, sunteți vulnerabili # Cotidianul
Primărița orașului Durlești, municipiul Chișinău, respinge acuzațiile de delapidare care i se aduc și acuză guvernarea de presiuni politice, după ce a fost reținută la data de 27 februarie 2026 într-o cauză penală instrumentată de Centrul Național Anticorupție. Edilul susține că dosarul ar fi „profund nedrept” și ar viza înlăturarea conducerii locale. Într-o postare publicată …
10:20
Valeriu Troenco rememorează luptele pentru independență la Zilele Studentului FRIȘPA 2026 # Cotidianul
În cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA de la Universitatea de Stat din Moldova, fostul ministru al Apărării, generalul Valeriu Troenco, a susținut o conferință emoționantă despre perioada tumultoasă a anilor ’90, când Moldova se lupta pentru identitatea sa națională în urma prăbușirii URSS-ului. Evenimentul, parte din seria de dezbateri și întâlniri cu personalități marcante organizate în …
09:50
Un înalt oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene a declarat că strâmtoarea Hormuz a fost închisă traficului maritim şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, scrie mass-media iraniană, citată de Reuters. „Strâmtoarea este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, …
09:50
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: atacuri cu drone, lovituri simultane la Teheran și Beirut și avertismente de evacuare pentru americani # Cotidianul
Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice rapid, după o serie de atacuri cu drone, lovituri aeriene și măsuri de securitate luate de Statele Unite și Israel, în contextul confruntării tot mai directe cu Iranul și aliații săi, transmite reuters.com. Drone lovesc un port strategic din Oman Rezervoare de combustibil din portul comercial Duqm …
09:40
Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei române de Externe, Oana Țoiu # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării relațiilor bilaterale moldo-române. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali despre relațiile bilaterale, constatând stadiul fără precedent al cooperării dintre cele două state. A fost evidențiat nivelul intens …
2 martie 2026
18:20
Miliardar rus și fost senator cecen, găsit împușcat într-un hotel de lux din Moscova. Umar Djabrailov s-ar fi sinucis # Cotidianul
Umar Djabrailov, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din cercurile politice și economice ale Rusiei post-sovietice, a murit la Moscova după ce s-a împușcat în propriul apartament din complexul rezidențial de elită „Vesper Tverskaia”. Autoritățile ruse tratează cazul drept o posibilă sinucidere, în timp ce presa rusă și internațională relatează că miliardarul traversa …
17:20
Kievul confirmă că intenționează să introducă embargo asupra vinurilor moldovenești, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre # Cotidianul
Guvernul Ucrainei pregătește un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere a importurilor de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendarea de către ANSA a importului de carne de pasăre din țara vecină. Informația vine după ce, zilele trecute, autoritățile de la Chișinău spuneau că nu există niciun …
16:10
Reintegrarea Republicii Moldova, între oportunitate și risc. Valeriu Chiveri avertizează asupra presiunilor generate de prezența militară rusă # Cotidianul
La peste trei decenii de la războiul de pe Nistru, consecințele conflictului transnistrean continuă să afecteze securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, avertizează că, deși în prezent nu există semnale imediate de escaladare, contextul regional rămâne imprevizibil, iar autoritățile trebuie să trateze cu maximă precauție procesul de reintegrare a țării. Oficialul …
15:50
VIDEO | Igor Grosu și Alexandru Munteanu, despre regiunea transnistreană: „Libertatea are un preț și nu se vinde pentru un gaz mai ieftin” # Cotidianul
Șeful Legislativului, Igor Grosu, a calificat recenta întâlnire a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în formatul „1+1” drept „o întâlnire de rutină”, organizată după o pauză îndelungată. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 34 de ani de la izbucnirea Războiul de pe Nistru. Potrivit lui Grosu, mecanismul de dialog trebuie să funcționeze …
15:40
VIDEO | Avocatul primarului din Durlești: „Dosarul nu conține probe privind un prejudiciu sau implicarea Eleonorei Șaran” # Cotidianul
Apărarea primarului municipiului Durlești, Eleonora Șaran, respinge acuzațiile privind presupuse scheme de delapidare a terenurilor și susține că ancheta penală nu ar fi bazată pe probe concludente. Avocatul edilului afirmă că materialele dosarului nu demonstrează existența unui prejudiciu și nici implicarea funcționarilor primăriei în faptele investigate. În cadrul unei conferințe de presă organizate la IPN, …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Cât vor costa benzina și motorina mâine, pe fondul tensiunilor din Golful Persic. Avertismentul ANRE # Cotidianul
Prețurile la carburanți vor crește ușor în Republica Moldova în data de 3 martie 2026, după ce tensiunile din zona Golfului Persic au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că perturbările din Strâmtoarea Hormuz — rută prin care tranzitează circa o cincime din consumul mondial de …
15:00
VIDEO | Franța, gata să participe la apărarea statelor din Golf și a Iordaniei, după atacurile Iranului # Cotidianul
Franța și-a exprimat sprijinul deplin pentru statele din Golf și pentru Iordania, afectate de atacurile lansate de Iran, și a anunțat că este pregătită să participe la apărarea acestora, dacă situația o va impune. Declarațiile au fost făcute de ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, în contextul escaladării tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Șeful …
15:00
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan: R. Moldova urmează să inaugureze un Consulat onorific la Hamburg # Cotidianul
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3–5 martie o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul. La Hamburg, șeful diplomației moldovene va participa la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova, demers care va contribui la …
14:10
Petrolul explodează, bursele scad, iar dolarul se întărește pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Prețurile petrolului au crescut brusc, dolarul s-a apreciat, iar acțiunile au scăzut luni, pe măsură ce conflictul cu Iranul s-a extins în Orientul Mijlociu și pare să dureze săptămâni, amenințând să dea peste cap redresarea economică globală și, posibil, să reaprindă inflația, scrie reuters.com. Petrolul Brent a urcat ultima dată cu 8,3%, la 78,5 dolari …
13:20
Mesaj unionist la comemorarea războiului de pe Nistru. Daniel Gheorghe: „Glorie eroilor care au apărat neamul românesc”. # Cotidianul
Războiul de pe Nistru din 1992 continuă să fie comemorat drept un moment decisiv pentru destinul Republicii Moldova și al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale cu ocazia comemorării victimelor conflictului armat, deputatul român Daniel Gheorghe a calificat războiul drept o agresiune militară rusă menită să blocheze apropierea …
12:40
VIDEO | Mesajul președintei Maia Sandu la comemorarea eroilor din 1992: Libertatea noastră a fost apărată cu prețul vieții # Cotidianul
Republica Moldova își comemorează eroii căzuți în războiul de pe Nistru, conflict care a marcat lupta pentru suveranitate și independență. În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței, președinta Maia Sandu a adus un omagiu celor care au apărat țara în 1992 și a transmis un mesaj despre valoarea libertății, pericolele de securitate și necesitatea …
12:30
Te întrebi ce ai putea face ca micuțul tău să petreacă mai mult timp pe-afară și mai puțin timp la ecrane? Acum că vine primăvara, o idee bună ar fi să-i iei o trotinetă. Trotinetele îi ajută pe copii să-și dezvolte coordonarea, echilibrul, motorica grosieră, mușchii și rezistența fizică, să-și consume energia eficient și să …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.