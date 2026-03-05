18:30

Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „Minister al Economiei”, potrivit Zona de Securitate. Așa-numitul Minister al Economiei a precizat că energia electrică la MGRES va fi produsă pe bază de cărbune. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au...