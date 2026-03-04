Începe vacanța de primăvară. Recomandări pentru elevi și părinți: „Un pericol major în această perioadă sunt bazinele acvatice, existând riscul prăbușirii în apă”
Ziarul de Garda, 4 martie 2026 20:00
Elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară în perioada 5-8 martie 2026. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc. Un pericol major în...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
20:20
R. Moldova ar putea relua importul de carne de pasăre din Ucraina, după ce țările au convenit asupra anumitor măsuri de siguranță # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că exportul produselor din carne de pasăre din Ucraina către R. Moldova ar putea fi reluat. Reprezentanții ANSA din R. Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost creearea unui...
Acum 30 minute
20:00
Începe vacanța de primăvară. Recomandări pentru elevi și părinți: „Un pericol major în această perioadă sunt bazinele acvatice, existând riscul prăbușirii în apă” # Ziarul de Garda
Elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară în perioada 5-8 martie 2026. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc. Un pericol major în...
Acum o oră
19:30
Consilierii din Bilicenii Vechi au votat inițierea referendumului pentru revocarea primăriței care a semnalat nereguli la un proiect finanțat prin „Satul European” # Ziarul de Garda
Consilierii satului Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei vor să o revoce pe primărița Natașa Bezerău. În cadrul ședinței Consiliului local de marți, 3 martie, aceștia au votat pentru demiterea acesteia prin referendum. Ziarul de Gardă a scris pe 2 martie că șapte consilierii acuză despre faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea...
Acum 2 ore
19:20
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale pe parcursul lunii martie, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice organizate în colaborare cu instituțiile de cultură din țară. Spectacolele vor fi desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței. Pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” va fi...
19:00
Citiți joi în ZdG: Sate însetate – Când politicienii s-au obișnuit să promită, iar oamenii – să spere și Istorii reale despre accesul femeilor la dreptate # Ziarul de Garda
ZdG a analizat, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, etapa actuală a proiectului privind aprovizionarea cu apă potabilă a 11 localități din raionul Hîncești, pus pe hârtie încă în 2011. În pofida promisiunilor repetate de-a lungul anilor și a investițiilor de circa 160 de milioane de lei, fântânile rămân sursa principală de apă pentru localnici....
18:30
Zona de Securitate/ În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune # Ziarul de Garda
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „Minister al Economiei”, potrivit Zona de Securitate. Așa-numitul Minister al Economiei a precizat că energia electrică la MGRES va fi produsă pe bază de cărbune. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au...
Acum 4 ore
18:10
Parlamentul se va întruni joi și vineri în ședință: modificarea legislației privind cetățenia R. Moldova și a celei care reglementează activitatea PILG, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit miercuri, 4 martie, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie. Legislativul urmează să modifice legislația privind cetățenia R. Moldova. Pe ordinea de zi au fost incluse o serie de proiecte de acte normative care vor fi examinate în prima lectură. Acestea...
17:30
R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori, precizează ANRE # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică...
17:10
LIVE TEXT/ Armata rusă continuă să intensifice atacurile cu drone asupra trenurilor de pasageri și a infrastructurii feroviare, susține un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Atacurile cu drone rusești au lovit două trenuri de pasageri într-o singură zi, rănind un lucrător feroviar, a declarat pe 4 martie viceprim-ministrul Oleksii Kuleba, scrie The Kyiv Independent. Atacurile au avut loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii feroviare din Ucraina începând cu iulie 2025. Căile Ferate Ucrainene au declarat pe...
17:10
Un avocat din capitală, recunoscut vinovat pentru trafic de influență, dar eliberat de pedeapsă. Dosarul a fost examinat timp de aproape opt ani # Ziarul de Garda
Un avocat a fost recunoscut vinovat de către prima instanță pentru trafic de influență, dar a fost eliberat de răspundere pentru că a intervenit termenul de prescripție a faptei. Conform unui comunicat de presă emis marți, 3 martie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, suma de 2 500 de euro, ridicată în cadrul percheziției corporale,...
16:40
Reacția NATO după ce o rachetă balistică, lansată din Iran, a fost neutralizată de apărarea Alianței din Turcia # Ziarul de Garda
NATO condamnă lansarea din Iran a unei rachete balistice către spațiul aerian turcesc. Declarația a fost făcută miercuri, 4 martie, de purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, pentru agenția britanică de știri Reuters. „(…) NATO stă ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul continuă atacurile sale în întreaga regiune. Poziția...
Acum 6 ore
16:10
Traficul rutier va fi suspendat pe o stradă din capitală până la sfârșitul săptămânii, pentru lucrări de reparație a drumului # Ziarul de Garda
În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după...
16:00
FALS: R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # Ziarul de Garda
La fel ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru așa-numita presă și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi „atacat” regiunea transnistreană și că Rusia nu...
15:40
Nu le-a plăcut comemorarea din 2 martie. Sunt 34 de ani de la războiul rusesc de pe Nistru. Și Moscova a constatat că Moldova nu-și comemorează morții „cum trebuie”, că au ieșit soldați cu portretele celor uciși în 1992 în față, că li s-a spus și agresorilor pe nume, iar asta, potrivit ei – escaladează,...
15:10
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ Elena Croitor și Oxana Parfeni # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a transmis miercuri, 4 martie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni. Comisia a propus, în ambele cazuri, promovarea evaluării de către candidate. Candidatele au participat recent la audieri...
14:50
O rachetă balistică, lansată din Iran, neutralizată de apărarea NATO din Turcia. Autoritățile de la Ankara: „Avertizăm toate părțile să se abțină de la pași care ar putea duce la extinderea conflictului” # Ziarul de Garda
O rachetă balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și, după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei, s-a îndreptat către spațiul aerian turc, a fost neutralizată de apărarea aeriană a NATO, anunță miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat. S-a stabilit că fragmentul de muniție...
14:30
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI # Ziarul de Garda
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, conform unui comunicat de presă. Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor...
Acum 8 ore
14:10
Ministerul Agriculturii susține că n-a fost notificat despre eventualele restricții la importul de vinuri în Ucraina. În 2025, au fost exportați struguri de aproximativ 3,2 milioane de dolari # Ziarul de Garda
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din R. Moldova (MAIA) afirmă că instituția nu a primit nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind posibile restricții la importul de vinuri sau alte produse vitivinicole din R. Moldova. Instituția a precizat pentru Ziarul de Gardă că piața ucraineană reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor de struguri....
13:50
Avocații lui Dodon, în apărarea lui Plahotniuc. „Noi am văzut presiuni asupra martorului”. Cererea de recuzare împotriva completului de judecată din dosarul „kuliok”, respinsă de CSJ # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare a completului de judecată care examinează dosarul „kuliok”, depusă de avocații inculpatului Igor Dodon. Decizia a fost luată în ședința din 4 martie 2026. Apărătorii lui Dodon au invocat că instanța, formată din judecătorii Stella Bleșceaga, Vladislav Gribincea și Ghenadie Eremciuc, ar fi făcut presiuni asupra...
13:20
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii. Garanțiile plătite anterior, de peste 11,5 milioane de lei, vor fi transferate în bugetul de stat # Ziarul de Garda
Treisprezece companii au rămas fără statutul de producător eligibil mic pentru că nu au respectat obligațiile stabilite de cadrul normativ. Totodată, peste 11,5 milioane de lei, care au reprezentat garanția, vor fi transferate în bugetul de stat. Decizia a fost luată miercuri, 4 martie, de Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică...
12:50
VIDEO/ Descinderi în Chișinău și Ialoveni: au fost găsite peste șapte kilograme de marijuana și două „laboratoare clandestine” # Ziarul de Garda
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, membri ai unei grupări specializate în producerea și distribuirea drogurilor, au fost reținuți pentru 72 de ore, au anunțat miercuri, 4 martie, oamenii legii. Conform unui comunicat de presă, polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al capitalei, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”,...
12:30
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată miercuri, 4 martie, de cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din valoarea primei. Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern, acordarea sprijinului financiar...
Acum 12 ore
12:10
LIVE TEXT/ Cel puțin trei morți și 30 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:07 Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, scrie presa ucraineană. În regiunea Harkiv, un bărbat de 45 de ani a fost ucis, iar șapte civili, inclusiv o fetiță de 7 ani, au fost răniți, a declarat...
11:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești, declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat reglementarea regimului juridic al terenurilor din proprietatea statului # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea legii privind activitatea Portului, „pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională”, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Astfel, sunt stabilite reguli „mai clare” pentru investitori și pentru companiile...
11:20
Promitea termoizolarea locuințelor, dar însușea banii fără a-și onora angajamentele. Un bărbat care a cauzat victimelor un prejudiciu de circa 70 mii de lei, condamnat la 7 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt, fiind condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Hotărârea n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Conform unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), în perioada iunie...
10:50
Clădirea Medpark, certificată pentru sustenabilitate și eficiență energetică la cel mai înalt nivel # Ziarul de Garda
Spitalul Internațional Medpark a obținut certificarea internațională LEED Platinum, acumulând 80 de puncte din 100 în sistemul de evaluare al U.S. Green Building Council (USGBC) – un reper global pentru performanța ecologică a clădirilor. Ce înseamnă această certificare și care sunt criteriile de evaluare? Medpark dovedește că nu este doar un spital modern, ci și...
10:40
Mihai Popșoi, convorbire telefonică cu ministrul de Externe al EAU despre situația din Orientul Mijlociu: „Partea emiriană și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijinul deplin pentru siguranța” cetățenilor moldoveni # Ziarul de Garda
Ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Cei doi au discutat despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune,...
10:30
ULTIMA ORĂ/ Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui...
10:10
LIVE/ Ședința Guvernului: modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, pe agendă # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 4 martie, pentru a aproba 16 hotărâri și avize. Executivul are pe agendă proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.
10:00
Alte o mie de gospodării vor putea obține finanțare pentru lucrări de eficiență energetică # Ziarul de Garda
Încă o mie de gospodării casnice din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovare energetică, prin noul apel al produsului de finanțare Casa Verde, care ar urma să fie lansat peste aproximativ 2 săptămâni, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Este vorba despre case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în...
09:50
Orice nou lider numit de Iran ar fi „o țintă pentru eliminare”, afirmă ministrul israelian al Apărării # Ziarul de Garda
Orice nou lider numit de clericii aflați la conducerea Iranului ar fi „o țintă fără echivoc pentru eliminare”, a declarat miercuri, 4 martie, ministrul israelian al Apărării din Israel, în timp ce oficiali iranieni se reunesc pentru a alege un succesor al lui Ali Khamenei, relatează CNN. „Orice lider numit de regimul terorist iranian va...
08:50
LIVE TEXT/ Merz îi cere lui Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin: „Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:42 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să crească presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în urma discuțiilor dintre cei doi lideri, notează The Kyiv Independent. „Rusia trage de timp aici și, procedând astfel, acționează și împotriva voinței președintelui american....
08:30
Emmanuel Macron anunță că portavionul Charles de Gaulle va fi trimis în Mediterană: „Avem interese economice de protejat” # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, 4 martie, că Franța își trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană și că lucrează la formarea unei coaliții care să contribuie la securizarea traficului maritim pus în pericol de criza tot mai gravă din Orientul Mijlociu, scrie agenția britanică de știri Reuters. Într-un discurs televizat adresat...
Acum 24 ore
23:10
Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după ce a obținut cele mai multe voturi în scrutinul desfășurat pe 3 martie 2026. Aceasta a acumulat 796 de voturi din partea comunității academice, devansându-i pe contracandidații săi, Florentin Paladi și Dumitru Dodul, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI). Potrivit...
22:00
LIVE TEXT/ Kievul, singura regiune fără plan energetic aprobat pentru iarnă în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:57 Liderii regionali și primarii s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev, pe 3 martie, pentru a aproba planurile pentru iarna care urmează. Consiliul Național de Securitate și Apărare a aprobat ulterior toate planurile, cu excepția celui destinat Kievului, transmite The Kyiv Independent. Fiecare plan regional include măsuri de protecție a infrastructurii energetice...
21:30
Cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni au fost executați „în mod brutal” de Rusia, afirmă Avocatul Poporului din Ucraina # Ziarul de Garda
Rusia a executat „în mod deliberat și brutal” cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni până la sfârșitul anului 2025, a declarat pe 3 martie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmytro Lubineț, transmite The Kyiv Independent. Maltratarea prizonierilor de război constituie o...
20:50
Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din R. Moldova, ca răspuns la interdicția asupra cărnii de pasăre: „Nu ne-a rămas altă opțiune” # Ziarul de Garda
Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină. Într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul...
Ieri
20:20
Cetățenii R. Moldova au depus 96 de solicitări de evacuare din Emiratele Arabe Unite, 8 din Qatar și 17 din Israel # Ziarul de Garda
În Statul Israel, din cei 17 cetățeni ai R. Moldova care au notificat anterior intenția de evacuare, 2 cetățeni, care dețin și cetățenia României, vor pleca mâine din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României. Din Taba, aceștia și-au procurat bilete de avion pentru continuarea călătoriei. Ceilalți 15 cetățeni, contactați...
20:00
Atenţionare de călătorie în Cipru. Ambasada R. Moldova cu reședința la Atena informează despre posibile perturbări ale traficului aerian # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Cipru, sunt informați asupra faptului că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare, informează Ambasada R. Moldova în Republica Cipru cu reședința la Atena. În aceste circumstanțe, se recomandă cetățenilor să verifice din timp...
19:30
Poșta Moldovei suspendă trimiterile internaționale către 8 țări din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 3 martie, recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale (poșta de scrisori, colete și EMS) către destinațile: Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Jordania, Qatar, Bahrain, este sistată pe o perioadă nedeterminată, anunță Î.S. “Poșta Moldovei”. Potrivit întreprinderii, această măsură este luată în urma suspendării traficului aerian către destinațiile enumerate. Ministerul Afacerilor...
19:10
La Călărași, Ungheni și Leova vor fi construite centre de colectare a deșeurilor. Primarul mun. Ungheni: „Este încă un pas important spre crearea unui oraș sustenabil” # Ziarul de Garda
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași...
18:40
Fișiere criptate cu VeraCrypt și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Cum comunica Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, cu ofițerii KGB din Belarus # Ziarul de Garda
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al conducerii SIS se afla în...
18:10
Israelul a distrus clădirea unde se adunaseră înalți clerici iranieni pentru alegerea noului lider suprem # Ziarul de Garda
O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat că forțele aeriene israeliene au lovit o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a alege noul lider suprem al Iranului, transmite Times of Israel. Potrivit publicației, Adunarea conține 88 de membri, însă nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire...
18:00
VIDEO/ Un judecător care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat știrea, care ar fi „o veritabilă analiză”, „într-un termen record” # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre care a apărut pe site-ul ZdG la 12 februarie, „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior...
17:50
ANTA, despre majorarea tarifelor pentru transportul rutier de călători: „A intrat în vigoare hotărârea Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare” # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că, începând cu 1 martie, a intrat în vigoare o hotărâre a Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. În prezent, specialiștii ANTA colectează date pentru stabilirea valorii componentelor tarifare. Analiza se bazează pe date statistice...
17:40
Banca centrală a Rusiei anunță că dă în judecată UE pentru înghețarea activelor sale pe termen nelimitat # Ziarul de Garda
Banca centrală a Rusiei din Moscova susține că Consiliul UE a comis „încălcări grave” ale propriilor proceduri. Entitatea dă în judecată Uniunea Europeană pentru menținerea activelor sale de stat înghețate „pe o perioadă nedeterminată” ca garanție pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, potrivit Politico. Procesul va testa puteri rare de...
17:30
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # Ziarul de Garda
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai...
17:20
Guvernul, despre criza motorinei și cererile fermierilor: „Prioritatea noastră este să acționăm responsabil” # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că monitorizează evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și menține dialogul cu reprezentanții sectorului agricol, după ce fermierii au solicitat intervenții urgente pe fondul scumpirii carburanților, provocată din cauza confilctului din Iran. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că autoritățile analizează opțiunile disponibile, ținând cont de limitele bugetare. Aceasta afirmă...
16:30
WATCHDOG/ O rețea de pagini anonime promovează activitatea Primăriei. Anterior, acestea au activat pentru orașe din România # Ziarul de Garda
O rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime a început din februarie 2026 să publice conținut ce vizează activitatea Primăriei Chișinău. Postările laudă munca autorităților și creează percepția unui oraș în continuă dezvoltare și modernizare. 5 din 10 pagini au fost create în 2023, patru în 2024, una e activă din 2016. Watchdog a...
16:30
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene susțin că au fost eliberate nouă localități din estul țării. Atac cu drone asupra orașului Ciuhuiiv. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:29 Forțele ucrainene au eliberat nouă așezări în sectorul Oleksandrivka, de-a lungul liniei de front sud-estice, scrie presa ucraineană. Forțele Aeropurtate ale Ucrainei au precizat că unitățile lor continuă operațiunile, împingând trupele rusești din pozițiile fortificate și întrerupând rutele principale de aprovizionare. „(…) Inamicul nu și-a oprit operațiunile ofensive și a continuat să avanseze”,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.