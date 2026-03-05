Krasnoselski a convocat o ședință de urgență în regiunea transnistreană. Igor Grosu: „Sunt ai noștri și trebuie să avem grijă de ei, dar atent”
Ziarul de Garda, 5 martie 2026 16:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat astăzi, 5 martie, criza energetică din regiunea transnistreană. Acesta a declarat că cetățenii din regiune sunt „ai noștri” și trebuie ajutați. Totodată, a menționat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) acordă periodic licențe pentru importul de resurse energetice în stânga Nistrului. Declarația sa vine după ce în...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
16:50
„Trei tineri făceau săpături în fața casei părinților mei”. Poliția a anunțat că a identificat trei persoane care ar fi căutat droguri pe o stradă din capitală și alți doi tineri care le-ar fi plasat acolo # Ziarul de Garda
Doi cetățeni străini, în vârstă de 23 de ani, suspectați de plasarea drogurilor în ascunzișuri, au fost reținuți de oamenii legii. Se întâmplă după ce o femeie a alertat Poliția în seara zilei de miercuri, 4 martie, despre un grup de tineri care ar fi căutat droguri ascunse în fața casei părinților ei. Potrivit unui...
Acum 30 minute
16:40
Krasnoselski a convocat o ședință de urgență în regiunea transnistreană. Igor Grosu: „Sunt ai noștri și trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat astăzi, 5 martie, criza energetică din regiunea transnistreană. Acesta a declarat că cetățenii din regiune sunt „ai noștri” și trebuie ajutați. Totodată, a menționat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) acordă periodic licențe pentru importul de resurse energetice în stânga Nistrului. Declarația sa vine după ce în...
Acum 2 ore
16:00
LIVE TEXT/ Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor rusești în ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1471 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:57 Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale din Ucraina pe 5 martie, transmite The Kyiv Independent. Potrivit publicației, Rusia a lansat peste noapte 155 de drone de diferite tipuri împotriva Ucrainei, dintre...
15:50
Mihai Popșoi, discuție cu omologul său din Qatar, pe fondul situației de securitate din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
În contextul situației de securitate complexe din Orientul Mijlociu, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a avut joi, 5 martie, o convorbire telefonică cu prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a informat Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat. „Am discutat despre evoluțiile recente...
15:40
LIVE/ Ședința Parlamentului. Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat pentru anul 2025 se prezentă deputaților # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
15:40
DOC/ Părinții care nu plătesc pensia de întreținere pentru copii ar putea risca arest, muncă neremunerată sau interdicția de a părăsi țara # Ziarul de Garda
Părinții care nu plătesc pensia de întreținere pentru copiii lor ar putea fi sancționați mai dur, inclusiv cu arest contravențional, muncă neremunerată în folosul comunității sau interdicția de a părăsi țara. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlamentul R. Moldova joi, 5 martie, de vicepreședinta legislativului, Doina Gherman. Deputata Doina...
15:30
CA a propus Parlamentului o inițiativă privind dezvoltarea conținutului audiovizual autohton în limba română # Ziarul de Garda
Consiliul Audiovizualului (CA) a adresat astăzi, 5 martie, o scrisoare Parlamenului R. Moldova și Ministerului Culturii de lege ferenda (soluţii de reglementare care se preconizează sau se recomandă a fi adoptate de legiuitor n.r.), privind dezvoltarea spațiului audiovizual național prin promovarea conținutului local, în special al celui în limba română, a anunțat instituția. Acestea rezultă...
15:10
Precizările MAE cu referire la cei doi ofițeri SIS care, potrivit lui Renato Usatîi, se află într-un izolator de la Moscova # Ziarul de Garda
După ce Renato Usatîi a declarat, la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) ar fi fost reținuți de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse și s-ar afla într-un izolator de detenție de la Moscova, din aprilie 2025, Ministerul Afacerilor...
Acum 4 ore
14:50
Pensionarii sunt sunați de escroci care se prezintă drept angajați ai CNAS. Recomandările instituției # Ziarul de Garda
Pensionarii sunt telefonați de către persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) și solicită date personale sau bancare. Instituția avertizează joi, 5 martie, că a fost sesizată despre astfel de cazuri și îndeamnă cetățenii să nu ofere informații confidențiale la telefon. Potrivit CNAS, persoanele care apelează pensionarii invocă diferite...
14:40
LIVE/ Ședința Parlamentului. Deputații au votat: amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
14:40
Raportul de activitate al CNA pentru anul 2025: aproape 850 de infracțiuni documentate și 710 milioane de lei din bunurile sechestrate # Ziarul de Garda
Pe parcursul anului 2025, Centrul Național Anticorupție (CNA) a documentat 847 de infracțiuni, dintre care: 792 infracțiuni de corupție și conexe corupției; 55 alte categorii de infracțiuni, dintre care 26 au fost deosebit de grave, iar 370 grave. Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025....
14:30
„Îți tai picioarele” și „te ucid”. Cum o bere și un apel pe Messenger au dus la patru ani de procese. Cazul amenințărilor cu moartea la adresa activistului Marin Pavlescu # Ziarul de Garda
Un apel făcut pe Messenger într-o seară de duminică, în iunie 2022, l-a adus pe Marin Melnic, un bărbat din R. Moldova aflat în Italia, în fața instanței. După ce a văzut pe Facebook o fotografie de la marșul Pride din Chișinău, acesta l-a sunat pe activistul Marin Pavlescu. Convorbirea s-a transformat însă într-un schimb...
14:10
După eșecul votului din Parlament, PAS analizează coborârea pragului pentru numirea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că fracțiunea majoritară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), ia în calcul reducerea pragului de vot necesar pentru numirea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor. Săptămâna trecută, proiectul nu a fost adoptat, întrucât doar 53 de deputați PAS...
13:30
Dezbateri în Parlament pe tema Portului Giurgiulești. PSRM critică proiectul de lege, iar Radu Marian răspunde: „Colegii dvs. au dat în concesiune acest port timp de 99 de ani” # Ziarul de Garda
Dezbaterile din Parlament referitoare la situația Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG) au provocat un schimb de replici între deputatul socialist, Vlad Bătrîncea, și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian. Bătrîncea a criticat inițiativa Guvernului de a modifica legislația privind portul, iar deputatul PAS a răspuns că problemele actuale vin anume din cauza deciziilor...
13:20
Cetățeni străini, reținuți în urma unei tentative de traversare ilegală a râului Prut # Ziarul de Garda
Două persoane care înotau în apele râului Prut au fost observate de o patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România. Ulterior, acestea au escaladat malul drept al râului cu ajutorul unor crengi. La scurt timp, persoanele au fost reținute de polițiștii de frontieră români, anunță Poliția de Frontieră. În urma...
Acum 6 ore
13:00
Un milion de lei au fost furați dintr-un apartament din Chișinău. Poliția a reținut o femeie # Ziarul de Garda
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiști și procurorii sectorului Buiucani, fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă emis de Poliția R. Moldova, aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit...
12:10
82 de cetățeni ai R. Moldova au revenit din Dubai, iar alții doi au părăsit Israelul. MAE, despre situația de securitate din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite, iar alți doi au reușit să părăsească Israelul și au ajuns la București, pe fondul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, până în prezent, nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în...
12:00
Adevărul despre Portul Giurgiulești: de la „trădare economică” la falsuri și propagandă # Ziarul de Garda
În ultimele zile, mai multe canale de Telegram pro-PSRM și asociate rețelei rusești „Sputnik” au amplificat afirmații potrivit cărora Guvernul R. Moldova ar transfera, în secret, Portul Giurgiulești sub control străin, subiectul fiind prezentat drept „o trădare economică” și „o pierdere a suveranității”. Subiectul nu este unul nou în spațiul public, el fiind rostogolit constant...
11:50
Ambasadorul iranian în Azerbaidjan, convocat de autoritățile de la Baku după loviturile unor drone provenite din Iran # Ziarul de Garda
Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a confirmat că pe 5 martie, în timpul zilei, teritoriul Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan a fost lovită de drone lansate din teritoriul Iranului, scrie meydan.tv. În legătură cu incidentul, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Azerbaidjan, Mojtaba Demirchilu, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde părții iraniene...
11:30
LIVE/ Ședința Parlamentului. Directorul Centrului Național Anticorupție prezintă Raportul de activitate al CNA pentru anul 2025 # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
11:20
După trei episoade de conducere a vehiculului în stare de ebrietate, dar și alte infracțiuni, un tânăr din Chișinău a fost condamnat la închisoare # Ziarul de Garda
Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Conform sentinței, el urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, inculpatului i s-a retras dreptul de...
11:10
Surse Reuters: Rachete și drone provenite din Iran au căzut pe un aeroport din Azerbaidjan # Ziarul de Garda
Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi, 5 martie, pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer. Aeroportul internațional Nakhchivan din Azerbaidjan este situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul. Ca urmare a incidentului a izbucnit un incendiu, a declarat sursa...
Acum 8 ore
10:50
Mihaela Pascal a fost desemnată în Colegiul de disciplină și etică al CSP. Doi membri își încheie mandatele # Ziarul de Garda
Mihaela Pascal a fost desemnată membră titulară a Colegiului de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Candidata a fost selectată în urma probei de interviu desfășurate în cadrul ședinței CSP de joi, 5 martie. Totodată, CSP a constatat încetarea mandatelor de membri ai Colegiului ale lui Oleg Televca și Pavel Țurcanu,...
10:40
După trei episoade de conducere vehiculului în stare de ebrietate, dar și alte infracțiuni, un tânăr din Chișinău a fost condamnat la închisoare # Ziarul de Garda
Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Conform sentinței, el urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, inculpatului i s-a retras dreptul de...
10:10
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, joi, 5 martie, ca pentru sesiunea de admitere din 2027 la Institutul Național al Justiției (INJ) să fie scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror. Decizia a fost aprobată de 8 membri CSP în ședința Consiliului de pe 5 martie, după ce directoarea INJ,...
10:10
Deputații se întrunesc joi, 5 martie, în ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 subiecte. Printre acestea se numără proiectul de schimbare a legislației privind cetățenia R. Moldova și modernizarea și administrarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și...
10:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, joi, 5 martie, ca pentru sesiunea de admitere din 2026 la Institutul Național al Justiției (INJ) să fie scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror. Decizia a fost aprobată de 8 membri CSP în ședința Consiliului de pe 5 martie, după ce directoarea INJ,...
09:50
Șoseaua Muncești a fost redeschisă. Primăria anunță suspendarea traficului pe o altă stradă din capitală # Ziarul de Garda
Șoseaua Muncești a fost redeschisă din această dimineață pentru circulația rutieră, după lucrările de remediere a defecțiunilor din carosabil, afectat de condițiile climaterice din iarna curentă, informează Primăria municipiului Chișinău. Totodată, autoritățile anunță că au fost efectuate doar lucrări pentru această perioadă rece, până la reabilitarea integrală, care este stabilită pentru acest an. În același...
09:10
DOC/ Argumentele condamnării lui Ciochină și cum a scăpat inculpatul de doi ani de închisoare pentru că sentința a fost pronunțată la opt zile după intervenirea termenului de prescripție # Ziarul de Garda
Instanța de judecată a constatat că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, inculpat pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost demonstrată „dincolo de orice îndoială rezonabilă” de toate probele administrate în cadrul procesului, iar declarațiile martorilor „sunt concordante între ele și corespund constatărilor tehnice din procesul-verbal de cercetare la fața locului”. ...
Acum 12 ore
09:00
Traversarea frontierei prin punctul de trecere Cișmichioi – Dolinskoe, suspendată pentru câteva ore # Ziarul de Garda
Activitatea punctului de trecere a frontierei Cișmichioi – Dolinskoe va fi sistată astăzi, 5 martie, în intervalul orelor 09:00-16:00 din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemele informaționale în postul vamal Dolinskoe, transmite Poliția de Frontieră a R. Moldova. Pe durata desfășurării lucrărilor tehnice, activitatea postului vamal de frontieră de pe partea ucraineană va fi...
08:50
Investiții record în R. Moldova. Anca Dragu: „Pentru 2025 avem o creștere a investițiilor cu 20%” # Ziarul de Garda
R. Moldova a înregistrat, în 2025, o creștere cu peste 20% a investițiilor, cel mai mare mare procent din istoria țării, ca urmare a performanțelor din sectorul bancar, prin aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Totodată, Guvernatoarea se așteaptă...
08:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat o bază de odihnă nefuncțională, provocând un incendiu de amploare. Război în Ucraina, ziua 1471 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 În noaptea din 5 martie Rusia a atacat litoralul raionului Bilhorod-Dnistrovskii. Astfel, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei baze de odihnă nefuncționale. Focul a cuprins căsuțe din lemn pe o suprafață totală de 250 m². Pompierii au lichidat deja incendiul, împiedicând extinderea flăcărilor pe o suprafață mai mare. Totuși, autoritățile anunță că...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Trupul ultimei persoane decedate în atacul rus asupra regiunii Donețk, recuperat de sub dărâmături după trei zile de căutări. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În Drujkivka, regiunea Donețk, operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate la locul unui atac aerian rusesc asupra orașului pe 2 martie, potrivit Serviciului ucrainean de Urgențe. Bombardamentul a ucis 3 persoane și a rănit 16. Trupul ultimei persoane decedate a fost recuperat de sub dărâmături de către salvatori abia în a...
21:20
Cetățenii moldoveni aflați în Israel își pot prelungi permisul de muncă fără depunerea unei cereri, cu respectarea anumitor condiții # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Israel anunță că moldovenii aflați în Israel își pot prelungi valabilitatea permisului de muncă până la 30 iunie 2026, fără a fi necesară depunerea unei cereri, dar cu respectarea anumitor condiții. Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat Ambasada că se preconizează prelungirea valabilității permiselor de muncă deținute de lucrătorii străini...
21:00
Regimul iranian, cu foarte puțini aliați internaționali, s-a bazat pe sprijinul Moscovei în contextul atacurilor americane și israeliene în curs, dar până acum a fost profund dezamăgit, potrivit unei analize realizate de DW. La doar câteva ore după ce bombele israeliene și americane au început să lovească Teheranul, Rusia a făcut o declarație directă, reprezentantul...
20:20
R. Moldova ar putea relua importul de carne de pasăre din Ucraina, după ce țările au convenit asupra anumitor măsuri de siguranță # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că exportul produselor din carne de pasăre din Ucraina către R. Moldova ar putea fi reluat. Reprezentanții ANSA din R. Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost creearea unui...
20:00
Începe vacanța de primăvară. Recomandări pentru elevi și părinți: „Un pericol major în această perioadă sunt bazinele acvatice, existând riscul prăbușirii în apă” # Ziarul de Garda
Elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară în perioada 5-8 martie 2026. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc. Un pericol major în...
19:30
Consilierii din Bilicenii Vechi au votat inițierea referendumului pentru revocarea primăriței care a semnalat nereguli la un proiect finanțat prin „Satul European” # Ziarul de Garda
Consilierii satului Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei vor să o revoce pe primărița Natașa Bezerău. În cadrul ședinței Consiliului local de marți, 3 martie, aceștia au votat pentru demiterea acesteia prin referendum. Ziarul de Gardă a scris pe 2 martie că șapte consilierii acuză despre faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea...
19:20
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale pe parcursul lunii martie, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice organizate în colaborare cu instituțiile de cultură din țară. Spectacolele vor fi desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței. Pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” va fi...
19:00
Citiți joi în ZdG: Sate însetate – Când politicienii s-au obișnuit să promită, iar oamenii – să spere și Istorii reale despre accesul femeilor la dreptate # Ziarul de Garda
ZdG a analizat, într-o nouă ediție a ziarului tipărit, etapa actuală a proiectului privind aprovizionarea cu apă potabilă a 11 localități din raionul Hîncești, pus pe hârtie încă în 2011. În pofida promisiunilor repetate de-a lungul anilor și a investițiilor de circa 160 de milioane de lei, fântânile rămân sursa principală de apă pentru localnici....
18:30
Zona de Securitate/ În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune # Ziarul de Garda
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „Minister al Economiei”, potrivit Zona de Securitate. Așa-numitul Minister al Economiei a precizat că energia electrică la MGRES va fi produsă pe bază de cărbune. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au...
18:10
Parlamentul se va întruni joi și vineri în ședință: modificarea legislației privind cetățenia R. Moldova și a celei care reglementează activitatea PILG, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit miercuri, 4 martie, în ședință și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din perioada 5–6 martie. Legislativul urmează să modifice legislația privind cetățenia R. Moldova. Pe ordinea de zi au fost incluse o serie de proiecte de acte normative care vor fi examinate în prima lectură. Acestea...
17:30
R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori, precizează ANRE # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică...
17:10
LIVE TEXT/ Armata rusă continuă să intensifice atacurile cu drone asupra trenurilor de pasageri și a infrastructurii feroviare, susține un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:59 Atacurile cu drone rusești au lovit două trenuri de pasageri într-o singură zi, rănind un lucrător feroviar, a declarat pe 4 martie viceprim-ministrul Oleksii Kuleba, scrie The Kyiv Independent. Atacurile au avut loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii feroviare din Ucraina începând cu iulie 2025. Căile Ferate Ucrainene au declarat pe...
17:10
Un avocat din capitală, recunoscut vinovat pentru trafic de influență, dar eliberat de pedeapsă. Dosarul a fost examinat timp de aproape opt ani # Ziarul de Garda
Un avocat a fost recunoscut vinovat de către prima instanță pentru trafic de influență, dar a fost eliberat de răspundere pentru că a intervenit termenul de prescripție a faptei. Conform unui comunicat de presă emis marți, 3 martie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, suma de 2 500 de euro, ridicată în cadrul percheziției corporale,...
Ieri
16:40
Reacția NATO după ce o rachetă balistică, lansată din Iran, a fost neutralizată de apărarea Alianței din Turcia # Ziarul de Garda
NATO condamnă lansarea din Iran a unei rachete balistice către spațiul aerian turcesc. Declarația a fost făcută miercuri, 4 martie, de purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, pentru agenția britanică de știri Reuters. „(…) NATO stă ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul continuă atacurile sale în întreaga regiune. Poziția...
16:10
Traficul rutier va fi suspendat pe o stradă din capitală până la sfârșitul săptămânii, pentru lucrări de reparație a drumului # Ziarul de Garda
În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după...
16:00
FALS: R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # Ziarul de Garda
La fel ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru așa-numita presă și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi „atacat” regiunea transnistreană și că Rusia nu...
15:40
Nu le-a plăcut comemorarea din 2 martie. Sunt 34 de ani de la războiul rusesc de pe Nistru. Și Moscova a constatat că Moldova nu-și comemorează morții „cum trebuie”, că au ieșit soldați cu portretele celor uciși în 1992 în față, că li s-a spus și agresorilor pe nume, iar asta, potrivit ei – escaladează,...
15:10
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ Elena Croitor și Oxana Parfeni # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a transmis miercuri, 4 martie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni. Comisia a propus, în ambele cazuri, promovarea evaluării de către candidate. Candidatele au participat recent la audieri...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.