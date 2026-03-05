Precizările MAE cu referire la cei doi ofițeri SIS care, potrivit lui Renato Usatîi, se află într-un izolator de la Moscova

13:20

Treisprezece companii au rămas fără statutul de producător eligibil mic pentru că nu au respectat obligațiile stabilite de cadrul normativ. Totodată, peste 11,5 milioane de lei, care au reprezentat garanția, vor fi transferate în bugetul de stat. Decizia a fost luată miercuri, 4 martie, de Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică...