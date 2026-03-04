Consilierii din Bilicenii Vechi au votat inițierea referendumului pentru revocarea primăriței care a semnalat nereguli la un proiect finanțat prin „Satul European”

16:00

Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre publicată de ZdG la 12 februarie este „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, care ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior al...