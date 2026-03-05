Investiții record în R. Moldova. Anca Dragu: „Pentru 2025 avem o creștere a investițiilor cu 20%”

20:00

Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Cipru, sunt informați asupra faptului că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare, informează Ambasada R. Moldova în Republica Cipru cu reședința la Atena. În aceste circumstanțe, se recomandă cetățenilor să verifice din timp...